Πέθανε ο Lee Kerslake, ο θρυλικός ντράμερ των Uriah Heep

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο θρυλικός ντράμερ των Uriah Heep Lee Kerslake έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο Ken Hensley, συνοδοιπόρος του στα πρώτα επαγγελματικά βήματα και βεβαίως στην κλασική περίοδο των Uriah Heep.





O Kerslake ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του '60, κυκλοφορώντας άλμπουμ με τους The Gods, Toe Fat, National Head Band και Head Machine.

Ο Kerslake μπήκε στο βρετανικό συγκρότημα το 1972 κι ενώ επί δύο χρόνια ο τραγουδιστής David Byron, ο κιθαρίστας Mick Box και ο κιμπορντίστας Ken Kensley που αποτελούσαν τον βασικό κορμό, άλλαζαν μέλη έως ότου να καταλήξουν σε ένα σταθερό σχήμα. Αυτό έγινε όταν μπήκαν στους Uriah Heep ο μπασίστας Gary Thain και ο ντράμερ Lee Kerslake, ενώ είχαν παρελάσει από το σχήμα οι ντράμερ Al Napler, Nigel Olsson, Keith Baker, Ian Clarke! Ιδανικός όμως αποδείχθηκε ο Kerslake.

Δείτε το βίντεο:



Με αυτό το σχήμα μπήκαν στο στούντιο κι ηχογράφησαν ένα από τα καλύτερά τους άλμπουμ , το «Demons And Wizards» τo 1972. Έως τότε είχαν κυκλοφορήσει τρεις δίσκους : «Very Eavy…Very Umble» (1970), «Salisbury» (1971), «Look At Your Self» (1971). Με τον Kerslake ξεκίνησε η μεγάλη άνοδος του γκρουπ που μετά το «Demons And Wizards» έβγαλαν το επίσης αριστουργηματικό «The Magician’s Birthday» που και τα δύο έγιναν χρυσά στην Αμερική κάτι που τους έδωσε ώθηση στην πατρίδα τους την Αγγλία ιδιαίτερα με το δίσκο «Wonderwold» (1974).

Το συγκρότημα παράλληλα γνώριζε ιδιαίτερη επιτυχία στη Γερμανία.



Μετά την κυκλοφορία του «Fallen Angel» του δωδεκάτου δίσκου των Uriah Heep ο Lee Kerslake αποχώρησε και έγινε ο ντράμερ του Ozzy Osbourne με τον οποίο ηχογράφησε τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ του που είχαν μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο και δύο ακόμη live. To 1982 επέστρεψε στους Uriah Heep και έμεινε μαζί τους ως το 2005 όταν αποχώρησε για λόγους υγείας.

Όταν επέστρεψε, το ’82 συμμετείχε στην ηχογράφηση του δίσκου «Abominog» μαζί με τους Mick Box, Peter Goalby, Bob Daisley, John Sinclair, το σχήμα που στην περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ έδωσε την ιστορική και επεισοδιακή εκείνη συναυλία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 12 Μαΐου 1983.



Ο Lee Kerslake ξεκίνησε την καριέρα τους από τους Gods με τους οποίους ηχογράφησε δύο άλμπουμ, όπου ήταν μέλος επίσης ο Ken Ηensley συμπαίκτης του μετά στους Uriah Heep και στενός του φίλος, ο οποίος δημοσιοποίησε και τον θάνατό του σε ανάρτηση στο facebook.

Σταδιακά η υγεία του Lee Kerslake από το 2007 κλονιζόταν περισσότερο και τα τελευταία χρόνια εκτός του προβλήματος με τον προστάτη είχαν προστεθεί διάφορα ακόμη που επιβάρυναν την υγεία του.