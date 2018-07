Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.



Η Crystallia στο Gazarte







Η Crystallia (Κρυσταλλία Ρήγα), μηδενίζει τις αποστάσεις μεταξύ εποχών και ξεδιπλώνει ένα ονειρικό ταξίδι μεταξύ Λατινικής Αμερικής, Βαλκανίων και Ελλάδας κάνοντας στάση στο roof stage του Gazarte την Παρασκευή 6 Ιουλίου σε ένα live με ελεύθερη είσοδο!







Σαλπάρει βιαστικά για Cuba, ταρακουνά την «Havana» της Camila Cabello, λικνίζεται στους latin ρυθμούς των Orishas, κάνει μια στάση στην γλυκιά αγκαλιά του Carlos Santana και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής παρέα με τον Shantel. «Ζαλισμένη από τον χορό», αλλά με τη σοφία κάθε χώρας που ταξίδεψε, επιστέφει με ελληνικά τραγούδια που μιλούν απευθείας στην καρδιά μας.

Παρασκευή 6 Ιουλίου





Ώρα έναρξης: 22.30





Κρίτωνας Μπελλόνιας - τύμπανα













Richie Kotzen στο Κύτταρο





Κύτταρο Ηπείρου 48 & Αχαρνών,



210 8224134 Ώρα: 20:00,



Εισιτήριο: 25-30 ευρώ















Rockwave '18 (1η ημέρα)





Το Rockwave βρίσκεται εκ νέου στην αφετηρία του και μας καλεί στο γνωστό συναυλιακό spot του TerraVibe στη Μαλακάσα για ν’ απολαύσουμε σπέσιαλ δόσεις από ροκ μουσικές. Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 6 Ιουλίου, με το δημοφιλές φεστιβάλ να φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα από τα πιο σημαντικά γκρουπ της indie βρετανικής (και διεθνούς) σκηνής, τους Arctic Monkeys. Από την πρώτη του στιγμή στη δισκογραφία, με το «Whatever People Say I Am» του 2006 ως το πρόσφατο – και υπέροχο – «Tranquility Base Hotel & Casino», το γκρουπ του Alex Turner έχει καταγράψει μια ιδιαίτερη τραγουδοποιία με πολύ υψηλά urban ποιητικά στάνταρντς. Επίσης, οι alt-J, που έρχονται κι αυτοί για πρώτη φορά, είναι στα highlights της βραδιάς – που συμπληρώνουν οι Miles Kane και Get Well Soon.







Τηλ: πληροφορίες: 2108820426 (Didi Music)).















Schoolwave

















«Πανικός στο υπουργείο» στο Θέατρο Λαμπέτη





Η καταπληκτική κωμωδία των Jean Franco και Guillaume Mélanie ανεβαίνει από έναν θίασο πρωταγωνιστών με κορυφαίο τον Κώστα Βουτσά.





Ο Άκης (Μάριος Αθανασίου) είναι ο νέος υπουργός Παιδείας. Ονειροπαρμένος και μονίμως εκτός πραγματικότητας, δεν κάνει βήμα χωρίς την πιστή συνεργάτιδά του και διευθύντρια του υπουργείου, Νίκη (Μαριάννα Τουμασάτου). Παντρεμένη με τη δουλειά της, η Νίκη δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η ζωή της περιστρέφεται εξ ολοκλήρου γύρω από τον προϊστάμενό της και την κόρη της, την οποία μεγάλωσε μόνη της και την οποία ελπίζει μελλοντικά να «βολέψει» στο υπουργείο.





Δυστυχώς για εκείνη, τα τρία πρόσωπα που αποτελούν τους πυλώνες της ζωής της έχουν αποφασίσει να την τρελάνουν. Ο υπουργός της είναι ερωτευμένος και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στο πως θα αποφύγει τη γυναίκα του. Η κόρη της, η Σάρα (Στέλλα Κοσμοπούλου), ένα πανέξυπνο αλλά κακομαθημένο παιδί, δεν εννοεί να υποκύψει στις επιθυμίες της μητέρας της και επιδιώκει να ανεξαρτητοποιηθεί. Ο πατέρας της, ο Κώστας (Κώστας Βουτσάς), επιμένει να κυνηγάει τον ποδόγυρο, παρά τα χρόνια του, και δεν την αφήνει σε ησυχία. Όσο για τη σύζυγο του υπουργού (Άννα Μενενάκου), αυτή βγάζει σπυριά και μόνο με το άκουσμα του ονόματος της Νίκης.





Όμως τη χαριστική βολή στο σύμπαν της Νίκης θα δώσει ο Γιαννάκης (Ορφέας Παπαδόπουλος), ο ωραίος κλητήρας που θα ανατρέψει κάθε σχέδιο το οποίο έχει καταστρώσει η Νίκη.





Η κωμωδία των Jean Franco και Guillaume Mélanie έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 2009 και γνώρισε από την πρώτη στιγμή καταπληκτική επιτυχία.





Η ταυτότητα της παράστασης:





Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Χατζηανδρέου





Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Μάριος Αθανασίου, Κώστας Βουτσάς, Ορφέας Παπαδόπουλος, Άννα Μενενάκου, Στέλλα Κοσμοπούλου.





Πανικός στο υπουργείο, καλοκαιρινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15,



Aπό 6 Ιουλίου. Τιμές εισιτηρίων: Θέσεις με τραπεζάκι 20€, γενική είσοδος 16€, φοιτητικό - παιδικό – ΑΜΕΑ 12€.













Λύκειον των Ελληνίδων: Χοροστάσι







Περίπου τετρακόσιοι χορευτές θα απλωθούν στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών, στους Πίδακες Νερού και στο Ξέφωτο, χορεύοντας πάνω από 70 διαφορετικούς παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και φορώντας τις ανάλογες τοπικές ενδυμασίες, ενώ στην κορύφωση της δράσης, επισκέπτες και χορευτές θα ενωθούν στο Ξέφωτο σε έναν κύκλο ελληνικού χορού, στήνοντας ένα αληθινό γλέντι. Επίσης, στον Πύργο Βιβλίων, μεταξύ 19.00-19.45, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από έμπειρες ενδύτριες τη διαδικασία που απαιτούνταν για να φορέσει κανείς τις εντυπωσιακές και πολύπλοκες ενδυμασίες που ανήκουν στην πλούσια ενδυματολογική συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων.





6 Ιουλίου 2018





Συντελεστές:







Ιδέα-Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ντιάνα Νοτάρογλου



Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Παυλόπουλος















Καλοκαιρινή Γιορτή για τα παιδιά στο Πάρκο Φλοίσβου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»





Στον χώρο θα υπάρχει bazaar με είδη του οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" με μεγάλη ποικιλία καλοκαιρινών και άλλων ειδών, πάντα σε προσιτές τιμές για την ενίσχυση του έργου και των δράσεών του.













Fly me to the Moon: Sounds Greek to me





Πρώτος προορισμός: Γνωριμία με τη Στερεά Ελλάδα







Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018







Επίπεδο Αναχωρήσεων - Είσοδος 3 - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης



















Διεθνές Gala Κλασικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH













Tα μυστικά των Καρυάτιδων - Βραδινή ξενάγηση στο Nέο Μουσείο της Ακρόπολης





Λοιπές πληροφορίες:







Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Ιουλίου, 19:00







Αφετηρία: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης







Τερματισμός: Μουσείο Ακρόπολης







Διάρκεια Ξενάγησης: 1, 5 ώρες







Συνολική Διάρκεια Δράσης: 2 ώρες







Με γεμάτες αποσκευές και τραγούδια με ένταση, γοητεία και sexy groove, η Crystallia έρχεται να μας γοητεύσει, να μας πει κομμάτια από το debut album της «Θέμα Χαρακτήρα», να μας εκπλήξει και να μας παρασύρει σε εξωτικό χορό.Gazarte Roof StageΕίσοδος ΕλεύθερηΑλέξανδρος Κούρος - πλήκτρα, κρουστάΆγγελος Αγγελίδης - κιθάρεςΑντωνία Τσολάκη - μπάσοΈνας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της γενιάς του, ο Richie Kotzen, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Rock, blues, jazz, fusion και soul, έτσι περιγράφει ο ίδιος τη μουσική του ταυτότητα και αυτό είναι εμφανές καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του, είτε ως solo μουσικός, είτε ως μέλος συγκροτημάτων όπως οι Poison, Mr. Big, The Winery Dogs. Με είκοσι και πλέον προσωπικά albums στο ενεργητικό του και τριάντα, σχεδόν, χρόνια καριέρας, ο Richie Kotzen έρχεται στη χώρα μας στο Κύτταρο, την Παρασκευή 6 Ιουλίου, και αυτό είναι γεγονός!37ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, κόμβος ΜαλακάσαςSchoolwave με αρκετά γκρουπ όπως οι Locomondo, οι Suicidal Angels και οι Naxatras. Είναι ένα τριήμερο, από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Ιουλίου, στο Θέατρο Βράχων με μαθητικά και φοιτητικά γκρουπ που ξεχωρίζουν για την όρεξη, τη δύναμη και το πάθος που αντιμετωπίζουν τη μουσική και κυρίως το ροκ. Έτσι, το σύνολο ακούγεται σαν ένα πραγματικό γλέντι που κορυφώνεται με τα τρία προαναφερθέντα επώνυμα σχήματα.Μετάφραση: Δημήτρης ΑποστόλουΣκηνοθεσία: Βασίλης ΘωμόπουλοςΣκηνικά: Αντώνης ΧαλκιάςΚοστούμια Νικόλ ΠαναγιώτουΦωτισμοί: Γιώργος ΦωτόπουλοςTο ΚΠΙΣΝ μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χοροστάσι παραδοσιακών χορών και μουσικής, όπου το χθες συναντά το σήμερα, καθώς το Λύκειον των Ελληνίδων αφήνει τη σκηνή ενός θεάτρου και ξεδιπλώνει την τέχνη και την τεχνική του σε τέσσερα διαφορετικά υπαίθρια σημεία του ΚΠΙΣΝ.Ενδυματολογική Επιμέλεια: Τμήμα Εθνικών Ενδυμασιών του Λυκείου των ΕλληνίδωνΟργάνωση-Εκτέλεση Παραγωγής: Λύκειον των Ελληνίδων- Χαρά ΔεληγιάννηΜε πρωταγωνιστές τους Smilers, τους ήρωες για όλα τα παιδιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μας προσκαλεί σε μια Καλοκαιρινή Γιορτή για τα παιδιά στο Παλαιό Φάληρο, από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου και ώρες 18.00 – 22.00 στο Πάρκο Φλοίσβου με την υποστήριξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.Κινητό πλανητάριο, παιχνίδια με χρώματα, εργαστήρι κέρινων ομοιωμάτων χεριών, εκπαιδευτική ρομποτική, παιχνίδια δράσης, facepainting, φωτογραφίες σε photobooth, χορός, ζωγραφική, μουσική, μαγικά κόλπα και πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες!18:00-22:00 Κινητό Πλανητάριο με την Motivating Minds Nobleness18:00-22:00 Χαμογελαστές φωτογραφίες με την iPhotobooth19:00-21:00 Παίζουμε με τα χρώματα (παιδιά έως 4 ετών) με Το Κουβάρι19:00-21:00 Εκπαιδευτική Ρομποτική από την E-Future19:00-22:00 Εργαστήρι κέρινου ομοιώματος χεριού από την Eco-Magination19:30-22:00 Facepainting από τις Ανακατωσούρες20:30-21:30 Απίθανα χορευτικά με την ομάδα HyperLinks από την Hood Groove ManagementΜουσική, παράδοση, γεύσεις και άρωμα Ελλάδας στις επόμενες «πτήσεις» του «Fly me to the Moon» στο αεροδρόμιο της Αθήνας.Το πρόγραμμα Fly me to the Moon συνεχίζεται στο αεροδρόμιο για έκτη συνεχή χρονιά, «ταξιδεύοντας» επιβάτες και επισκέπτες σε όλη την Ελλάδα!Μέσα από την ομορφιά της χώρας μας, ο νέος κύκλος του Fly me to the Moon προσκαλεί ταξιδιώτες και επισκέπτες του αεροδρομίου να ανακαλύψουν ξεχωριστούς προορισμούς, να γευτούν τοπικά εδέσματα, να μάθουν για την ιστορία και τον πολιτισμό του κάθε τόπου, να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, ακόμη και να… χορέψουν τοπικούς χορούς πριν από την πτήση τους.Με τη Στερεά Ελλάδα να εγκαινιάζει το Fly me to the Moon 6, την Παρασκευή, 6 Ιουλίου, οι ταξιδιώτες θα γνωρίσουν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τις ομορφιές της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας, θα ακούσουν υπέροχη μουσική σε ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη Νίκο Σκαλκώτα και θα δοκιμάσουν μοναδικά τοπικά εδέσματα.Έτσι, το Fly me to the Moon δίνει μια πρώτη «Στερεοελλαδίτικη» γεύση από την Ελλάδα, αρχίζοντας να "ξεδιπλώνει" το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής.Sounds Greek to me στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!Ώρα: 12:00 - 16:00Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 θα διεξαχθεί το Gala των νικητών του «18ου Διεθνούς Διαγωνισμού Κλασικού μπαλέτου και Σύγχρονου Xορού IDCH».Σε αυτήν την παράσταση Gala, Κλασικού Μπαλέτου και Σύγχρονου Χορού, θα εμφανιστούν οι διακριθέντες διεθνείς χορευτές. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενοποιήσει επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές από όλο τον κόσμο, μέσα από ένα διαγωνισμό ταλέντου και τεχνικής στο Κλασικό Μπαλέτο και στον Σύγχρονο χορό, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες. Απονέμοντας βραβεία σε ξεχωριστά ταλέντα, επιδιώκει να προσφέρει στους χορευτές την καλύτερη δυνατή ανταμοιβή και αναγνώριση, δίνοντας τους κίνητρα για μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Ιδρύτρια και οργανώτρια για το Κλασικό Μπαλέτο και τον Σύγχρονο χορό, είναι η γνωστή για τις διεθνείς δραστηριότητες της, χορεύτρια και χορογράφος Κατερίνα Παυλάκη.Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Greek Cultural Institute συνεχίζουν τον κύκλο ξεναγήσεών τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και θα περπατήσουμε προς το Μουσείο της Ακρόπολης έχοντας έτσι την ευκαιρία να το δούμε να λάμπει φωτισμένο κάτω από τον Αττικό ουρανό, ένα ήρεμο απόγευμα, όταν πλέον οι περισσότεροι επισκέπτες θα έχουν αποχωρήσει.Σημείο συνάντησης: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.