Πέθανε ο Vince Hill στα 86 του χρόνια

Ο «μουσικός θρύλος» Vince Hill έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο τραγουδιστής, γνωστός για την ηχογράφηση του Edelweiss, έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Παρασκευή.

Οι αγαπημένοι του μοιράστηκαν μια δήλωση στον λογαριασμό του στο Twitter, επιβεβαιώνοντας τη θλιβερή είδηση του θανάτου του και εκθειάζοντας τη «μουσική του κληρονομιά».

