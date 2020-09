«People Have the Power» από Πάτι Σμιθ, Τζόαν Μπαέζ και άλλους

Η Πάτι Σμιθ, η Τζόαν Μπαέζ και άλλοι μοιράστηκαν - από το σπίτι του ο καθένας - μια εκδοχή του «People Have the Power» για τα έκτα γενέθλια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Pathway to Paris, η οποία είναι αφοσιωμένη στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.

Σε οκτώ λεπτά, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, σπουδαστές και άλλοι, από 24 χώρες, 38 πόλεις και έξι ηπείρους, τραγουδούν. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Μάικλ Στάιπ, η Σίντι Λόπερ, η Στέλλα Μακάρτνεϊ, ο Ιταλός μπασκετμπολίστας Τζίτζι Ντατόμε και και...

«Ένα όραμα για το μέλλον περιλαμβάνει μια δίκαιη μετάβαση από την εποχή των ορυκτών καυσίμων σε μια εποχή 100% ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμης σημασίας θεμάτων της φυλετικής δικαιοσύνης, ισότητας των φύλων, προστασίας των δικαιωμάτων των αυτόχθονων και του τερματισμού της πνιγηρής φτώχειας» τόνισε, σε ανακοίνωση, η Τζέσι Πάρις Σμιθ (Jesse Paris Smith), κόρη της Πάτι και συνιδρύτρια της ΜΚΟ μαζί με την τσελίστα Ρεμπέκα Φουν.

Δείτε το βίντεο:



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ