Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.

















Βραβευμένο με έξι βραβεία Tony, πέντε Drama Desk Awards και 1 Theatre World Award, το μιούζικαλ έχει κεντρικό ήρωα τον Μπόμπυ, έναν αμετανόητο εργένη που αδυνατεί να μείνει πιστός σε μία σχέση. Με αφορμή τα γενέθλια του, η παρέα του, που αποτελείται από πέντε ζευγάρια σε ευτυχισμένες (φαινομενικά τουλάχιστον) σχέσεις, αποφασίζουν να του κάνουν ένα πάρτι έκπληξη.

Συντελεστές:







Φωτογραφίες: Αθηνά Λιάσκου







Διανομή:



















«Από την Τζένη Βάνου στην Εντίθ Πιαφ» συναυλία με τη Φωτεινή Δάρρα στο Κηποθέατρο Παπάγου

Την οκταμελή ορχήστρα διευθύνει ο Γιώργος Παπαχριστούδης.





Κυριακή 8 Ιουλίου 2018





Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2018.













Άλκηστη Πρωτοψάλτη «Κάτω από τα αστέρια» στην Παραλία Βάρκιζας

Στο πλαίσιο του 3ου Μεσογειακού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Βάρκιζας-Βούλας-Βουλιαγμένης.





Κυριακή 8 Ιουλίου 2018













Ελένη Τσαλιγοπούλου και Boğaz Musique στα Λιπάσματα 2018





Συμμετέχουν:







Και οι μουσικοί:



















Joe Claussell στο Cariocas «House on the Beach» parties

















Schoolwave





Schoolwave με αρκετά γκρουπ όπως οι Locomondo, οι Suicidal Angels και οι Naxatras. Είναι ένα τριήμερο, από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Ιουλίου, στο Θέατρο Βράχων με μαθητικά και φοιτητικά γκρουπ που ξεχωρίζουν για την όρεξη, τη δύναμη και το πάθος που αντιμετωπίζουν τη μουσική και κυρίως το ροκ. Έτσι, το σύνολο ακούγεται σαν ένα πραγματικό γλέντι που κορυφώνεται με τα τρία προαναφερθέντα επώνυμα σχήματα.













«Mamma Mia» στα Βριλήσσια

Συντελεστές:





Πρωταγωνιστούν:







Παίζουν:







Ορχήστρα:







Στο πλαίσιο του 29ου Φεστιβάλ Βριλησσίων 2018.













Krzysztof Warlikowski – «We Are Leaving» στην Πειραιώς 260





8 Ιουλίου 2018 - 10 Ιουλίου 2018





Μιούζικαλ σε δύο πράξεις (μεταφρασμένο στα ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους)Μετά την επιτυχία των προηγούμενων παραγωγών (Kiss me Kate, West Side Story και Sweeney Todd), η πολυσχιδής Καμεράτα και ο πολυβραβευμένος Γιώργος Πέτρου συναντούν το μεγάλο συμφωνικό μιούζικαλ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, αυτήν τη φορά με το Company (H παρέα) του Στήβεν Σόντχαϊμ που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Broadway το 1970.Με μια σειρά φλας μπακ σε αυτοτελείς ξεκαρδιστικές αλλά και συγκινητικές βινιέτες, ο Σοντχάιμ δημιουργεί ένα τολμηρό έργο που θίγει με ασυνήθιστο τρόπο για το μουσικό θέατρο, τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις. Όλα αυτά, πλαισιώνονται από την αριστουργηματική μουσική του Σοντχάιμ και μια συμφωνική ενορχήστρωση εντυπωσιακών διαστάσεων για τα μεγέθη του Μπροντγουαίη. Η περίπλοκη μουσική γλώσσα του κλείνει το μάτι στα κλισέ του Μπροντγουαίη, υπογραμμίζοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την ευφυή δραματουργία του έργου.Λιμπρέτο: George FurthMoυσική διεύθυνση - σκηνοθεσία: Γιώργος ΠέτρουΜουσική/στίχοι: Stephen SondheimKείμενο: George FurthΣκηνοθεσία, Μουσική Διεύθυνση, Μετάφραση: Γιώργος ΠέτρουΣκηνικά: Πάρις ΜέξηςΚοστούμια: Γιώργινα ΓερμανούΧορογραφία: John ToddΦωτισμοί: Γιώργος ΤέλλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Μαριάνθη ΓραμματικούΒοηθός μαέστρος, μουσική προετοιμασία : Νίκος ΛαάρηςΟι Μουσικοί της Καμεράτα-Ορχήστρας των Φίλων της ΜουσικήςΡόμπερτ: Τάσης ΧριστογιαννόπουλοςΤζοάν: Ναταλία ΤσαλίκηΈιμι: Ευαγγελία ΚαρακατσάνηΈιπριλ: Κατερίνα ΠαπουτσάκηΣάρα: Μαίρη-Έλεν ΝέζηΧάρι: Χάρης ΑνδριανόςΣούζαν: Μυρσίνη ΜαργαρίτηΤζένι: Ελένη ΣταμίδουΠίτερ: Δημήτρης ΝαλμπάντηςΠωλ: Γιάννης ΚαλύβαςΝτέιβιντ: Χρήστος ΚεχρήςΛαρι: Μάριος ΣαραντίδηςΜάρτα: Ξένια ΝτάνιαΚάθυ: Μαρία ΚοσμάτουΔιάρκεια παράστασης: 2:40 λεπτά (με διάλειμμα)Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2018.Η Φωτεινή Δάρρα έρχεται εκ νέου στο αγαπημένο της Κηποθέατρο Παπάγου σε μια μουσική διαδρομή από τα τραγούδια της Τζένης Βάνου μέχρι την Εντίθ Πιάφ και τις «Μάγισσες της Σμύρνης» που σφράγισε με την ερμηνεία της!Το «Κάτω από τ΄ αστέρια» είναι ένα πρόγραμμα της Άλκηστης Πρωτοψάλτη που εκτός από τα αγαπημένα μας τραγούδια θα ακούσουμε και τις πιο ροκ της επιτυχίες που αγαπάει η ίδια.Την Άλκηστη Πρωτοψάλτη συνοδεύουν 6 σολίστες μουσικοί που την ακολουθούν εντός και εκτός συνόρων.Αυτό το καλοκαίρι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στην κεντρική καλοκαιρινή της συναυλία στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής, στήνει μία μεγάλη γιορτή για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ και προσκαλεί τους φίλους της για να γιορτάσουν μαζί.Την Κυριακή 8 Ιουλίου στις 9 μ.μ., στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα και με ελεύθερη είσοδο, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Bogaz Musique προσκαλούν τον Γιώργο Ανδρέου, τον Απόστολο Βαλαρούτσο, τον Kώστα Λειβαδά, την Ανδριάννα Μπάμπαλη, τον Κώστα Μπουντούρη, τον Απόστολο Ρίζο και τον Σταύρο Σιόλα αλλά και τους μουσικούς Μανώλη Καραντίνη και Παναγιώτη Τσεβά για να συμπράξουν σε μία από τις πιο δυνατές συναυλιακές στιγμές αυτού του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες προσωπικές επιτυχίες αλλά και.. «Των Φίλων τα σπίτια».«Των φίλων τα σπίτια» είναι ο τίτλος του νέου δίσκου της Ελένης Τσαλιγοπούλου και ταυτόχρονα ο τίτλος των καλοκαιρινών παραστάσεών της σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.Γιώργος Ανδρέου, Κώστας Λειβαδάς, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σταύρος Σιόλας, Απόστολος Ρίζος, Απόστολος Βαλαρτούτσος, Κώστας Μπουντούρης.Μανώλης Καραντίνης, Παναγιώτης ΤσεβάςΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Λιπάσματα 2018: Φεστιβάλ στη θάλασσα».Το Cariocas beach Bar γίνεται 20 χρόνων και το γιορτάζει, με ένα house music party «House on the Beach»Το πάρτι ανοίγει ο Harry Varzabetian και στα decks ανεβαίνει ο πρωτοπόρος της House μουσικής σκηνής Dj Jοe Claussell από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, σε ένα εορταστικό σετ.Η παράσταση ανεβαίνει σε μια υπερπαραγωγή από την εταιρεία «Θέαμα-Ακροπόλ», με 45μελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα σε σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας Μαρσέλλου.Μουσική – στίχοι: Benny Andersson, Bjorn UlvaeusΚείμενο: Catherine JohnsonΣκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις ΜαρσέλλουΜουσική Διεύθυνση – Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας ΚαλούδηςΧορογραφίες: Άννα ΑθανασιάδηΣκηνικά: Μανόλης ΠαντελιδάκηςΚοστούμια: Παναγιώτα ΚοκκορούΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςVideo design – προβολές: Κάρολος ΠορφύρηςΦωνητική Διδασκαλία: Δημήτρης ΜπουζάνηςΟργάνωση Παραγωγής: Ντόρα ΒαλσαμάκηΔέσποινα Βανδή, Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.Βασίλης Αξιώτης, Μαρία Βασιλάτου, Μάριος Χατζηαντώνη, Μανώλης Θεοδωράκης, Μάριος Μαριόλος, Ιουλίτα Μωσαίδου, Νάντια Τόλιου, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ελένη Δήμου, Γιάννης Λάφης, Γιώργος Μαρτίνος, Μαρία Μέντζα, Ντόρα Γκέγκα και η Θέμις Μαρσέλλου.Και η μικρή Γεωργία ΜαστροδούκαΔιεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο: Ηλίας ΚαλούδηςΓιώργος Μούρτος - ΤύμπαναΚώστας Αρσένης - ΜπάσοΧρήστος Γκάτσος - ΚιθάραΓιώργος Κατσαμάκης - ΚιθάραΓιώργος Κονής - Πιάνο - πλήκτραΝικόλας Γουάστωρ - Πιάνο - πλήκτραΔιάρκεια: 140 λεπτά.Βασισμένο στο Suitcase Packers του Χανόχ ΛεβίνΤο τρομερό παιδί της πολωνικής σκηνής, ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι, διασκευάζει εκ νέου έναν από τους αγαπημένους του συγγραφείς σε μια νέα παράσταση που θα κάνει πρεμιέρα στη Βαρσοβία τον Ιούνιο του 2018.Στην παράσταση με τίτλο εργασίας We Are Leaving, ο σκηνοθέτης εστιάζει σε όλους εκείνους που έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο πραγμάτων: είτε να αφεθούν στη μοίρα τους και να πεθάνουν είτε να φτιάξουν τις βαλίτσες τους και να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά με άγνωστο προορισμό. Το κείμενο του Λεβίν λειτουργεί ως αφετηρία πάνω στην οποία δομείται η παράσταση. Ο υπότιτλος του έργου –Κωμωδία με οκτώ κηδείες– έχει μια σχεδόν μουσική ποιότητα, που αντανακλάται στην καλοκουρδισμένη «ορχήστρα» του Βαρλικόφσκι, τους εξαιρετικούς ηθοποιούς που συνεργάζονται με τον σκηνοθέτη εδώ και χρόνια.Σκηνοθεσία: Krzysztof WarlikowskiΣκηνικά - κοστούμια: Małgorzata SzczęśniakΦωτισμοί: Felice RossΜουσική: Paweł MykietynΠαίζουν: Bartosz Bielenia, Agata Buzek, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Bartosz Gelner, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Dorota Kolak, Zygmunt Malanowicz, Maja Ostaszewska, Jaśmina Polak, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Magdalena PopławskaΜε ελληνικούς υπέρτιτλους.Διάρκεια 210' (περιλαμβάνεται διάλειμμα 30')Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2018.