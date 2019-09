Πέθανε ο τραγουδιστής των Cars, Rick Ocasek

Ο Ric Ocasek (Ρικ Όκασεκ), γνωστός ως ιδρυτής και αρχηγός του θρυλικού συγκροτήματος της new wave και power pop Cars, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.



Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι έλαβε χθες, Κυριακή κλήση για άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κατοικία.



Οι αστυνομικοί που έφθασαν διαπίστωσαν ο άνδρας που ήταν νεκρός στο κρεβάτι ήταν ο Ρικ Όκασεκ.



Ο Ocasek γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη. Ο ίδιος και ο φίλος του Μπέντζαμιν Ορ έπαιξαν σε μια σειρά συγκροτημάτων προτού τελικά δημιουργήσουν επίσημα τους Cars.



Η μπάντα είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1980, με το τραγούδι «Drive» να έχει γράψει τη δική του ιστορία και να ακούγεται μέχρι και σήμερα.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε στα μέσα του 1970. Ιδρυτικά μέλη ο Ric Ocasek και ο Benjamin Orr (σ.σ. πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας, το 2000). Οι δύο τους γνωρίστηκαν στο Λύκειο. Το «Drive» κυκλοφόρησε το 1984 και χρησιμοποιήθηκε ως μουσική υπόκρουση σε εικόνες από τον λιμό στην Αιθιοπία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε εκ νέου ως single μετά τη μεγάλη συναυλία Live Aid, η οποία στόχο είχε τη συγκέντρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση της πείνας στην πολύπαθη αφρικανική χώρα.



Μετά τη διάλυση της μπάντας ο Ric Ocasek ακολούθησε solo καριέρα, ενώ βρέθηκε και πίσω από την παραγωγή άλμπουμ συγκροτημάτων όπως Weezer, Bad Religion και No Doubt. To 2011 το συγκρότημα σχηματίστηκε εκ νέου, ξεκίνησε συναυλίες και κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ.



Το 2018, οι «The Cars» μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame.



Ο Ric Ocasek ήταν πατέρας έξι παιδιών.