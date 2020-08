«Το καλύτερο Πικ Νικ της πόλης επιστρέφει -με ασφάλεια- στη Ρωμαϊκή Αγορά της Θεσσαλονίκης για 9η συνεχόμενη χρονιά»

Επί 9 χρόνια, στο τέλος του Αυγούστου, συναντιόμαστε σε ένα από το πιο όμορφα και σημαντικότερα σημεία της πόλης, στη Ρωμαϊκή Αγορά -λίγο πιο πάνω από την πλατεία Αριστοτέλους- για το καθιερωμένο μας Πικ Νικ Urban Festival*. Αυτή την περίεργη για όλους μας χρονιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με περισσότερη ασφάλεια και τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Για 4 ημέρες, συγκεκριμένα, από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου, ο αρχαιολογικός χώρος της Ρωμαϊκής Αγοράς θα γεμίσει μουσικές, ταινίες και μαγεία.

Το Πικ-Νικ Urban Festival αποτελεί ήδη ένα καθιερωμένο θεσμό στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα είχε ως στόχο και κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της σύγχρονης πόλης και των κατοίκων της, με τους αρχαιολογικούς χώρους.

Εφέτος, το Πικ Νικ επιστρέφει έχοντας θέσει δυο νέους στόχους, να ενισχύσει και να στηρίξει την εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή, που έχει πληγεί σε μέγιστο βαθμό από την πανδημία, αλλά και να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια (χωροταξικές αποστάσεις, χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κτλ.) στους θεατές και στους συνεργάτες του.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση του από πλευράς της διοργάνωσης αποτελεί πολιτική κίνηση και τοποθέτηση καθώς πιστεύουμε πως οφείλουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και ασφάλεια τηρώντας όλες τις οδηγίες που δίνονται από την πολιτεία.

Μαθημένοι πια στα δύσκολα επιλέγουμε, να πραγματοποιήσουμε και εφέτος το Πικ Νικ Urban Festival. Ίσως εφέτος να είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παραμένει ο πιο γλυκός τρόπος για να αποχαιρετήσουμε αυτό το περίεργο ελληνικό καλοκαίρι, και να καλωσορίσουμε με αισιοδοξία το φθινόπωρο!

Το εφετινό Πικ Νικ Urban Festival 2020 μας υπόσχεται τέσσερις ημέρες γεμάτες με σημαντικές ελληνικές ταινίες όπως την “Winona” σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy), τον “Απόστρατο” του Ζαχαρία Μαυροειδή, την “Ευτυχία” του Άγγελου Φραντζή και τα “Φτηνά Τσιγάρα” του Ρένου Χαραλαμπίδη. Επιπλέον, το μουσικό πρόγραμμα είναι πιο πολυσυλεκτικό από ποτέ. Στη σκηνή θα ανέβουν οι Φώτης Σιώτας και Ιουλία Καραπατάκη, Χειμερινοί Κολυμβητές, The Boy & Δεσποινίς Τρίχρωμη, Usurum, Transparent Man, Me Nash, Ελπίδα Παπακοσμά - Μάττα, Φάνης Ζαχόπουλος & Δημήτρης Τάσαινας και Ερμής.

Τέλος, θα παρουσιαστούν και ταινίες μικρού μήκους όπως η “Fofo or Would you still love me”, σε σκηνοθεσία Χρήστου Γεωργουδάκη καθώς και ταινίες σπουδαστών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους καλλιτέχνες και το πρόγραμμα δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας www.viva.gr και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σημεία θέσεων στην πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Τη ζωή δε μπορείς να την προβλέψεις, μπορείς όμως να «ετοιμάσεις» ένα όμορφο Πικ-Νικ.

Σας περιμένουμε να το βιώσουμε μαζί!

*Το ΠΙΚ ΝΙΚ Urban Festival πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και στήριξη του ΥΠΠΟΑ και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Parenthesis

E: info@parenthesi.gr

T: 2310 273660