Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Τζον Λένον δύο «άσπονδοι» φίλοι

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Τζον Λένον ήταν «άσπονδοι» φίλοι κατά τη συνεργασία τους στους Μπιτλς, αφού ο ΜακΚάρτνεϊ ισχυρίζεται ότι ο Λένον τον συνεχάρη μόνο μία φορά.«Μόλις μία φορά ο Τζον μου έκανε φιλοφρόνηση. Ήταν μόνο μία φορά σε όλα τα χρόνια», είπε ο ΜακΚάρτνεϊ μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes», που θα προβληθεί την Κυριακή.«Ήταν για το "Here, There and Everywhere". Ο Τζον είπε τελειώνοντας: "Αυτό είναι ένα πολύ καλό τραγούδι, παλικάρι μου. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι"».Οι δυο τους ήταν φοβερά ανταγωνιστικοί, κάτι το οποίο παραδέχεται ο Πολ λέγοντας ότι «ήμασταν ανταγωνιστικοί... όχι ανοιχτά. Αλλά αργότερα το παραδέχτηκε».Οι δυο τους τα ξαναβρήκαν λίγο πριν τη δολοφονία του Λένον το 1980.«Θα ήθελα να του πω ότι τα τραγούδια του ήταν υπέροχα...», δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ.