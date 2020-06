Πέθανε η Βέρα Λιν, η τραγουδίστρια του «We'll meet again»

Η Βέρα Λιν, η εμβληματική Bρετανίδα τραγουδίστρια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το δημοφιλές τραγούδι της οποίας «We'll meet again» ακούστηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της καραντίνας, πέθανε σε ηλικία 103 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Τον Μάρτιο, λίγο πριν από τα 103α γενέθλιά της εν μέσω της επιδημίας του κορωνοϊού, η Βέρα Λιν προέτρεψε τον βρετανικό πληθυσμό να αναζητήσει «την ίδια πνοή που είχε διαπεράσει τη Βρετανία στον πόλεμο».

Η βασίλισσα Ελισάβετ δανείστηκε τον τίτλο του τραγουδιού της που εμψύχωσε τα βρετανικά στρατεύματα στο μήνυμά της προς τον βρετανικό λαό στις 5 Απριλίου για να εμφυσήσει την ελπίδα στους Βρετανούς που ζούσαν τα μέτρα του εγκλεισμού.

«Θα έρθουν καλύτερες μέρες: θα ξαναβρούμε τους φίλους μας, θα ξαναβρούμε τις οικογένειές μας, θα ξαναβρεθούμε», δήλωσε τότε η βασίλισσα.

Οι Βρετανοί κλήθηκαν να τραγουδήσουν το κομμάτι τις Βέρα Λιν στην 75η επέτειο της παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας στις 8 Μαΐου 1945.

Με την ευκαιρία αυτή, το άλμπουμ «Vera Lynn 100» εκτοξεύθηκε στην 30ή θέση των βρετανικών τσαρτς, κάνοντας την «Ντέιμ Βέρα» την πιο ηλικιωμένη καλλιτέχνιδα που έχει πάρει θέση στο top 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γεννημένη στις 20 Μαρτίου 1917, η Βέρα Λιν ήταν επίσης γνωστή από τα τραγούδια «The White Cliffs of Dover», «There'll Always Be An England» και «If Only I Had Wings», με τα οποία εμψύχωνε τους Βρετανούς κατά την διάρκεια του Blitz, του ναζιστικού βομβαρδισμού.

Ονομάσθηκε «αρραβωνιαστικιά των ενόπλων δυνάμεων», παρέμεινε σε όλη της την ζωή στήριγμα των στρατιωτών, για τους οποίους τραγούδησε σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία, συχνά με κίνδυνο της ζωής της.

Τον Μάιο, η Βέρα Λιν κάλεσε το έθνος «να θυμηθεί εκείνα τα θαρραλέα αγόρια και ό,τι θυσίασαν για μας».



«Άφησαν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους για να πολεμήσουν για την ελευθερία μας και πολλοί έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να προστατεύσουν εμάς και τις ελευθερίες μας».

