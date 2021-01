Πέθανε ο Γιουτζίν Ράιτ, μέλος του Dave Brubeck Quartet

Ο μπασίστας της τζαζ Γιουτζίν Ράιτ, ο οποίος ήταν το τελευταίο εν ζωή μέλος του Dave Brubeck Quartet, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Το θρυλικό Κουαρτέτο Dave Brubeck γνώρισε τη δόξα με το «Take Five» και το «Blue Rondo à la Turk».

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε το Ίδρυμα Μπρούμπεκ στο twitter, σημειώνοντας τη «βαθιά λύπη» για την απώλεια του Ράιτ και προσθέτοντας ότι «παρέμεινε μέχρι τέλους καλός φίλος και επίτιμος θείος της οικογένειας Μπρούμπεκ».

We are deeply saddened to learn of the passing of bassist Eugene Wright yesterday at the age of 97.



Gene was the last surviving member of the “Classic” Dave Brubeck Quartet, and remained a good friend and honorary Uncle to the Brubeck family to the end. (1/7) pic.twitter.com/hmbQvWcKvI