Πετρολούκας Χαλκιάς και Βασίλης Κώστας - «Η Ψυχή της Ηπείρου» σε έναν πρωτοφανή διάλογο κλαρίνου και λαούτου στην Ιτέα

Δύο σημαντικές προσωπικότητες της παραδοσιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύλος Πετρολούκας Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτίστας Βασίλης Κώστας, συναντιούνται για άλλη μια φορά, για να ταξιδέψουν την Ψυχή της Ηπείρου στην Ιτέα, την Κυριακή 11 Ιουλίου, σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» 2021!





Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έναν πρωτοφανή, εντυπωσιακό διάλογο μεταξύ του κλαρίνου και του λαούτου, σε μια μοναδική μουσική προσέγγιση, μέσα από την οποίαπαρουσιάζεται αυτή η μουσική βασισμένη στη συνομιλία των δύο μουσικών οργάνων.



H μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί ως «The World's Most Beguiling Folk Music» από τους New York Times. Χρησιμοποιεί το τεράστιο και ποικίλο ρεπερτόριό της για να εκφράσει τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης του λαού, να αποδώσει φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα να γιορτάσει την ίδια τη ζωή και τη φύση.





Ο Πετρολούκας λέει χαρακτηριστικά:



«Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να βάλω όλα τα διαφορετικά συναισθήματα μέσα στο κλαρίνο. Εκείνο της χαράς, εκείνο της λύπης, το συναίσθημα να είσαι ευγενικός και καλός με τους ανθρώπους αλλά να πληγώνεσαι. Η μουσική δεν έχει τέλος και είναι η ελπίδα μου ότι η νέα γενιά θα πάρει αυτό που δημιουργήσαμε και θα το αναπτύξει ακόμη πιο πολύ!»



Αυτή η φιλοσοφία παιξίματος, ύστερα από μελέτη χρόνων, προσαρμόστηκε από το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά στο λαούτο από τον Βασίλη Κώστα.



To album «The Soul of Epirus», στο οποίο έχει αποτυπωθεί η μουσική της παράστασης, έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από παγκοσμίως έγκυρα μουσικά περιοδικά, όπως το New York Jazz City Record και το Rootsworld και έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα αγαπημένα albums του Mundofonias / Transglobal World Music Chart. Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο ετήσιο toptenlist του BWMC (Balkan World Music Chart), ενώ μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί σε πληθώρα ραδιοφωνικών σταθμών στις Η.Π.Α.

Στη συναυλία μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Βασίλη Κώστα, θα βρεθούν επί σκηνής ο Πέτρος Παπαγεωργίου στα κρουστά και ο Θανάσης Βόλλας στο λαούτο.

Λίγα λόγια για τον Βασίλη Κώστα:



Ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, με καταγωγή από τα Ιωάννινα της Ηπείρου, είναι μέλος του μουσικού σχήματος Global Messengers του βραβευμένου με Grammy πιανίστα της Τζαζ, αλλά και πρεσβευτή της Ειρήνης στην UNESCO, DaniloPerez. Έχει εμφανιστεί στη σκηνή του Carnegie Hall αλλά και σε κορυφαία μουσικά φεστιβάλς των Η.Π.Α. και του Καναδά, όπως το MontrealJazzFestival, το Monterey Jazz Festival, το Panama Jazz Festival και το WOMEX στην Πολωνία. Έχει συνεργαστεί σαν σολίστας με την Berklee String Orchestra του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Eugene Friesen έχοντας συμπράξει με μεγάλα ονόματα της διεθνούς τζαζ σκηνής όπως είναι οι TigranHamasyan, ΑntonnioSerrano και SimonShaheen.

Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Global Jazz Institute του Berklee College of Music της Βοστώνης, ύστερα από πλήρη υποτροφία, επιχειρεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για το λαούτο και στην Ελληνική παραδοσιακή, αλλά και στη Τζαζ μουσική. Η προσέγγισή του βασίζεται στη μελέτη του τρόπου παιξίματος του Πετρολούκα Χαλκιά, στη συνεργασία του με τον ζωντανό αυτό θρύλο της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, καθώς και στη χρήση των εργαλείων του τζαζ αυτοσχεδιασμού μέσα από το λαούτο. Ο Βασίλης Κώστας ζει και εργάζεται στη Βοστώνη διδάσκοντας και παρουσιάζοντας την Ελληνική παραδοσιακή μουσική σε πολλά μέρη της Αμερικής, αλλά και διεθνώς.

Προβλήτα Ιτέας / Ιτέα

Κυριακή 11 Ιουλίου, ώρα 21:15

Εισιτήρια: 10 €, 5 € (φοιτητικό / ανέργων / 65+)

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά από την TicketServices:

https://www.ticketservices.gr/event/festival-delfon-2021-i-psixi-tis-ipirou/?lang=el

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φεστιβάλ Δελφών - Delphi Festival