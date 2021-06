Παντελής Κυραμαργιός - «Το τραγούδι του γέλιου σου»

Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Παντελής Κυραμαργιός επανέρχεται με «Το τραγούδι του γέλιου σου».

Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι της ενότητας «Άφιλτρα Τραγούδια».



Πολυμήχανος και εφευρετικός χρησιμοποιεί στην κυριολεξία ό,τι βρίσκει μπροστά του. Μια χάρτινη σακούλα, τα κλειδιά του και πολλά μουσικά όργανα για να δημιουργήσει το ρυθμικό και μελωδικό περιβάλλον του νέου του τραγουδιού.



Ο Παντελής Κυραμαργιός υμνεί τη δύναμη και την ελπίδα που μπορούμε να αντλήσουμε από το γέλιο του αγαπημένου μας προσώπου και τονίζει πώς ένας έρωτας μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας χαρίσει μια καινούργια, μια δεύτερη ζωή.



Τα «Άφιλτρα» είναι μία καλλιτεχνική πρόταση. Τραγούδια που γράφτηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς κάποια μετέπειτα επεξεργασία στον στίχο, τη μελωδία ή την αρμονία. Χωρίς πολύπλοκη ενορχήστρωση. Μόνο με ό,τι κρίθηκε απαραίτητο για να μεταδώσουν το συναίσθημα της στιγμής. Χωρίς να νοιάζεται κανείς αν είναι «εκτός ύφους» ή αν θυμίζουν κάτι.



Γιατί τελικά αυτό που μένει είναι εκείνο το χαμόγελο που προκαλεί ένα συναίσθημα, μία στιγμή.

Δείτε το βίντεο:



Στίχοι



Θα ‘ρθούνε ζόρικοι καιροί

θα γίνει μάχη

κι εσύ που ξέρεις να κεντάς

φτερά στη ράχη



κράτα το γέλιο φυλαχτό

στο πρόσωπό σου

γέλια να πίνω να μεθώ

σε κάθε μου πνοή



Έλα λίγο πάρε με

στη φωτιά σου βάλε με

Κάψε τα χρόνια που μάταια χαράμισα

πριν έρθει η στιγμή που σ’ αγάπησα

Έλα λίγο πάρε με…



Εσύ με γνώρισες ξανά

στον εαυτό μου

γι ‘αυτό στον ΄χαρισα

με κάθετί δικό μου



Κι ένα μεγάλο «ευχαριστώ»

θα σου χρωστάω

Που ‘γινες όνειρο να ζω

σε κάθε μας φιλί



Έλα λίγο πάρε με

στη φωτιά σου βάλε με

Κάψε τα χρόνια που μάταια χαράμισα

πριν έρθει η στιγμή που σ’ αγάπησα

Έλα λίγο πάρε με…

ΙNFO



Μουσική - στίχοι : Παντελής Κυραμαργιός

Κιθάρα, μπάσο, γιουκαλίλι, πλήκτρα, ξυλόφωνο, stompbox, χάρτινη σακούλα, κλειδιά : Παντελής Κυραμαργιός

Ηχογράφηση - μίξη - mastering : Κυριακός Κυριακού @ Sound From The Ground Studio

Video created by Kiss The Frog (Γιάννης Μαργετουσάκης, Θάνος Λυμπερόπουλος)