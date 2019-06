Πενήντα τέσσερα χρόνια από το Satisfaction των Rolling Stones

Στις 12 Ιουνίου του 1965 ένα βρετανικό συγκρότημα ποπ κυκλοφορούσε ένα τραγούδι, που όμως δεν έπειθε τους δύο κύριους συντελεστές του, οι οποίοι έπειτα από πολλές παλινωδίες και μετατροπές τελικά δέχθηκαν να το ηχογραφήσουν. Και το τραγούδι εκείνο, με το εμβληματικό «ριφ» της κιθάρας και τον αφοριστικό του στίχο «I can't get no satisfaction...» (δεν μπορώ να ικανοποιηθώ με τίποτα) χαρακτήρισε μία ολόκληρη γενιά κι έγινε ένα από τα κομμάτια-μύθος στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.



Ναι, το συγκρότημα είναι οι Rolling Stones και ο δημιουργός του, ο πρώτος κιθαρίστας του Κιθ Ρίτσαρντς, το δημιούργησε τυχαία 54 χρόνια πριν, επιστρέφοντας εξουθενωμένος στο ξενοδοχείο του έπειτα από μία συναυλία στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Δεν τον κρατούσαν, όμως έπρεπε να κάνει πρώτα κάτι, να δουλέψει μία μελωδία, που του είχε καρφωθεί στο μυαλό. «Το θαύμα ήταν ότι εκείνο το μαγνητόφωνο Philips έμεινε ανοικτό να καταγράφει. Ξαναγύρισα πίσω την ταινία και ήταν δύο λεπτά του κομματιού και μετά άλλα 40' με εμένα να ροχαλίζω», διηγείται ο ίδιος.

