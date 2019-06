Παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου» στο Berklee College of Music της Βοστόνης μέσω υποτροφιών από το Kalesma project

Έπειτα από προσπάθειες τριών ετών της πρωτοβουλίας Kalesma, ξεκίνησε από εφέτος η συμμετοχή παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου» στο καλοκαιρινό πρόγραμμα Vocal Summit του Berklee College of Music της Βοστόνης. Οι υπότροφοι του καλέσματος βρίσκονται από την Παρασκευή στη Βοστόνη συνοδευόμενοι από την καθηγήτρια του Kalesma στην Αθήνα Αγγελική Τουμπανάκη και από τη στιχουργό του project Παναγιώτα Φλήρη.



Το Kalesma ιδρύθηκε από τον λαουτίστα και απόφοιτο του Berklee College of Music της Βοστόνης, Βασίλη Κώστα, με σκοπό την αξιοποίηση της κλίσης και των ταλέντων των νεαρών μαθητών. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει ένα μόνιμο μουσικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά της Κιβωτού στην Αθήνα, αλλά και υποτροφίες για περαιτέρω μουσικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.



Το ίδιο το Kalesma είναι εμπνευσμένο από το φιλανθρωπικό έργο του πατέρα Αντωνίου Παπανικολάου στην Κιβωτό του Κόσμου, αλλά και από την πεποίθηση των μελών του ότι μέσω της δύναμης της μουσικής μπορεί να μεταμορφωθεί στην πράξη η ζωή ενός παιδιού.



Η πρώτη μεγάλη συναυλία του Kalesma έγινε τον Ιούλιο του 2018 στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Στη σκηνή βρέθηκαν μαζί επτά καταξιωμένοι μουσικοί από το Berklee Global Jazz Institute και είκοσι παιδιά της χορωδίας της Κιβωτού. Στο τέλος της περσινής συναυλίας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η έναρξη του προγράμματος υποτροφιών για περαιτέρω μουσικές σπουδές των παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Αμερική.



Την περασμένη Παρασκευή, σε συγκινητικό κλίμα και με μεγάλη συμμετοχή της ελληνικής ομογένειας της Βοστόνης πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, αντίστοιχη συναυλία-καλωσόρισμα των παιδιών της «Κιβωτού» στο Berklee College of Music. Οι πρώτες υπότροφοι μοιράστηκαν τη σκηνή με μουσικούς από το Berklee Global Jazz Institute, τον διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος του Berklee Marco Pignataro και την παιδική χορωδία του Eliot School υπό τη διεύθυνση του Stefano Marchese.



Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστόνη, Στράτος Ευθυμίου, προλογίζοντας τη συναυλία και συγχαίροντας τα μέλη της πρωτοβουλίας δήλωσε: «δίνετε φτερά στα παιδιά και τους μαθαίνετε να πετούν». Εξήρε δε την αλτρουιστική πρωτοβουλία και τις άοκνες προσπάθειες του υπευθύνου της εκδήλωσης και ιδρυτή του Kalesma, Βασίλη Κώστα.



Ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας αναφέρθηκε στα όνειρα και στις συστηματικές προσπάθειες των τελευταίων τριών ετών και ευχαρίστησε τους μουσικούς, την ομογένεια και τους φίλους της πρωτοβουλίας Kalesma, τονίζοντας τη σημασία στήριξης του προγράμματος διότι αυτό προσφέρει μια νέα προοπτική στα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου». Ανακοίνωσε, τέλος, την παροχή επιπλέον υποτροφιών για το 2020, αλλά και τη συνέχιση του μουσικού προγράμματος για τα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2019.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ