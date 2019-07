«Piece of you» - Το νέο τραγούδι της Irene

Με νέο τραγούδι υποδέχεται το καλοκαίρι η Irene (Ειρήνη Παργινού). Ένα υπέροχο κομμάτι αστραφτερής soul pop, με διάχυτο ερωτισμό και εντυπωσιακή ερμηνεία γεμάτη ενέργεια και αυτοπεποίθηση, αποτέλεσμα της εμπειρίας της σε μουσικές σκηνές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.



Στο Piece of you η Irene συνεργάζεται ξανά με τον υπερταλαντούχο Ian Ikon, που έγραψε το κομμάτι, σε συνέχεια της προηγούμενης συνεργασίας τους που έδωσε δύο μεγάλες επιτυχίες, τα «Like A Rainbow» και «Invisible Love», που παίζονται ακόμα στο ραδιόφωνο.



Η Irene δίνει το παρών με το Piece of you, προσθέτοντας ένα ακόμα διαμαντάκι στο υπό κυκλοφορία νέο της album που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο από τη Hidden Track Records.



Ακούστε το τραγούδι: