«Paul McCartney: The Lyrics» - Έκθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη

Πολύτιμο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, συμπεριλαμβανομένων πρωτότυπων χειρόγραφων στίχων τραγουδιών όπως το «Hey Jude» και το «Nineteen Hundred Eighty Five» παρουσιάζεται για πρώτη φορά δημόσια στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, στο Λονδίνο.

Η έκθεση «Paul McCartney: The Lyrics» είναι αφιερωμένη σε έναν από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες και ερμηνευτές στον κόσμο και συμπίπτει με την κυκλοφορία του βιβλίου του, «The Lyrics: 1956 to the Present» που αφηγείται τη ζωή και το έργο του υπό το πρίσμα 154 τραγουδιών από όλες τις φάσεις της καριέρας του.

Στίχοι, έντυπες φωτογραφίες και πρωτότυπα αναμνηστικά του πρώην μέλους των Beatles αποκαλύπτουν τη δημιουργική διαδικασία και τους ανθρώπους πίσω από από τα πιο διάσημα τραγούδια όλων των εποχών.

Ζωγραφιά του καλλιτέχνη για το για το single «Put It There» καρτ ποστάλ των Beatles στο Αμβούργο και φωτογραφίες από τις φωτογραφικές κάμερες του αδελφού του, Μάικ, της αείμνηστης συζύγου του Λίντα, και της κόρης του, Μέρι παρουσιάζονται υπό τους ήχους του αρχείου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης.

