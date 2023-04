Παγκόσμια Ημέρα Χορού 2023: Το μήνυμα από τη Γιανγκ Λιπίνγκ

Η διακεκριμένη και πολυβραβευμένη Κινέζα χορεύτρια και χορογράφος, Γιανγκ Λιπίνγκ, έχει επιλεγεί φέτος για τη συγγραφή του μηνύματος για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού 2023, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε το 1982 από τη Διεθνή Επιτροπή Χορού του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου προς τιμήν του Γάλλου χορευτή, χορογράφου και συγγραφέα Ζαν-Ζωρζ Νοβέρ (Jean-Georges Noverre, 1727 – 1810), δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού, η οποία εορτάζεται την ημέρα γέννησης του Ζαν-Ζωρζ Νοβέρ, είναι αφιερωμένη στον χορό με στόχο να γιορτάσει την καθολικότητα αυτής της τέχνης, να υπερβεί κάθε πολιτικό, πολιτισμικό και εθνικό εμπόδιο και να φέρει κοντά τους ανθρώπους μέσα από την κοινή τους γλώσσα – τον χορό.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Χορού (IDC) και το World Dance Alliance, προσκαλεί κάθε χρόνο μία προσωπικότητα του χορού να γράψει το Διεθνές Μήνυμα, το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερες από 20 γλώσσες, δημοσιοποιείται μέσα από το δίκτυο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και τα Εθνικά του Κέντρα (περισσότερα από 90 Εθνικά Κέντρα και πολλά Συνεργαζόμενα Μέλη), αλλά και από ομάδες χορού σε όλο τον κόσμο.

Το Μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού 2023

Το φετινό μήνυμα της Κινέζας χορεύτριας και χορογράφου έχει ως εξής:

«Χορός-Ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο

Η γλώσσα του σώματος είναι η πιο ενστικτώδης μορφή επικοινωνίας της ανθρωπότητας. Ως νεογέννητα μωρά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια και τα πόδια μας για να κάνουμε χειρονομίες που μοιάζουν με χορό, ακόμη και πριν μάθουμε να προφέρουμε μια λέξη, και μετά ο χορός προκύπτει από αυτήν την «πρωτόγονη γλώσσα».

Πολλά πράγματα ωθούν τους ανθρώπους να χορέψουν. Στην πατρίδα μου, η γιαγιά μου μού είπε κάποτε ότι ο χορός είναι ένας τρόπος να ευχαριστήσω τον Ήλιο που έφερε ζεστασιά και φως στη ζωή μας.

Όταν υπάρχει καλή σοδειά, θα χορεύαμε στα χωράφια με χαρούμενες καρδιές για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στη γη. Όταν συναντάμε κάποιον που αγαπάμε, μπορεί να χορέψουμε σαν παγώνι που απλώνει τα φτερά της ουράς του για να κερδίσουμε την αγάπη του. Ακόμη και όταν είμαστε άρρωστοι, μπορεί να χρησιμοποιούμε μυστηριώδεις τελετουργίες χορού για να απωθήσουμε τους δαίμονες της ασθένειας.

Στον κόσμο μου, ο χορός είναι περίπλοκα συνυφασμένος στη ζωή και την ύπαρξή μας από την πρώτη παιδική ηλικία. Ήταν πάντα το κλειδί που ξεκλειδώνει την επικοινωνία του ανθρώπου με τη φύση και όλα τα έμβια όντα. Στην πατρίδα μου, υπάρχει ένα ρητό: «Αν έχεις πόδια αλλά δεν μπορείς να χορέψεις, μάταια έχεις σπαταλήσει τη ζωή σου». Ο χορός είναι στενά συνδεδεμένος με τη φύση και τη ζωή. Σε ό,τι με αφορά, ο χορός είναι ένα και το αυτό με τη φύση και τη ζωή — αυτή είναι η πραγματική ουσία του χορού.

Μερικοί άνθρωποι έρχονται σε αυτόν τον κόσμο για να συνεχίσουν τη γενεαλογία τους, κάποιοι έρχονται για να απολαύσουν τη ζωή, κάποιοι έρχονται για να αναζητήσουν εμπειρίες. Για μένα είμαι παρατηρητής της ζωής. Έρχομαι να δω πώς ανθίζει και μαραίνεται ένα λουλούδι, πώς επιπλέουν τα σύννεφα και πώς συμπυκνώνεται η δροσιά…

Επομένως, όλη μου η δημιουργική έμπνευση προέρχεται από τη φύση και τη ζωή: η φωτεινότητα του σεληνόφωτος, η εμφάνιση του φτερώματος των παγωνιών, η μεταμόρφωση μιας πεταλούδας από ένα κουκούλι, ο τρόπος με τον οποίο μια λιβελλούλη σκαρφαλώνει την επιφάνεια του νερού, ο τρόπος που μια κάμπια στριφογυρίζει, ο τρόπος τα μυρμήγκια σχηματίζουν ουρά…

Πριν από πολλά χρόνια σε μια σκηνή, αντιμετώπισα το κοινό και χόρεψα την πρώτη χορογραφία που δημιούργησα — τον χορό παγωνιού «Η ψυχή του παγωνιού». Τα παγώνια εξακολουθούν να υπάρχουν ως ζώα στον κόσμο. Είναι ένα πλάσμα που συμβολίζει την ιερότητα και αντιπροσωπεύει την ομορφιά στον ανατολικό κόσμο, επειδή η εμφάνισή του μοιάζει με αυτή του Φοίνικα, σε μια πλήρης στάση μπορεί να συγκριθεί με τον δράκο. Χορεύοντας, κατάλαβα την ψυχή του παγωνιού.

Η χορευτική κουλτούρα της ανθρωπότητας είναι πλούσια, αγκαλιάζει την κοινή κουλτούρα και ιδιότητες. Αντλούμε την ουσία του χορού παρατηρώντας τη φύση, τη ζωή και όλα τα έμβια όντα που μας περιβάλλουν. Το έθνος μου, επίσης, έχει μια άφθονη χορευτική κουλτούρα την οποία με πάθος μεταφέρω ως κληρονομιά. Τρέφει το μυαλό και το σώμα μας, δίνοντάς μας την ικανότητα να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Μάζεψα μερικούς παραδοσιακούς πρωτόγονους χορούς και τους ανέβασα στη σκηνή, όπως το Yunnan Impression, το Tibetan Riddle, το Pingtan Impression και πολλά άλλα. Όλοι αυτοί οι χοροί προήλθαν από τη γη και μας άφησαν οι πρόγονοί μας ως κληρονομιά, η οποία χρειάζεται τις προσπάθειές μας για να διατηρηθεί και να παρουσιαστεί στον κόσμο.

Μόλις ανέβηκαν αυτά τα έργα, οι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν βαθιά από τη σαγηνευτική ομορφιά και την πολιτιστική τους σημασία. Ως χορεύτρια, συνέχισα να εξερευνώ το απεριόριστο βασίλειο του χορού για δεκαετίες και έχω προσκληθεί να δημιουργήσω πειραματικά σύγχρονα έργα, όπως το «Under Siege-The Full Story of Farewell My Concubine» και το «Rite of Spring» για την παγκόσμια σκηνή.

Η τέχνη μου εμπνέεται από τη φύση της γενέτειράς μου, τις προσωπικές μου εμπειρίες ζωής και τον βαθύ πολιτισμό της Ανατολής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού, καθώς παρέχει ποικιλομορφία, πλούτο και πάνω απ’ όλα έμπνευση.

«Μαθαίνω από τη φύση» και «Η ενότητα ανθρώπου και σύμπαντος» είναι η φιλοσοφία, η σοφία και η αισθητική της Ανατολής. Αυτά τα δόγματα είναι επίσης ο πνευματικός πυρήνας της τέχνης μου. Ως άνθρωποι, πρέπει να σεβόμαστε τη φύση, να μαθαίνουμε από τη φύση και να εναρμονιζόμαστε με τη φύση, όπως η γη, τα βουνά και ο ουρανός.

Οι χορευτές και οι χορογράφοι πρέπει να ακούν πιο προσεκτικά τις χαρές και τις λύπες του κόσμου, χρησιμοποιώντας το χορό για να ολοκληρώσουν τον διάλογο που είχαμε με τη φύση και τη ζωή που κράτησε για χιλιάδες χρόνια.

Σήμερα, όχι μόνο θα συνεχίσω να μοιράζομαι την χορευτική μας κουλτούρα με τον κόσμο, αλλά ελπίζω επίσης να προσκαλέσω όλους τους χορευτές στον κόσμο που αγαπούν τον χορό και που θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω του χορού, να χορέψουν από κοινού για να μεταφέρουμε την αγάπη μας και δόξα στον ουρανό και στη γη.

Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ και ο χορός δεν σταματά ποτέ».

Λίγα λόγια για την Γιανγκ Λιπίνγκ

Η Γιανγκ Λιπίνγκ είναι μέλος της εθνοτικής ομάδας Bai από το Dali της επαρχίας Γιουνάν. Είναι Εθνική χορεύτρια πρώτης κατηγορίας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Χορευτών της Κίνας.

Λάτρης του χορού από την πρώιμη παιδική της ηλικία, η Γιάνγκ δεν έκανε ποτέ επίσημη εκπαίδευση χορού, αλλά με το εκπληκτικό φυσικό ταλέντο της έγινε μια αρκετά μοναδική και διακεκριμένη χορεύτρια στην Κίνα. Κέρδισε φήμη στη χώρα της, για την ερμηνεία της στο πρωτότυπο χορευτικό της κομμάτι «Spirit of the Peacock» το 1986, το οποίο είναι κομψό και ονειρικό. Οι κύριοι εκπρόσωποι του Yang: Spirit of the Peacock, Moonlight, Two Trees, Love of the Peacock και ούτω καθεξής.

Είναι η σκηνοθέτις, χορογράφος και η κύρια χορεύτρια στο διάσημο χορευτικό δράμα Dynamic Yunnan, Tibetan Mystery, Echoes of Shangri-La, The Peacock, Peacock Winter και διευθύντρια των χοροθεάτρων Under Siege, Dynamic Huangshan, Dynamic Piangtan, Rite of Spring, Apeng & Jinhua.

Η Λιπίνγκ εξερευνά συνεχώς νέες έννοιες και παρουσιάσεις στην τέχνη του χορού. Σε μια προσπάθεια να προσαρμόσει τον χορό στην εποχή του Metaverse, ξεκινώντας από το 2020, δημιούργησε και σκηνοθέτησε τρεις από τις «Κινεζικές Zodiac Dance Series Art Films» – Spring Ox, Roaring Tiger και Jade Rabbit and Chang’e.

Ως γνωστό όνομα στην Κίνα, η Γιάνγκ Λιπίνγκ και οι ερμηνείες της έχουν κερδίσει πολλά βραβεία: το χρυσό βραβείο για τους Κινέζικους Κλασικούς Χορούς του 20ου αιώνα, τις υψηλότερες διακρίσεις στο Διεθνές Κέντρο Ανταλλαγών της Οσάκα, βραβεία καλύτερης χορευτικής ποίησης, καλύτερης γυναικείας πρωταγωνίστριας, καλύτερης χορογραφίας, καλύτερης σχεδίασης κοστουμιών και εξαιρετικής ερμηνείας στα 4α βραβεία «Lotus Awards» της Κίνας.

Το 2011, η Λιπίνγκ εμφανίζεται ως Chinese Beauty in the China Image – People διαφήμιση στην Time Square στην Νέα Υόρκη. Ως πολύπλευρο ταλέντο, έγραψε επίσης, σκηνοθέτησε και έπαιξε στην ταινία «Sunbird», η οποία κέρδισε το βραβείο της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ.