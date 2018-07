Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.Το πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Μπορούμε» παρουσιάζει απόψε στις 21.00, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, τη συναυλία «Παίξε Τσιτσάνη μου» με την αφιλοκερδή συμμετοχή ελλήνων καλλιτεχνών.Tα έσοδα των εισιτηρίων (από 6 ευρώ και με ελάχιστη προσφορά 2 ευρώ) θα διατεθούν σε τρόφιμα υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στη συναυλία προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Νταλάρας στην καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Σταμάτης Φασουλής στη σκηνοθεσία και ο Διονύσης Σαββόπουλος θα προλογίσει τη συναυλία. Σε ρόλο αφηγητή ο Γρηγόρης Βαλτινός.Τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη θα ερμηνεύσουν οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Φωτεινή Βελεσιώτου, Γλυκερία, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Κωστής Μαραβέγιας, Λεωνίδας Μπαλάφας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Χρήστος Νικολόπουλος, Μαρίζα Ρίζου, Μαρίνα Σάττι και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Την πρώτη, το 2016, απευθύνθηκε στον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο για τη διοργάνωση της μεγάλης συναυλίας. Τη δεύτερη φορά, το καλοκαίρι του 2017, με τη συναυλία «Ζη το ελληνικό τραγούδι», ο Διονύσης Σαββόπουλος παρουσίασε στο Καλλιμάρμαρο έναν γαλαξία από «φωνές» και τραγούδια.Για την εξυπηρέτηση του κοινού που θα παρακολουθήσει τη συναυλία παρατείνεται το ωράριο της λειτουργίας μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο μετρό (Γραμμές 1,2 και 3), το τραμ, στα τρόλεϊ και στα λεωφορεία. Eπίσης, από τις 18:00 και ως το τέλος της συναυλίας θα ισχύσει σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στους γύρω δρόμους, σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχαίας.Η Μάρθα Μπουζιούρη παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 την παράσταση Αμάρυνθος, βασισμένη σε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια στην περιοχή της Αμαρύνθου.Απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν και του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και υποψήφια διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Μάρθα Μπουζιούρη εστιάζει τη σκηνοθετική δουλειά της στη φόρμα του θεάτρου ντοκιμαντέρ, με άξονα την εθνογραφική έρευνα, την οποία εμπλουτίζει με πολυμεσικά στοιχεία και παράλληλες δράσεις διαλόγου.Η παράσταση που θα σκηνοθετήσει στο Φεστιβάλ θα βασιστεί σε εθνογραφική έρευνα πάνω σ’ ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια στην ελληνική επαρχία, στην περιοχή της Αμαρύνθου.Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, μια αλλοδαπή μαθήτρια καταγγέλλει ότι βιάστηκε από ομάδα συμμαθητών της. Η υπόθεση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, σοκάρει την κοινή γνώμη και βάζει τη μικρή κοινότητα στο στόχαστρο μιας άνευ προηγουμένου αρνητικής δημοσιότητας.Mία παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ, η οποία επιχειρεί να φωτίσει τους μηχανισμούς κατασκευής της αλήθειας και απόδοσης δικαιοσύνης. Παράλληλα, διερευνά τους λόγους και τους τρόπους με τους οποίους τα ΜΜΕ και η τοπική κοινωνία στάθηκαν απέναντι στην καταγγελία ενός βιασμού, εξετάζοντας τον ρόλο που έπαιξε το φύλο, η καταγωγή και η κοινωνική τάξη της καταγγέλουσας.Κείμενο – Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Μάρθα ΜπουζιούρηΣύμβουλος έρευνας: Αθηνά ΑθανασίουΕρευνητική ομάδα – Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου: Γρηγόρης Γκουγκούσης, Νούρη Διακάκη, Αθηνά ΣίμογλουΣκηνικά – κοστούμια: Ελένη Στρούλια – Ζαϊρα ΦαληρέαΣχεδιασμός και επιμέλεια εικόνας-ήχου: Voltnoi BregeΣχεδιασμός φωτισμών: Ολυμπία ΜυτιληναίουΒοηθός σκηνοθέτη: Παρασκευή ΛυπημένουΒοηθός σκηνογράφου: Ζώης ΟικονόμουΠολύδωρος Βογιατζής, Χαρά Μάτα Γιαννάτου, Γιώργος Κισσανδράκης, Θεανώ ΜεταξάΣύμβουλος επικοινωνίας: Μιχάλης ΣαράντηςΟργάνωση – εκτέλεση παραγωγής: PLAYS2PLACEΦωτογραφίες παράστασης: Ελίνα ΓιουνανλήΜε ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλουςΠειραιώς 260, Ταύρος, ΑθήναΞεμπερδεύοντας με ξεπερασμένες ετικέτες ή προδιαγεγραμμένες αισθητικές κατευθύνσεις, οι Calexico μας έδωσαν έναν πολύ όμορφο rock δίσκο, το «The Thread That Kept Us», και, βέβαια, φρόντισαν από πολύ νωρίς να «διπλώσει» η ανακοινωμένη τους εμφάνιση εδώ. Έτσι, έχουμε μπροστά μας ένα από τα μουσικά must του καλοκαιριού: μια μπάντα που έχει να επιδείξει μιαν εκπληκτική συνέχεια και συνέπεια σε ότι αφορά τις urban – και όχι μόνο – μουσικές της νότιας αμερικανικής μεθορίου, δίνοντας ένα δημιουργικό στίγμα που αφορά, στην τελική, το σύνολο του μέχρι σήμερα γνωστού κόσμου. Έτσι, οι Joey Burns και John Convertino, χτίζοντας εδώ και χρόνια μια στέρεη σχέση με το ελληνικό κοινό, έρχονται για να μας παίξουν το σύνολο των διακριτών και διαχρονικών επιτυχιών τους συν τα καινούρια όμορφα τραγούδια τους, στο Ηρώδειο, την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Ιουλίου. Την Τρίτη θα είναι guests οι Τακίμ - ενώ και τις δύο ημέρες θα είναι η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Μόνικα.Με επεξηγηματικό υπότιτλο της παράστασης Φωνητικές Ακροβασίες στη Σύγχρονη Μουσική η Γερμανίδα σοπράνο και performer Φράουκε Άουλμπερτ παρουσιάζει ένα συναρπαστικό σόλο project, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, την Τετάρτη 4 Ιουλίου, όπου μέσα από πολυεπίπεδες φωνητικές ακροβασίες, με βίντεο-οπτικούς σχεδιασμούς και ηλεκτρονικά μέσα, το beatboxing μετουσιώνεται σε μια νεο-πρωτοποριακή ηχητική τέχνη, Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα των Μπριγκίτα Μούντεντορφ, Γιώργου Απέργη, Όλε Χιούμπνερ, Γκόρντον Κάμπε, Έριν Τζι και Αλεξάντερ Σούμπερτ.(Athens Open Air Film Festival) - προβολές ΙουλίουΤο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Open Air Film Festival), σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει για 8η χρονιά με μαγικές προβολές από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικοί χώροι (Πρώτη κινηματογραφική Προβολή στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου), άλση, πλατείες, παραλίες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας μεταμορφώνονται σε θερινό σινεμά.(Trois Couleurs: Bleu, 1993) του Κριστόφ ΚισλόφσκιΠροβολή σε συνεργασία με το Plein Air Festival του Γαλλικού ΙνστιτούτουΠρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Μπενουά Ρεζάν, Εμανουέλ Ριβά, Φλοράνς Περνέλ, Σαρλότ ΒερίΔιάρκεια: 98’ | Ώρα έναρξης: 21.30Τι μπορεί να συμβεί όταν συμπέσουν ένα πάρτι γενεθλίων κι ένας χωρισμός; Πόσο πολύπλοκα μπορούν να γίνουν τα πράγματα από ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή; Και τι ακολουθεί όταν λες τελικά «Μόλις χώρισα»;Κείμενο: Βασίλης Μυριανθόπουλος και Βαγγέλης ΧατζηνικολάουΣκηνοθεσία: Βασίλης ΜυριανθόπουλοςΣκηνικά: Βαλεντίνο ΒαλάσηςΦωτισμός: Βλάσσης ΘεοδωρίδηςΕνδυματολόγος: Σοφία ΔριστέλαΠαραγωγή: ΜέθεξιςΤζόυς Ευείδη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κώστας Κάππας, Θωμαϊς Ανδρούτσου, Μαρία Κωνσταντάκη, Τριπόδης Χρήστος, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ανδρέας Βούλγαρης, Στρατής Νταλαγιώργος.Διάρκεια: 90 λεπτάH Big Band του Δήμου Αθηναίων, γιορτάζοντας εφέτος τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή συναυλία καλωσορίζοντας στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων δύο σημαντικούς εκπροσώπους του Jazz σαξοφώνου, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή Jazz σκηνή, τους Χάρη Ιωάννου και Φίλιππο Παππά, σε μια σύμπραξη υψηλής καλλιτεχνικής αλλά και ενεργειακής στάθμης, με όχημα την πανταχού παρούσα παράδοση του Swing και του Blues, αλλά δίνοντας έμφαση στις πιο σύγχρονες εκφάνσεις της Jazz, μέσα από την ματιά ενορχηστρωτών όπως οι Nestico, Abene, Clayton, Johnson κ.α.Μια ονειρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλατζόπουλου, με τη Σάρα Εσκενάζη, βασισμένη σε ένα θρύλο της Ιαπωνίας.Μια νύχτα με πανσέληνο η όμορφη νεράιδα του φεγγαριού κοίταξε κάτω στη γη και είδε τον φτωχό γέρο-Τακιτόρι να είναι απογοητευμένος από τη ζωή του. Τον λυπήθηκε και του έστειλε όνειρα τόσο γλυκά που ο γέρος ξαναβρήκε τη χαρά και την αισιοδοξία του. Αλλά ο μεγάλος Άρχοντας του Φεγγαριού θύμωσε με τη νεράιδα και την καταδίκασε να ξαναγεννηθεί σαν άνθρωπος. Στην καινούργια της ζωή η μικρή Φεγγαρένια θα αντιμετωπίσει τις πίκρες και τις δυσκολίες των ανθρώπων, την πλεονεξία του πλούσιου εμπόρου, την ανοησία του πρίγκηπα, αλλά και την αγάπη του γερο-Τακιτόρι και του γενναίου Σαμουράι Οκινόι. Ο ατρόμητος Σαμουράι για χάρη της θα νικήσει τον ανθρωποφάγο της πράσινης κοιλάδας, το μάγο της αναβροχιάς και τον τρομερό δράκο Τέγκου και ύστερα από πολλές περιπέτειες θα φέρει στην αγαπημένη του Φεγγαρένια τα τρία δώρα που φέρνουν την πραγματική ευτυχία. Ποια είναι αυτά;Σκηνοθεσία: Γιάννης ΚαλατζόπουλοςΣκηνικά-Κοστούμια: Μιχάλης ΣδούγκοςΜουσική σύνθεση: Γιούρι ΣτούπελΧορογραφίες: Γιάννης Καλατζόπουλος – Γιώργος ΠόπορηςΒοηθός Σκηνοθέτη: Σαββίνα ΠετρίδουΣάρα Εσκενάζη, Κώστας Λάσκος, Βασίλης Καμίτσης, Σαββίνα Πετρίδου, Θωμάς Κοτζαμάνης, Γιάννης Απέργης, Τάσος Τσώνης, Βασίλης Παπαστάθης.