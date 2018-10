Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο Όλι Χέρμπερτ, κιθαρίστας των All That Remains

Ο Όλι Χέρμπερτ, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας της αμερικανικής heavy metal μπάντας All That Remains πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 44 ετών.



Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στον λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.



Στην ανάρτηση, το συγκρότημα, γνωστό για τα τραγούδια του, Two Weeks και What if I Was Nothing, αναφέρει ότι τα μέλη του είναι συντετριμμένα από την απώλεια του Όλι Χέρμπερτ.



Η αιτία του θανάτου του Χέρμπερτ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.



"Ο Όλι ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος κιθαρίστας και συνθέτης τραγουδιών που καθόρισε το Rock και Metal στα βορειανατολικά των ΗΠΑ. Η επιρροή του σε αυτά τα είδη μουσικής και στη ζωή μας θα συνεχιστεί για πάντα. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Το συγκρότημα και η οικογένεια σας ζητούν να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους και να θυμάστε τον Όλι, τιμώντας τη σπουδαία μουσική που έγραφε" αναφέρεται στην ανάρτηση.



Ο Χέρμπερτ, ιδρυτικό μέλος της μπάντας μαζί με τον τραγουδιστή Φιλ Λαμπόντε, έπαιζε στο συγκρότημα από το 1998 και συμμετείχε στα εννέα άλμπουμ του συμπεριλαμβανομένου του Victim of the New Disease, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Νοεμβρίου.



Το πενταμελές συγκρότημα από τη Μασαχουσέτη δημιουργήθηκε το 1998 και κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του, Behind Silence and Solitude, το 2002.



Η σύζυγος του Χέρμπερτ, Μπεθ παντρεμένη με τον κιθαρίστα εδώ και 14 χρόνια, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Facebook λέγοντας ότι οι συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατο του είναι ασαφείς.



«Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές σκέψεις και τα λόγια. Δεν θέλω να μιλήσω γι αυτό που συνέβη μέχρι να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα » έγραψε.