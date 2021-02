Όταν ο Μάικλ Τζάκσον κέρδισε οκτώ βραβεία Grammy με το άλμπουμ «Thriller»

Στις 28 Φεβρουαρίου 1984 το άλμπουμ Thriller του Μάικλ Τζάκσον κερδίζει οκτώ βραβεία Grammy.

Το Thriller είναι το 6o στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον. Κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου 1982, από την Epic Records, ως διάδοχος του, εμπορικά επιτυχημένου, άλμπουμ του Τζάκσον, Off the Wall.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου το 1982 στα Westlake Recording Studios στο Λος Άντζελες, με προϋπολογισμό παραγωγής 750.000 δολάρια. Ο Τζάκσον έγραψε τα τέσσερα από τα εννέα κομμάτια του άλμπουμ. Σε περίπου 1 χρόνο, το Thriller έγινε, και παραμένει ως σήμερα, το καλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 65-110 εκατομμύρια αντίγραφα παγκοσμίως, και το καλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Επτά από τα εννέα κομμάτια του άλμπουμ κυκλοφόρησαν ως singles, και όλα έφθασαν στο Τοp#10 του Billboard Hot 100. Το άλμπουμ επίσης κέρδισε οκτώ (τα περισσότερα στην ιστορία) Grammy Awards το 1984.

To Thriller έλαβε την 20ή θέση στον κατάλογο του Rolling Stone, 500 Greatest Albums of All Time, το 2003, και έλαβε την 3η θέση στην Εθνική Επιτροπή Ηχογράφησης Εμπορευμένων στο Definitive 200 Albums of All Time.

Δείτε το βίντεο:

Η ταινία μικρού μήκους για το τραγούδι Thriller διασώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρώο Καταγραφής των ΗΠΑ, καθώς θεωρήθηκε «πολιτιστικά σημαντική».

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 έγινε ο πρώτος δίσκος που πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ, καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ, 6 χρόνια μετά τον θάνατο του Τζάκσον.