Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Αποκαλύπτει τις ιστορίες των διάσημων τραγουδιών του σε podcast

Ο 81χρονος θρυλικός μουσικός Πολ ΜακΚάρτνεϊ μπαίνει στον κόσμο των podcast για ν΄αποκαλύψει τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα πιο διάσημα τραγούδια του. Κάθε επεισόδιο του podcast με τίτλο «McCartney: A Life In Lyrics» θα επικεντρώνεται σε ένα τραγούδι από την εμβληματική δισκογραφία του από την περίοδο των Beatles μέχρι τη σόλο καριέρα του.

Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο κύκλο των 12 επεισοδίων είναι τα «Eleanor Rigby», «Let It Be», «Penny Lane», «Live and Let Die», «Back In The USSR», «When Winter Comes», «Uncle Albert/Admiral Halsey», «Here Today», «Magical Mystery Tour», «Jenny Wren», «Too Many People» και «Helter Skelter». Ενώ οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις του με τον Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν (Paul Muldoon) με τον οποίο συνεργάστηκε για πρώτη φορά για το βιβλίο του «The Lyrics: 1956 to the Present» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021.

Eίναι μια συμπαραγωγή των Pushkin Industries και iHeartPodcasts και περιγράφεται ως ένας συνδυασμός διδασκαλίας, απομνημονευμάτων και ενός αυτοσχεδιαστικού ταξιδιού με έναν από τις πιο αγαπημένους καλλιτέχνες. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το ΝΜΕ, τον Φεβρουάριο του 2024 θα ακολουθήσει ο δεύτερος κύκλος με επιπλέον 12 επεισόδια.