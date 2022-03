Πέθανε ο ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς

Ο ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς, πέθανε, ανέφερε το διάσημο αμερικανικό συγκρότημα της ροκ μουσικής σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

«Η οικογένεια των Foo Fighters είναι συντετριμμένη από την τραγική και πρόωρη απώλεια του αγαπητού μας Τέιλορ Χόκινς» γράφει η ομάδα του Ντέιβ Γκρολ, πρώην ντράμερ των Nirvana, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία ή τις περιστάσεις του θανάτου.

Το συγκρότημα, ένα από τα πιο επιδραστικά και αναγνωρισμένα από την κριτική συγκροτήματα εναλλακτικής ροκ, επρόκειτο να παίξει την ερχόμενη Παρασκευή στην Μπογοτά, πρωτεύουσα της Κολομβίας, με την ευκαιρία του Φεστιβάλ Estéreo Picnic.

"Το μουσικό του πνεύμα και το μεταδοτικό χαμόγελό του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη όλων μας", προστίθεται στην ανακοίνωση για τον θάνατο του 50χρονου Χόκινς.

Ο Τέιλορ ήταν μέλος των Foo Fighters από το 1997 και συμμετείχε σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως το "Learn to Fly" ή το "Best of You". Είχε παίξει προηγουμένως ντραμς για την ανεξάρτητη Καναδή τραγουδίστρια Αλάνις Μορισέτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ