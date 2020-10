Ποιοι θα συμμετάσχουν στην εφετινή τελετή του Rock and Roll Hall of Fame

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν, με τον ένα ή άλλο τρόπο, στην εφετινή εικονική τελετή του Rock and Roll Hall of Fame την οποία θα μεταδώσει το HBO στις 7 Νοεμβρίου. Μεταξύ των πολλών, οι Bruce Springsteen, Miley Cyrus, Ringo Starr, Iggy Pop, Billy Gibbons, Sean “ Diddy” Combs, Jennifer Hudson, Billy Idol, Alicia Keys, Charlize Theron και Nancy Wilson.

Δεν έχει προς το παρόν προσδιοριστεί ο ρόλος της καθεμιάς και καθενός, αλλά πρόκειται να τιμήσουν την αποκαλούμενη Class of 2020: τους Depeche Mode, Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. και T. Rex. Αλλά και τους βραβευμένους με το βραβείο Ahmet Ertegun Award, Jon Landau and Irving Azoff. To Rolling Stone εκτιμά ότι ο Springsteen θα μιλήσει εκ μέρους του Landau και ο Diddy θα αποτίσει φόρο τιμής στους Notorious B.I.G.

Αρχικά, η τελετή είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Public Hall του Κλίβελαντ στις 2 του περασμένου Μαΐου, αλλά λόγω πανδημίας μετατέθηκε για Νοέμβριο. Τον Ιούλιο, η διοργανώτρια αρχή υπέκυψε στο αναπόφευκτο και πήρε την απόφαση για εικονική εκδήλωση. «Μας τιμά το ότι μαζευόμαστε με αυτή την ομάδα διακεκριμένων μουσικών και καλλιτεχνών για να τιμήσουμε την Class of 2020 των όσων πρόκειται να “μυηθούν”» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Hall of Fame, Joel Peresman. «Αν και το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς θα είναι διαφορετικό από τα προγράμματα των προηγούμενων ετών, ανυπομονούμε να αναγνωρίσουμε τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανία, τους φανατικούς θαυμαστές τους και την επόμενη γενιά καλλιτεχνών» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ