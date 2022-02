Πέθανε ο Μαρκ Λάνεγκαν, η φωνή των θρυλικών Screaming Trees

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μαρκ Λάνεγκαν, η φωνή των θρυλικών Screaming Trees, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί προφήτης του grunge και από τους λίγους εναπομείναντες «σωτήρες» του παραδοσιακού alternative rock.



Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε ότι ο Λάνεγκαν πέθανε στο σπίτι του στο Killarney της Ιρλανδίας.

«Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες προς το παρόν», σημείωσε ο εκπρόσωπος και συμπλήρωσε ότι «η οικογένεια ζητάει από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή».

Αρχικά ο Mark Lanegan έγινε γνωστός ως τραγουδιστής των Screaming Trees, ενώ ήταν γνωστός ως μέλος των Queens of the Stone Age και των Gutter Twins. Κυκλοφόρησε έντεκα σόλο στούντιο άλμπουμ από το 1990, καθώς και τρία άλμπουμ συνεργασίας με την Isobel Campbell και δύο με τον Duke Garwood.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή

Ο Λάνεγκαν γεννήθηκε στο Έλενσμπουργκ της Ουάσιγκτον, στις 25 Νοέμβριου του 1964. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1980, όπου με τη φωνή του συντρόφευε τους Screaming Trees, μαζί με τους Gary Lee Conner, Van Conner και τον Mark Pickerel. Οι Screaming Trees διαλύθηκαν το 2000 και ο Λάνεγκαν συνέχισε να τραγουδάει με τους Queens of the Stone Age. Ωστόσο, ταυτόχρονα έκανε συνεργασίες με τη Melissa Auf der Maur, τη Martina Topley Bird. Επίσης, τραγούδια με τον Atom Brain και τον Black River από το ηλεκτρονικό project Bomb the Bass. Καθώς έφυγε από τους Queens of the Stone Age το 2005, ο Mark δούλεψε με το project των Gutter Twin Greg Dulli’s Twilight Singers και ταυτόχρονα με το project των Soulsaver ως τραγουδιστής πάντα και άλλοτε και στιχουργός.

Ο Λάνεγκαν κυκλοφόρησε το σόλο ντεμπούτο του, The Winding Sheet, το 1990 μέσω της Sub Pop. Ο δίσκος περιλάμβανε συνεργασίες με τους Kurt Cobain και Krist Novoselic των Nirvana και, το 2005, ο Dave Grohl αποκάλεσε το The Winding Sheet «ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών». Τα άλμπουμ του Λάνεγκαν συνέχισαν να έχουν αξιόλογους συντελεστές, όπως ο J Mascis (που ήταν στο Scraps του 1998 στο Midnight), καθώς και οι PJ Harvey, Joshua Homme, Greg Dulli, Troy Van Leeuwen και Duff McKagan, που ήταν μεταξύ των πολλών συντελεστών του 2004.

Συνολικά κυκλοφόρησε έντεκα σόλο στούντιο άλμπουμ από το 1990, καθώς και τρία άλμπουμ συνεργασίας με την Isobel Campbell και δύο με τον Duke Garwood.