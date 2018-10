Περισσότεροι από 5.000 θεατές στην εκδήλωση για τον Μάνο Χατζιδάκι στη Λυρική

Περισσότεροι από 5.000 θεατές κατέκλυσαν τους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Νιάρχος για την παράσταση «Χρόνια πολλά, κύριε Χατζιδάκι».Στο πλαίσιο του τριετούς Κύκλου Μάνος Χατζιδάκις της ΕΛΣ, μια μεγάλη γιορτή για τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου –ημέρα των γενεθλίων του– στους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Περισσότεροι από 5.000 θεατές όλων των ηλικιών παρακολούθησαν τον μαραθώνιο των οκτώ διαφορετικών συναυλιών που δόθηκαν από τις 17.00 το απόγευμα έως τις 23.30 το βράδυ, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και στην Αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Η μεγάλη γιορτή ξεκίνησε στις 17.00 στην Εναλλακτική Σκηνή, όπου το υπέροχο φωνητικό κουαρτέτο «Γιασεμί» (Ειρήνη Δερέμπεη, Μαρία Μελαχροινού, Μάρθα Μαυροειδή, Τάσος Πούλιος) ερμήνευσε αποσπάσματα από το Χαμόγελο της Τζοκόντας, καθώς και γνωστά τραγούδια του Χατζιδάκι. Στις 18.00, στην Εναλλακτική, η εμβληματική πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου ερμήνευσε μοναδικά την Ιονική σουίτα, την Ερημιά και τις Έξι λαϊκές ζωγραφιές.Στις 19.00 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, οι διακεκριμένοι μονωδοί της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη, Νίκος Στεφάνου, Δημήτρης Πακσόγλου, Δημήτρης Τηλιακός, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Πέτρος Μαγουλάς, καθώς και το συγκρότημα της Λυδίας Αγγελοπούλου και του Σταμάτη Μπερή «Family Voices», παρουσίασαν μια επιλογή από σπουδαία τραγούδια του Χατζιδάκι. Στο πιάνο τους συνόδευσε ο Φρίξος Μόρτζος.Στις 20.00 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, οι υπέροχες φωνές των 90 παιδιών της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ερμήνευσαν, με πολύ συγκινητικό τρόπο, τραγούδια από την Εποχή της Μελισσάνθης, τον Μεγάλο Ερωτικό, αλλά και κινηματογραφικά του Μάνου Χατζιδάκι, δίνοντάς μας μια πρόγευση από τη νέα ενότητα του Κύκλου Μάνος Χατζιδάκις που θα ονομάζεται «Ο Μάνος των Παιδιών». Στο πιάνο τους συνόδευσε ο Χρύσανθος Αλησάφης.Στις 20.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, μια γνήσια λαϊκή φωνή, με καθαρότητα, δύναμη και συναίσθημα, η Γιώτα Νέγκα, ερμήνευσε για πρώτη φορά μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Χατζιδάκι, εισπράττοντας θερμότατο χειροκρότημα. Στο πιάνο τη συνόδευσε ο Λευτέρης Μιχαλόπουλος.Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συναυλία της Νέγκα, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος «εισέβαλε» η υπέροχη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Τσιλιμπάρη, η οποία ερμήνευσε μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι από την Εποχή της Μελισσάνθης. Η Μπάντα διέσχισε αμέσως μετά και την Εναλλακτική Σκηνή και έδωσε τη σκυτάλη στον διακεκριμένο βαρύτονο της ΕΛΣ Διονύση Σούρμπη, ο οποίος ερμήνευσε μοναδικά τον κύκλο τραγουδιών Καπετάν Μιχάλης.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον πιο απρόσμενο τρόπο, καθώς τέσσερα νεανικά (σχολικά και φοιτητικά) συγκροτήματα του Schoolwave «άλωσαν» τη μεγάλη σκηνή της όπερας, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, και έδωσαν νέα πνοή σε τραγούδια του Χατζιδάκι με έναν εντελώς καινούριο –και χωρίς προκαταλήψεις– τρόπο.Το εναλλακτικό ροκ συγκρότημα Boulevard από την Αθήνα διασκεύασε σε ροκ electronica τη Θάλασσα πλατιά, την Οδό Ονείρων, το Bitter way από τα Reflections και το Όταν έρχονται τα σύννεφα από την Τζοκόντα.Το χιπ χοπ συγκρότημα Μυστήριος Τύπος από την Αθήνα διασκεύασε το Τραγούδι της Ευρυδίκης και το Φεγγάρι είναι κόκκινο.Το παραδοσιακό πολυφωνικό συγκρότημα Γης Μαδιάμ από τις Σέρρες έδωσε μια νέα διάσταση στη Μαύρη Φορντ, τα Λουστράκια και το Χρυσόψαρο.Η μεγαλύτερη έκπληξη της ενότητας του Schoolwave ήταν το metalcore συγκρότημα Astralot από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο διασκεύασε σε μέταλ εκδοχή τέσσερα τραγούδια από τα Reflections, αλλά και από το The Martlet’s Tale – την αγγλόφωνη εκδοχή της Μπαλάντας των αισθήσεων και των παραισθήσεων.Η καλλιτεχνική επιμέλεια του «Χρόνια πολλά, κύριε Χατζιδάκι» ήταν του Γιώργου Χατζιδάκι.Αποκλειστικός δωρητής του Χρόνια πολλά, κύριε Χατζιδάκι: Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΟ Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις της ΕΛΣ θα συνεχιστεί με την παρουσίαση των κινηματογραφικών σουιτών The Martlet’s Tale & Sweet Movie (1, 2/3/2019) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ενώ στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστεί μια ιδιαιτέρως φιλόδοξη διασκευή του Μεγάλου Ερωτικού για μπαρόκ σύνολο (6, 7/12/2018), καθώς και οι κύκλοι τραγουδιών Κοινός βίος, Παίδες επί Κολωνώ, Τα τραγούδια της αμαρτίας (6, 19, 20, 21/2/2019).