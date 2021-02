Πέθανε η Μέρι Γουίλσον, τραγουδίστρια των Supremes

Η Μέρι Γουίλσον, ιδρυτικό μέλος των Supremes, πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Η Γουίλσον πέθανε ξαφνικά στο σπίτι της, στο Χέντερσον στη Νεβάδα επιβεβαίωσε στο ET o φίλoς και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας, Τζέι Σβάρτς.

Η αιτία θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας δεν γνωστοποιήθηκε.

Η Μέρι Γουίλσον ξεκίνησε την καριέρα της στο Ντιτρόιτ το 1959 ως τραγουδίστρια στο συγκρότημα «The Primettes», που μετονομάστηκαν σε «The Supremes», το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της Motown τη δεκαετία του 1960, με 12 νούμερο 1 singles. Η Γουίλσον, η Νταϊάνα Ρος και η Φλόρενς Μπάλαρντ ήταν γνωστές για τις επιτυχίες τους «Where Did Our Love Go», «Baby Love», «Come See About Me», «Stop! In the Name of Love» και «Back in My Arms Again».

«Είμαι τρομερά σοκαρισμένος και λυπημένος που ενημερώθηκα για τον θάνατο ενός σπουδαίου μέλους της οικογένειας Motown, της Μέρι Γουίλσον των The Supremes», δήλωσε ο ιδρυτής της Motown, Μπέρι Γκόρντι.

«Οι Supremes ήταν πάντα γνωστές ως "οι αγαπημένες της Motown". Η Μέρι, μαζί με την Νταϊάνα Ρος και τη Φλόρενς Μπάλαρντ, ήρθαν στη Motown στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Μετά από μια άνευ προηγουμένου σειρά επιτυχιών που έφθασαν στο Νο. 1, εμφανίσεις σε τηλεοράσεις και νυχτερινά κέντρα, άνοιξαν οι πόρτες για τις Supremes και άλλους καλλιτέχνες της Motown και πολλούς, πολλούς άλλους... Ήμουν πάντα περήφανος για τη Μέρι. Ήταν σταρ από μόνη της και με τα χρόνια συνέχισε να εργάζεται σκληρά για να ενισχύσει την κληρονομιά των Supremes. Η Μέρι Γουίλσον ήταν εξαιρετικά ξεχωριστή για μένα. Ήταν πρωτοπόρος, ντίβα και θα μου λείψει βαθιά» τόνισε.

«Η επιρροή τους όχι μόνο συνεχίζεται στη σύγχρονη R&B, soul και pop, αλλά βοήθησαν επίσης να ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχία μαύρων καλλιτεχνών σε όλα τα είδη», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τζέι Σβαρτς.

Το 2018, το Billboard γιόρτασε την 60ή επέτειο της Motown με μια λίστα με τους «Top Hot Καλλιτέχνες Όλων των Εποχών» και οι «Supremes» ήταν στη θέση 16, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η κληρονομιά της Μέρι Γουίλσον ξεπέρασε τη μουσική, σημείωσε ο Σβαρτς. Έγινε κορυφαία συγγραφέας, επιχειρηματίας και πρέσβειρα πολιτισμού των ΗΠΑ, είπε.

«Η Γουίλσον χρησιμοποίησε τη φήμη και το ταλέντο της για να προωθήσει ανθρωπιστικούς σκοπούς, τον τερματισμό της πείνας, την ευαισθητοποίηση για το HIV/AIDS και την ενθάρρυνση της παγκόσμιας ειρήνης» επισήμανε.

Η Γουίλσον διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στο νόμο για τον εκσυγχρονισμό της μουσικής (MMA) το 2018, ο οποίος είχε στόχο την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα.

Η Γουίλσον κυκλοφόρησε δύο σόλο άλμπουμ, ένα άλμπουμ που έφερε το όνομά της, το 1979 και το Walk the Line το 1992. Έγραψε τέσσερα βιβλία, δύο από τα οποία έχουν θέμα τις Supremes, όπως το «Dreamgirl: My Life As a Supreme» το 1986 και το «Supreme Glamour» το 2019.

Πρόσφατα στο κανάλι της στο YouTube είχε δημοσιεύσει ότι συνεργάζεται με την Universal Music για να κυκλοφορήσει σόλο μουσική.