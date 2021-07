Παραιτήθηκε ο μάνατζερ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά από 25 χρόνια

Ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος στην επαγγελματική πορεία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα τελευταία 25 χρόνια. Ο Λάρι Ρούντολφ (Larry Rudolph), ο οποίος βοήθησε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να εξασφαλίσει το πρώτο δισκογραφικό της συμβόλαιο δήλωσε ότι όταν έμαθε «την πρόθεση της σταρ να μην τραγουδήσει ξανά» αποφάσισε να παραιτηθεί.

Η κίνηση έρχεται δύο εβδομάδες αφού η τραγουδίστρια κατέθεσε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες ότι «στο παρελθόν εξαναγκάστηκε να εργαστεί χωρίς τη θέλησή της».

«Έχουν περάσει πάνω από δυόμισι χρόνια από τότε που η Μπρίτνεϊ και εγώ επικοινωνήσαμε τελευταία φορά. Με πληροφόρησε ότι ήθελε να κάνει μία παύση από την δουλειά», έγραψε ο Ρούντολφ. «Σήμερα, συνειδητοποίησα ότι η Μπρίτνεϊ έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αποσυρθεί. Ως μάνατζέρ της, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Μπρίτνεϊ να παραιτηθώ από την ομάδα της, καθώς δεν χρειάζονται πλέον οι επαγγελματικές υπηρεσίες μου.»

Ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί με επιστολή του στον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, και στον προσωρινό διαχειριστή Τζόντι Μοντγκόμερι.

Ο Ρούντολφ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν πήρε ποτέ μέρος στο “καθεστώς επιτήρησης” και “κηδεμονίας” της ζωής της», και είπε ότι ήταν «πολύ περήφανος για αυτά που καταφέραμε μαζί τα τελευταία 25 χρόνια». «Εύχομαι στην Μπρίτνεϊ υγεία και ευτυχία και θα είμαι παρών για αυτήν αν με χρειαστεί ξανά,» κατέληξε.

Υπήρξε μάνατζερ της Μπρίτνεϊ για σχεδόν ολόκληρη την καριέρα της, από τότε που η μητέρα της, Λιν Σπίαρς ζήτησε τη γνώμη του για το ταλέντο της.

Εκείνη την εποχή, ήταν δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας, με πελάτες, όπως οι Backstreet Boys, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και Τζέσικα Σίμπσον. Εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο της 15χρονης τότε Σπίαρς και της έδωσε να τραγουδήσει ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι της Τόνι Μπράξτον. Ο ίδιος το έστειλε σε 4 δισκογραφικές εταιρείες. Έκλεισε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με την Jive Records όταν την άκουσαν να τραγουδάει το «I Have Nothing» της Γουίτνεϊ Χιούστον και έτσι τον Μάρτιο του 1998 η Μπρίτνεϊ σε στούντιο της Στοκχόλμης ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ μαζί με καταξιωμένους παραγωγούς.

Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές επιτυχίες όπως το «Baby One More Time», «Oops! I Did It Again».

Τον Μάιο του 2019, ο Ρούντολφ είχε δηλώσει στην Variety: «Είμαι μαζί της τα δύο τρίτα της ζωής της. Την κοιτάζω σαν να κοιτάζω τη δική μου κόρη».

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση της Σπίαρς έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουλίου.