Πέθανε ο τραγουδιστής Meat Loaf

Ο Meat Loaf, ο τραγουδιστής που είναι περισσότερο γνωστός για τα άλμπουμ «Bat Out of Hell», πέθανε σε ηλικία 74 ετών, αναφέρεται σε δήλωση που αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Ο Meat Loaf κέρδισε Βραβείο Grammy το 1994 στην κατηγορία Καλύτερη Σόλο Ροκ Φωνητική Ερμηνεία για το τραγούδι «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)». Εμφανίστηκε, επίσης, στην κλασική καλτ ταινία «The Rocky Horror Picture Show».

Επίσημη ανακοίνωση στον λογαριασμό του Meat Loaf στο Facebook αναφέρει:



«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες που ανακοινώνουμε ότι ο ασύγκριτος Meat Loaf έφυγε απόψε έχοντας τη σύζυγό του Ντέμπορα στο πλευρό του. Οι κόρες του Περλ και Αμάντα και στενές φίλες ήταν μαζί του τις τελευταίες 24 ώρες.

Η εκπληκτική του καριέρα διήρκεσε έξι δεκαετίες, πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 65 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" και "Wayne's World"» αναφέρεται στην ανακοίνωση.