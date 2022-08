«Πειραιάς Artport ΙΙ»: Ένας μήνας πολιτισμού για το μεγάλο λιμάνι

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το φεστιβάλ «Πειραιάς ArtportΙΙ». Θέατρο, μουσική, χορός, κινηματογράφος, εκθέσεις και δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμά του. Η Κεντρική Σκηνή, η Σκηνή Ωμέγα, το Φουαγιέ του ΔΘΠ αλλά και η Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ και το αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά θα φιλοξενήσουν από τις 9 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου ένα διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα με στόχο ο Σεπτέμβριος να είναι μήνας πολιτισμού για το μεγάλο λιμάνι.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Θέατρο / Περφόρμανς

09.09 - 24.09.22 (εκτός 11 & 19.09) | 20:30

Φώτης Κόντογλου

«Το Αϊβαλί η Πατρίδα μου»

Κεντρική Σκηνή

Η Χαρούλα Αλεξίου και η Όλια Λαζαρίδου μας αφηγούνται γεγονότα και ιστορίες του Φώτη Κόντογλου από τη λατρεμένη του πατρίδα, το Αϊβαλί. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, μια παράσταση μνήμης για τους Έλληνες της αιολικής γης, ντυμένη με ανατολίτικες μελωδίες και τραγούδια. Συμμετέχουν μέλη της ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

21.09 - 02.10.22 | 21:00

Γιάννης Καλαβριανός

«Αίμα στο αίμα»

Μια περιπατητική παράσταση-εγκατάσταση σε συμπαραγωγή με την Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ

Τα εγκλήματα εκδίκησης από την αρχαιότητα αποτελούσαν τρόπο ατομικής επίλυσης διαφορών. Το ζήτημα της αυτοδικίας επανέρχεται συνεχώς και η παράσταση επιλέγει αντίστοιχα περιστατικά ανά τους αιώνες. Οι θεατές καλούνται να περιηγηθούν διαδοχικά στους χώρους της Πέτρινης Αποθήκης, ενώ ο εικαστικά διαμορφωμένος χώρος, τα βίντεο, οι φωτισμοί, οι τέσσερις ηθοποιοί και ο μουσικός με τις ηλεκτρικές κιθάρες του, δημιουργούν ένα ενιαίο εικαστικό-θεατρικό σύνολο πάνω στο ζήτημα της παράκαμψης της θεσμικής Δικαιοσύνης. Παίζουν: Γιάννης Βαρβαρέσος, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Κέλλυ Παπαδοπούλο. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ.

10.09.22 | 19:00

Gerda Dendooven

«And then there was... light»

Live painting performance σε συνεργασία με το illustradays 2022

Φουαγιέ ΔΘΠ

Η Βελγίδα εικονογράφος και συγγραφέας Gerda Dendooven,σε συνεργασία με τους μαθητές και τους διδάσκοντες του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά, δημιουργούν μια απίθανη δέσμη από σχέδια που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των θεατών. Ένα καλειδοσκόπιο εικόνων που γεννιούνται μέσα από τζαζ, κλασική και ποπ μουσική. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

11 & 12.09.22 | 22:00

Νεφέλη Μαϊστράλη

«Κασσάνδρα»

Performance

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα, Medea Electronique μελετά τον αρχαίο μύθο της Κασσάνδρας και τη διαχρονική απεικόνισή της στον 21ο αιώνα. Η ηθοποιός Νικόλ Δημητρακοπούλου, ως Κασσάνδρα, πλαισιώνεται με διφωνίες και φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς από τη Σουζάνα και την Ελένη Βουγιουκλή, που δρουν ως χορός, καθώς ο μουσικός Μανώλης Μανουσάκης δημιουργεί σαγηνευτικούς ηχητικούς αυτοσχεδιασμούς, παρουσιάζοντας, σε ζωντανό χρόνο, τη μουσική της παράστασης.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

14, 18, 21 & 25.09.22 |19:00

Μελίσσα Κωτσάκη

«Ηχοτοπίο Άσκοπης Μετακίνησης»

Περιπατητική performance

Σημείο Εκκίνησης: Προαύλιος χώρος ΔΘΠ

Η καλύτερη αφορμή για να περπατήσουμε και να δούμε την πόλη με άλλα μάτια, ανακαλύπτοντας σημεία και διαδρομές, μέσα από το φίλτρο που δημιουργούν επιλεγμένα κείμενα σημαντικών συγγραφέων του 20ου αιώνα. Συνοδοιπόροι της διαδρομής, τα κείμενα «Χορείες Χώρων» του Ζωρζ Περέκ, «Το Κουτσό» του Χούλιο Κορτάσαρ, καθώς και ποιήματα του Οκτάβιο Πας, και του E.E. Κάμινγκς. Ιδέα - Δραματουργία - Μουσική επιμέλεια - Αφήγηση: Μελίσσα Κωτσάκη. Δήλωση συμμετοχής, με σειρά προτεραιότητας, στο email: info@dithepi.gr ή στο τηλ.: 2104143300.

Μουσική

12 & 14.09.22 | 20:30

Alfred Lord Tennyson - Richard Strauss

«Enoch Arden»

Σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ

Το αφηγηματικό αριστούργημα της αγγλικής λογοτεχνίας, «Ενώχ 'Αρντεν», είναι ένα ταξίδι ζωής και συναισθηματικής ενηλικίωσης, μια ιδιόμορφη ιστορία αγάπης, που αφηγείται τον μύθο του Οδυσσέα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Το ποίημα που ενέπνευσε τον Richard Strauss να συνθέσει ένα μοναδικό μουσικό έργο, για αφηγητή και πιάνο, ζωντανεύει για δύο βράδια σε ένα ονειρικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος. Πιάνο: Θοδωρής Τζοβανάκης. Υψίφωνος: Άννα Στυλιανάκη. Τιμή εισιτηρίου: 14 ευρώ.

16 & 17.09.22 |22:00

«Electric Νights»

Συναυλία

Σε συνεργασία με την καλλιτεχνική κολεκτίβα Medea Electronique

Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ

Το Electric Nights είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής και διοργανώνεται από το 2012 στην Αθήνα, από την καλλιτεχνική κολεκτίβα Medea Electronique. Παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του αυτοσχεδιασμού, του θορύβου, της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής, των DIY μουσικών δραστηριοτήτων και της avant-garde, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είσοδος ελεύθερη.

18.09.22 | 22:30

DJ party

Προαύλιος Χώρος ΔΘΠ

Αγαπημένοι Djs, αγαπημένες μουσικές, σε ένα μοναδικό πάρτι στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, την καρδιά της πόλης του Πειραιά. Είσοδος ελεύθερη.

24.09.22 | 21:30

«The Page of Cups»

Συναυλία

Φουαγιέ ΔΘΠ

Το νεοσύστατο πενταμελές indierock συγκρότημα, The Page of Cups, παρουσιάζει μια εκρηκτική συναυλιακή εμπειρία, σκηνογραφημένη μέσα στο παιχνιδιάρικο και χνουδωτό σύμπαν της Αντιγόνης Τσαγκαροπούλου (Bunny). Ο ήχος του συγκροτήματος χαρακτηρίζεται από ένα fusion ηλεκτρονικών και ακουστικών indierock στοιχείων. Οραματιζόμενοι τη συναυλία σαν ένα συνολικό έργο τέχνης, το συγκρότημα προσκάλεσε την εικαστικό να μεταμορφώσει το φουαγιέ του θεάτρου σε μια immersive εγκατάσταση, που αγκαλιάζει τον θεατή και δημιουργεί εναλλακτικές αφηγήσεις. Την έκθεση επιμελείται η 'Αρτεμις Μπαλτογιάννη. Μουσικοί: Πάνος Βλασόπουλος - Δημήτρης Βλασόπουλος-Ιάσονας Βλασόπουλος - Θοδωρής Κλαυδιανός - Χρήστος Μπεκίρης. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ.

30.09 & 01.10.22 | 19:30

Λευτέρης Βενιάδης

«Αλληλεγγύη: αποδόμηση, και ανά/επανα-σύνθεση»

Συναυλία

Φουαγιέ ΔΘΠ

Με αφορμή το μανιφέστο του Μάνου Χατζιδάκι, θα παρουσιαστεί ένας μουσικός διάλογος ρεμπέτικου και σύγχρονης μουσικής. Μπουζούκι, φωνή, κλαρινέτο, ακορντεόν και βιολοντσέλο σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη, όπου θα επανα-συντεθούν ρεμπέτικα κομμάτια από τον Λευτέρη Βενιάδη. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αγκαλιάζει τις μαρτυρίες και τα λόγια των ανθρώπων που στέλνουν το δικό τους μήνυμα, απαντώντας στο ερώτημα: «Τι είναι Αλληλεγγύη;». Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ.

Χορός

29.09 - 02.10.22

«Arc for dance festival 15»

Κεντρική Σκηνή

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «ARC FOR DANCE FESTIVAL» κατεβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Φέτος, θα παρουσιάσει μέσα σε τέσσερις ημέρες, επτά έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Οι ειδικά διαμορφωμένες παραστάσεις μικρής διάρκειας, που θα ξεκινούν κάθε βράδυ στον προαύλιο χώρο του ΔΘΠ, θα προσκαλούν το κοινό σε μία συναρπαστική, συμμετοχική γιορτή χορού. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

Εικαστικά

09.09 - 02.10.22 | 13:00 - 20:00

Arthur Jafa

«Love is the Message»

Εικαστική Έκθεση

Σε συνεργασία με την OUT OF THE BOX

Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ

Ο βραβευμένος εικαστικός καλλιτέχνης, κινηματογραφιστής και θεωρητικός Αφροαμερικανός Arthur Jafa στο έργο του εξετάζει την ιστορία και τις εμπειρίες των Αφροαμερικανών. Το «Love Is The Message» είναι μια αριστοτεχνική σύγκλιση φωτογραφιών που ανιχνεύουν την αφροαμερικανική ταυτότητα μέσα από ένα ευρύ φάσμα εικονογραφίας, πλαισιωμένο από το «Ultralight Beam», ένα χιπ-χοπ τραγούδι του Kanye West, εμπνευσμένο από το Ευαγγέλιο. Επιμέλεια έκθεσης: Σωζήτα Γκουντούνα. Είσοδος ελεύθερη.

09.09 - 02.10.22

«Έν δὲ λιμὴν εὔορμος»

Υπαίθρια εικαστική έκθεση σε συνεργασία με τρία εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Περιμετρική περίφραξη ΟΛΠ

Μία μοναδική έκθεση τοποθετημένη πάνω στα κιγκλιδώματα, περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά. Μια εικαστική εγκατάσταση στο ίδιο λιμάνι που πριν 100 χρόνια υποδέχθηκε τους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Οι φοιτητές του Α, ΙΓ', ΣΚ Εργαστήριου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ, εμπνευσμένοι από εκείνες τις πρώτες αφίξεις στον Πειραιά, συνθέτουν έργα μέσα από τη δική τους νεότερη, καλλιτεχνική ματιά.

27.09 - 01.10.22 | 11:00 - 20:00

Barbara Ehnes

«Αλληλεγγύη - Αρχείο μηνυμάτων»

Εικαστική, πολυμεσική εγκατάσταση

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ruhrtreinnale 2019

Φουαγιέ ΔΘΠ

Η Γερμανίδα σκηνογράφος, Barbara Ehnes, με την ομάδα της ξεκίνησαν από το 2017 να παίρνουν συνεντεύξεις από ανθρώπους που έδρασαν αλληλέγγυα σε περιοχές όπως η Ελλάδα και η βιομηχανική περιοχή γύρω από τον ποταμό Ρουρ στη Γερμανία, που έχουν υποστεί δομικές αλλαγές λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Οι πολύτιμες και πολυάριθμες συνεντεύξεις θα παρουσιαστούν σε μια πολυμεσική εγκατάσταση, με κοινό αφηγηματικό άξονα την έννοια της αλληλεγγύης. Είσοδος ελεύθερη.

Κινηματογράφος

19.09 - 21.09.22 | 20:00

«Ηλέκτρα», «Τρωάδες», «Ιφιγένεια»

Υπαίθριες προβολές

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Προαύλιος χώρος Πέτρινης Αποθήκης ΟΛΠ

Για τρία βράδια, το λιμάνι του Πειραιά μεταμορφώνεται σε έναν υπαίθριο κινηματογράφο δίπλα στη θάλασσα. Για φέτος έχει επιλεγεί να προβληθεί η πολυβραβευμένη τριλογία του Μιχάλη Κακογιάννη: «Ηλέκτρα», «Τρωάδες», «Ιφιγένεια». Ιστορικές ταινίες βασισμένες στον αρχαιοελληνικό μύθο και τις τραγωδίες του Ευριπίδη, μέσα από τη ματιά του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη που φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ημέρες προβολής: 19.09: Ηλέκτρα | 20.09: Τρωάδες | 21.09: Ιφιγένεια. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

Δράσεις

16 & 17.09.22 | 19:00

«ACT ΙΙ»

Πέτρινη αποθήκη ΟΛΠ

Συμπόσιο σε συνεργασία με την Electropera.tors

Το διαδικτυακό περιοδικό για το θέατρο ACT II μας προσκαλεί σε ένα διήμερο ανοιχτών συζητήσεων σχετικά με τον ρόλο των καλλιτεχνών σε καιρό πολέμου. Καλλιτέχνες, θεωρητικοί και θεατές, θα συνδημιουργήσουν τον κοινό χώρο και θα επεξεργαστούν προβληματισμούς γύρω από το ερώτημα: «Ποιος είναι ο ρόλος των καλλιτεχνών σε περίοδο πολέμου;». Ιδέα - Συντονισμός: Ιωάννα Βαλσαμίδου. Τα ονόματα των ομιλητών θα ανακοινωθούν προσεχώς. Είσοδος ελεύθερη.

17.09.22 | 11:00 - 13:00

Ίρις Σαμαρτζή

«Out of the box!»

Εργαστήριο εικονογράφησης για παιδιά σε συνεργασία με το illustradays 2022

Φουαγιέ ΔΘΠ

Μπορεί μια ιστορία να χωρέσει σε μικρά, χαριτωμένα κουτάκια; Η Ίρις Σαμαρτζή, καλλιτεχνική διευθύντρια του illustradays 2022, δημιούργησε ένα εικαστικό περιβάλλον, που ενώ είναι φτιαγμένο με περισσότερα από 15 μικρά και μεγαλύτερα κουτιά, μας καλεί να παίξουμε και να σκεφτούμε έξω από αυτά! Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Συμμετοχή δωρεάν. Απαιτείται προκράτηση θέσης στο illustradays.gr

30.09.22 |18:00

Λίτσα Μπαφούνη

Περιπατητική ξενάγηση

Η ιστορία των κοιμητηρίων αποτυπώνει τις ιστορίες των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων τους αλλά και την ιστορία των ίδιων των πόλεων. Το Νεκροταφείο της Ανάστασης άρχισε να λειτουργεί το 1909, μετά την οριστική κατάργηση του πρώτου νεκροταφείου της πόλης που βρισκόταν στον 'Αγιο Διονύσιο. Το Νέο νεκροταφείο, όπως ονομαζόταν στην αρχή, φιλοξενεί έως σήμερα, οικογενειακούς τάφους επιφανών αστικών οικογενειών, οι οποίες έζησαν ή δραστηριοποιήθηκαν στον Πειραιά, κοσμημένους με ταφικά μνημεία εξαιρετικής τέχνης κυρίως Τηνιακών μαρμαράδων. Μια περιπατητική ξενάγηση στον χρόνο, τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, στην ιστορία του ίδιου του Πειραιά. Σημείο συνάντησης: Είσοδος του Νεκροταφείου της Ανάστασης. Συμμετοχή δωρεάν.