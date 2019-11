PIXI W/ TRIKK, HUNTER/GAME, PISETZKY στο six d.o.g.s

Μια πολύ special βραδιά μας φέρνει το PIXI με τον διεθνώς αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό Trikk, για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Η χρόνια συνεργασία του με Dixon και Ame, οι παραγωγές του στην Innervisions, καθώς και οι εκπληκτικές του εμφανίσεις, έχουν εντάξει επάξια τον Πορτογάλο Trikk στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών της underground σκηνής.



Hunter/Game



Σε συνέχεια της εκρηκτικής καλοκαιρινής τους εμφάνισης στην Αθήνα, οι πρωτοπόροι της μελωδικής techno και μέλη της δισκογραφικής JUST THIS, Hunter/Game παρουσιάζονται για 9η συνεχόμενη φορά από το PIXI.



Το δίδυμο από την Ιταλία, με έδρα το Μιλάνο έρχεται πλήρως ανανεωμένο με ένα καινούργιο EP - «Lost» που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική lnoe label στις 15 Νοεμβρίου. Η σταθερή τους παρουσία δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του είδους αποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο τους εμπιστεύονται όλα τα σπουδαία φεστιβάλ παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.



Pisetzky



Ακόμα ένα μέλος της JUST THIS, με το 8ο show του από το PIXI, που θα πλαισιώσει τους Hunter/Game σε ένα μοναδικό B2B set, είναι ο Pisetzky. Ο χαρακτηριστικός ήχος του Ιταλού DJ και παραγωγού έρχεται για δεύτερη φορά στο six d.o.g.s για να ταξιδέψει το Αθηναϊκό κοινό με μελωδικές εναλλαγές και δυνατό μπάσο, υποσχόμενος ένα αξέχαστο βράδυ γεμάτο συγκινήσεις.



TRIKK



Το παιδί θαύμα της Innervisions επιστρέφει στην Αθήνα ξανά με το PIXI, και εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή του six d.o.g.s για να παρουσιάσει μια πραγματική ακουστική εμπειρία. Η εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι DIXON και ΑΜΕ είναι αδιαμφισβήτητη και επιβεβαιώνεται σε κάθε του εμφάνιση μαζί τους. Το groovy tempo και η αστείρευτη ενέργεια του είναι τα βασικά συστατικά που τον κάνουν τόσο ιδιαίτερο και αγαπητό σε όλους όσοι τον έχουν παρακολουθήσει σε κάποιο από τα show του.



Hill of Vision



Από την παρέα του JUST THIS δεν θα μπορούσε να λείπει ο δικός μας Hill of Vision. Το ενεργό μέλος της δισκογραφικής και με σταθερή παρουσία στα shows του PIXI, Hill of Vision θα ανοίξει ιδανικά τη βραδιά βάζοντας το κοινό στο κλίμα για αυτό που θα ακολουθήσει.