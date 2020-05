Pearl Jam, Μπράντι Καρλάιλ, Μπεν Γκίμπαρντ σε online συναυλία της «All In WA»

Οι Pearl Jam, ο Μπεν Γκίμπαρντ των Death Cab for Cutie’s, η Μπράντι Καρλάιλ και ο Macklemore είναι μεταξύ των καλλιτεχνών από το Σιατλ που θα συμμετάσχουν σε συναυλία μέσω διαδικτύου για να στηρίξουν τη συμμαχία, All In WA που συγκεντρώνει πόρους για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.



Η συναυλία θα μεταδοθεί στις 10 Ιουνίου μέσω του καναλιού Amazon Music- Twitch και το NBC στην περιοχή του Σιατλ.



Μετά τη live μετάδοση η συναυλία θα είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime.



Οι Ντέιβ Μάθιους, Κιάρα, Ράσελ Γουίλσον, Μέρι Λάμπερτ και Black Tones έχουν επίσης επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους μαζί με τον ηθοποιό Τζόελ ΜακΧέιλ, ενώ και άλλοι καλλιτέχνες αναμένεται να προστεθούν στο άμεσο μέλλον.



Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για την All In WA θα διανεμηθούν σε οργανώσεις που στηρίζουν εργαζόμενους, οικογένειες και κοινότητες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και έχουν άμεση ανάγκη.



Η πρωτοβουλία All In WA, είναι ένας συνασπισμός φιλανθρωπικών οργανώσεων, εταιρειών, κοινοτικών ιδρυμάτων και οργανισμών που βοηθά στην αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η έλλειψη τροφίμων, οι ανισότητες στην υγεία και στηρίζει μικρές επιχειρήσεις και οικογένειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ