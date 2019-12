Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες για την αλλαγή του χρόνου. H Παραμονή Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων για να καλωσορίσουμε το 2020 και δύο εντυπωσιακές νέες χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, παραδοσιακά κάλαντα και το «Dancing Queen» των Abba. Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους δίνεται το σήμα για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2020 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ενώ, αμέσως μετά, η δράση μεταφέρεται στην Αγορά με ένα μοναδικό DJ set με τον θρυλικό mod master Eddie Piller και πολύ χορό.

Ελάτε να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τη χρονιά που φεύγει και να φτιάξουμε τις πρώτες αξέχαστες αναμνήσεις μιας καινούριας δεκαετίας. Αν ισχύει ότι η νέα χρονιά κυλάει ανάλογα με το πώς μας βρίσκει η αλλαγή του χρόνου, τότε στο ΚΠΙΣΝ σας προετοιμάζουμε για ένα κυριολεκτικά φωτεινό και εκρηκτικό 2020!

Όλες οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι εκδηλώσεις της Παραμονής Πρωτοχρονιάς αναλυτικά:



Το Φως και το Νερό χορεύουν!



Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων, που εφέτος κρύβει πολλές εκπλήξεις, αλλά και με νέες χορογραφίες από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι!



Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με δυο εντυπωσιακές καινούριες χορογραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα αξέχαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες: το λατρεμένο τραγούδι των ABBA «Dancing Queen» και τα Κάλαντα Φούρνων Ικαρίας σε καταγραφή Σίμωνα Καρρά. Τραγουδά η παιδική χορωδία μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης υπό τη διεύθυνση του Γ. Κωστάντζου και τσαμπούνα παίζει ο Θεολόγος Γρύλλης.



SNF RUN: 2020 FIRST RUN



Εφέτος την Πρωτοχρονιά μη φορέσεις τα καλά σου, φόρεσε τα αθλητικά σου! Λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου καλωσορίζουμε το 2020 τρέχοντας στον αγώνα δρόμου SNF RUN: 2020 FIRST RUN.



Για τέταρτη συνεχή Παραμονή Πρωτοχρονιάς, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», μας προσκαλεί όλους σε μια διαφορετική εκκίνηση της νέας χρονιάς, σε μια η διαδρομή μόλις 4 χλμ. γύρω από το στολισμένο ΚΠΙΣΝ.



Και εφέτος, με τη συμμετοχή σας στον SNF RUN μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών προσφέροντας ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο δώρο. Συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν Τα Παιδιά της Άνοιξης, Οι Άγγελοι της Χαράς και η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» -όλες τους μικρές μεν οργανώσεις, με μεγάλο ωστόσο έργο στην προστασία ευάλωτων παιδιών. Με την επιπλέον συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συμβολικό κόστος συμμετοχής θα τριπλασιαστεί, μεγαλώνοντας το δώρο που οι ίδιοι οι δρομείς έχουν προσφέρει. Τον αγώνα θα παρουσιάσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.



Δηλώσεις συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες στο www.SNF.org

DJ Set με τον Eddie Piller



(intro/outro set: Johnny Matto)



Μια θρυλική φιγούρα της βρετανικής μουσικής σκηνής των τελευταίων 40 χρόνων έρχεται στην Αθήνα για ένα μόνο βράδυ στο καθιερωμένο πια πάρτι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.



Φορέστε τα dancing shoes σας και ελάτε να καλωσορίσουμε το 2020 με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι στην Αγορά με DJ τον Eddie Piller και ένα set που θα ξεσηκώσει σε χορό ακόμα και τους πιο διστακτικούς!

O Eddie Piller, βέβαια, έχει περισσότερες από μια ιδιότητες.



DJ. Παίζει μουσική από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, περνώντας από διάφορα είδη που συγκλίνουν στην αγάπη του για τη soul. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα Glastonbury, Isle Of Wight, Bestival και έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη.



Μουσικός Πρωτοπόρος. Μαζί με τον Gilles Peterson στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έστησαν το Acid Jazz label που κυκλοφόρησε την πιο cool μουσική του Λονδίνου τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο Piller έχει υπογράψει, στα πρώτα τους βήματα, ονόματα όπως οι James Taylor and his Quartet, Jamiroquai, Brand New Heavies κ.ά., ενώ συνεργάστηκε και με θρύλους όπως οι Terry Callier και Gregory Isaacs.



Ραδιοφωνικός παραγωγός. Μπήκε στα FM στα τέλη των 90s παρουσιάζοντας την καθοριστική εκπομπή “Newbeats” στον Jazz FM που του άνοιξε τον δρόμο για τα ραδιόφωνα του BBC, του χάρισε ένα British Radio Award και τον έφερε να γράφει μια σειρά ντοκιμαντέρ για το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.



Αυθεντικός Λονδρέζος. Βρέθηκε στο Hoxton πολύ πριν γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς λονδρέζικες γειτονιές. Εκεί άνοιξε το 1993 το ιστορικό κλαμπ Blue Note, όταν ακόμα το ανατολικό Λονδίνο ήταν υποβαθμισμένο.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και μεταφορά προς και από το ΚΠΙΣΝ με δωρεάν shuttle bus σε συνεχή ροή.