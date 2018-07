Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.Martha Argerich - Θεοδοσία Ντόκου. Τιμητική προσκεκλημένη: Ντόρα Μπακοπούλου. Έργα Πουλένκ, Σαιν Σανς, Σεζάρ Φρανκ, Χατζηδάκι.Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού μια μουσική βραδιά με τη Μάρτα Άργκεριχ, ζωντανό μύθο του πιάνου. Η Άργκεριχ συμπράττει με την αγαπημένη της μαθήτρια και ταχύτατα ανερχόμενη Ελληνίδα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου, ερμηνεύοντας το Κοντσέρτο για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλένκ. Δασκάλα και μαθήτρια θα βρεθούν επίσης μαζί στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το δημοφιλέστατο έργο του Καμίγ Σαιν-Σανς Το καρναβάλι των ζώων, με τη Γαλλίδα ηθοποιό και κόρη της Άργκεριχ, Αννί Ντυτουά, να αναλαμβάνει το αφηγηματικό μέρος (με ελληνικούς υπέρτιτλους).Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει τη μεγαλοπρεπή Συμφωνία σε Ρε Ελάσσονα του βέλγου ρομαντικού συνθέτη Σεζάρ Φρανκ, καθώς και αποσπάσματα από το Καταραμένο φίδι του Μάνου Χατζιδάκι, που θα ερμηνεύσει η Άργκεριχ με την τιμητική προσκεκλημένη της, Ντόρα Μπακοπούλου.Μουσική διεύθυνση: Στέφανος ΤσιαλήςΣολίστ: Μάρτα Άργκεριχ, Θεοδοσία ΝτόκουΑφήγηση: Αννί ΝτυτουάΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2018.Για ένατη συνεχή χρονιά, ο Κήπος του Μεγάρου υπόσχεται βραδιές χαλαρές, κάτω από το φως του φεγγαριού. Ήχοι ποπ, ροκ, τζαζ, και βέβαια κλασικοί, με φόντο τα μακρινά φώτα της πόλης.Με «vintage λογική» και «νέα προσέγγιση» οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν στον βραδινό Κήπο επιτυχημένα ελαφρά τραγούδια των δεκαετιών 1940 - 1960, και προσωπικές τους συνθέσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό.Οpening act με τον Θοδωρή Μαυρογιώργη.Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, στην οποία ανήκει η Πλαζ της Βουλιαγμένης, αποφάσισε να δοθεί το όνομα του Λουκιανού Κηλαηδόνη σ΄αυτήν.Η τελετή της απονομής του ονόματος του Λουκιανού Κηλαηδόνη στην Πλαζ - Ακτή Βουλιαγμένης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στις 9 το βράδυ και θα συνοδεύεται από μία μουσικoθεατρική εκδήλωση με τραγούδια του Λουκιανού και προβολές από το αρχειακό υλικό του.Ερμηνεύουν: Δώρος Δημοσθένους, Μαρία ΚηλαηδόνηΦιλική συμμετοχή: Φοίβος ΔεληβοριάςΕμπνεόμενοι από τους στίχους του Νίκου Καζαντζάκη τους οποίους μελοποίησε ο Μάνος Χατζιδάκις, σαν ένα ανοιχτό παράθυρο επικοινωνίας του παρελθόντος με το μέλλον, τα δύο αδέλφια απ’ τη Κρήτη και δεξιοτέχνες χορευτές Γιάννης και Γιώργος Μεγαλακάκης με μία ομάδα επίλεκτων χορευτών και μουσικών, ενώνονται, δημιουργούν και συμπράττουν με μουσικούς και χορευτές της Ακαδημίας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Λυγκηστές.Μία παράσταση γεμάτη συγκίνηση, όπου η Κρήτη και η Μακεδονία ανταμώνει χορευτικά και μουσικά, δημιουργώντας μία μουσικοχορευτική πανδαισία.Η χορευτική σύμπραξη Κρητών και Μακεδόνων γράφει την δική της ιστορία υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η τέχνη του ελληνικού χορού μπορεί να δώσει το δικό της ισχυρό μήνυμα και απάντηση στην σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις.Θα παρουσιαστούν χοροί και τραγούδια από την Κρήτη και τη Μακεδονία καθώς και πρωτότυπες χορευτικές και μουσικές συμπράξεις.Για τους χορούς από την Κρήτη - Υπεύθυνοι Διδασκαλίας: Γιάννης και Γιώργος ΜεγαλακάκηςΓια τους χορούς από τη Μακεδονία - Υπεύθυνοι Διδασκαλίας: Βαγγέλης Καρότσης και Γιάννης - Ήρα Κωνσταντίνου.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» 2018.Μετά από 2 χρόνια επιτυχίας η Πλατφόρμα έκφρασης που έχει γίνει πλέον θεσμός για το καλοκαίρι στο Θέατρο ΠΚ ανοίγει και πάλι τις πόρτες της σε νέους καλλιτέχνες.Το Θέατρο ΠΚ διοργανώνει την 3η Πλατφόρμα Έκφρασης Σύγχρονου Χορού προσκαλώντας όλους τους νέους καλλιτέχνες, που θέλουν να παρουσιάσουν στο κοινό τα έργα τους. Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, ο χώρος του θεάτρου ΠΚ κάθε Ιούλιο φιλοξενεί νέους χορευτές και performers δίνοντάς τους βήμα να παρουσιάσουν στο κοινό τη δουλειά και τις ιδέες τους.13 Ιουλίου 2018, στις 21.00:2Αδρομές από την ομάδα CrowsΔιάρκεια: 55 λεπτά3€14 Ιουλίου 2018, στις 21:00:2^2gether από την ομάδα αήρMetamorphosis από την Στεργιοπούλου Ελένη-Μαρίνα(un)following shadows από τη Λίνα Ευσταθίου και τη Βιβή ΜπρακουμάτσουSelf-D από την Ελένη ΔόικαΚορυφή από την ομάδα On MoveΔιάρκεια: 50 λεπτά5€15 Ιουλίου 2018, στις 21:00:Μία μνήμη σαν εμένα από την ομάδα ΜείονMargoes από τις Μαργαρίτα Παναγιώτου, Μαργαρίτα ΣυμεωνίδουAlea jacta est από τους Παναγιώτα Τριανταφύλλου και Νίκο ΚαραπανάγοΔιάρκεια: 60 λεπτά5€Την Παρασκευή 13 Ιουλίου η Μαρία Σουλτάτου, ο Γιώργος Υδραίος και η Χαρούλα Λαμπράκη τραγουδούν τον έρωτα και την αγάπη σε στίχους και μουσική των μεγαλύτερων ποιητών, συνθετών και ερμηνευτών μας.Ελεύθερη ΕίσοδοςΤραγουδούν: Γιώργος Υδραίος, Μαρία ΣουλτάτουΦιλική συμμετοχή: Χαρούρα ΛαμπράκηΠλήκτρα – Πιάνο: Σπύρος ΠαγιάτηςΜπουζούκι: Δημήτρης ΣαββαΐδηςΜπουζούκι: Μανώλης ΜιχαλάκηςΗλεκτρική & Ακουστική Κιθάρα: Στέλιος ΚαρύδαςΝτραμς – Τύμπανα: Νίκος ΚαρνάβαςΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρουσίου 2018.Το Διεθνές Φεστιβάλ Οδύσσεια, είναι έτοιμο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, να γεμίσει με μουσικές και δρώμενα τη ζωής μας. Πόσο μάλλον εφέτος που η γιορτή είναι διπλή, γιατί το Cariocas Beach Bar γίνεται 20 χρόνων.Το θέμα της εφετινής Οδύσσειας τιτλοφορείται «3D Eye», και μας προσκαλεί να ζήσουμε ένα ταξίδι με στόχο την ενεργοποίηση της ενσυναίσθησης και την ενθάρρυνση της διορατικότητας.Στον χώρο θα υπάρχουν εικαστικοί ζωγράφοι, bodypainters, graffiti artists, δάσκαλοι χορού, γιόγκα και μαγειρικής, καλλιτέχνες του θεάτρου, των τεχνών δρόμου, αλλά και σύγχρονοι φιλόσοφοι, αφηγητές ιστοριών και δημιουργοί παιχνιδιών για μικρούς και μεγάλους, που φιλοδοξούν να συνθέσουν και φέτος για εμάς ένα κολάζ εμπειριών.Δράσεις που μας ταξιδεύουν στην ασκητική ζωή, στην απομόνωση, στον διαλογισμό, μας προσκαλούν να συνδιαλλαγούμε πρώτα με τον εσωτερικό μας εαυτό και να μοιραστούμε μαζί του τα πιο κρυφά μας μυστικά, τις πιο σκοτεινές μας επιθυμίες.Στο μουσικό μέρος, οι Neverdogs, o Shlomi Aber και οι Proudly People επιλέγουν τα αγαπημένα τους για την περίσταση.Εμφανίζονται επίσης οι Liem, Dizharmonia, Nikolo, Nadja, Cameo, Markos Markadonatos και Alex Melis.Εργαστήρια συγγραφής, ομιλίες και διάλογοι, εκπομπές λόγου, παιχνίδια μυαλού που φλερτάρουν με τον σαρκασμό, το χιούμορ και τον έρωτα, εικαστικά έργα και δράσεις, μας προσκαλούν να προεκτείνουμε τον εαυτό μας πέρα από την γήινή του διάσταση.Στο μουσικό μέρος η Anja Shneider, η Cassy, και το Premiesku Trio (Livio, Roby και George G).Εμφανίζονται επίσης οι Manolaco, Clubkid, John Frankie & Gi και Dimitri Hatzis.Η Οδύσσεια παρουσιάζει σε πρώτη παγκόσμια το Balloonation Project.Ένα all day & night party εμπνευσμένο από τα πάρτυ του David Mancuso ανοικτό σε όλη την οικογένεια και σε όλες τις ηλικίες ξεκινά!Το dancefloor ανοίγει για όλους με τo residential duο των Lovesick και συνεχίζει με την Dj Coleen «Cosmo» Murphy.Έχοντας ιδρυθεί τον Ιούνιο του 2017, οι 4 Hours Later είναι ένα alternative-hard rock συγκρότημα.Ο Αρσένιος, ο ντράμερ και ηγέτης, είχε την ιδέα να δημιουργήσει μια ομάδα με μουσικούς όχι μόνο να μοιράζονται το ίδιο πάθος και επιρροές του rock είδους, αλλά και να έχουν ένα κοινό στόχο. Να βοηθήσουν ώστε να βρεθεί η ροκ μουσική πίσω στην κορυφή. Πρώτα βρήκε τον Fill, τον μπασίστα, και έπειτα τον Γρηγόρη, τον κιθαρίστα. Μετά από πολυάριθμες προσπάθειες να βρει τον σωστό frontman και σε ανάγκη για στίχους πάνω σε μια ήδη γραμμένη μουσική, ο Αρσένιος βρήκε τον Μάριο, ζητώντας του να ολοκληρώσει το τραγούδι. Τέσσερις ώρες αργότερα... το τραγούδι ήταν έτοιμο. Η μπάντα ήταν επιτέλους πλήρης και ένας... «μύθος» γεννήθηκε!O Fill έπειτα κυριεύτηκε από το πάθος του για την Jazz κι αποφάσισε να χαράξει τη δική του πορεία. Έτσι, την μπάντα μας ήρθε να συμπληρώσει ένα μπάσο...θηλυκού γένους. Η Κλειώ, ταίριαξε με τη τρέλα μας και ανέβηκε στο δικό μας τρένο για τη κορυφή!22.003,00€Στους Αχαρνής, ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα του Αριστοφάνη, πρωταγωνιστεί ο Δικαιόπολις, ένας ηλικιωμένος αγρότης που αγανακτισμένος από την αδράνεια της πόλης παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται, αποφασίζει να αυτενεργήσει: στέλνει προσωπικό αγγελιοφόρο στους Σπαρτιάτες, προτείνοντάς τους να συνάψουν ειρήνη. Έτσι, αρχίζουν να τον καταδιώκουν και οι πολεμοχαρείς Αχαρνής, που θέλουν να εκδικηθούν τους Σπαρτιάτες, αλλά και ο αξιωματικός Λάμαχος, λίγο πριν αυτός φύγει για μία ακόμα μάχη. Θα καταφέρει να τους πείσει ο Δικαιόπολις για τα πλεονεκτήματα της ειρήνης;Απόδοση - Σκηνοθεσία: Κώστας ΤσιάνοςΧορογραφίες: Έλενα Γεροδήμου, Κώστας ΤσιάνοςΣκηνογραφία – Κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΜουσική: Γιώργος ΑνδρέουΜουσική διδασκαλία: Παναγιώτης ΤσεβάςΒοηθός σκηνοθέτη: Λουκία ΣτεργίουArtwork/Σχεδιασμός προγράμματος: Κάρολος ΠορφύρηςΦωτογραφίες παράστασης: Ιωάννα ΧατζηανδρέουΠαραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις ΤαγαρηΠέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Κόκλας, Ιωάννης Παπαζήσης, Τάκης ΠαπαματθαίουΒατικιώτης Νίκος, Ζουγανέλης Αλέξανδρος, Καμμένος Παναγιώτης, Κατσώλης Παναγιώτης, Κοράκης Κωνσταντίνος, Κυπαρίσσης Βαγγέλης, Κωστάκης Ηρακλής, Μαγγόνας Αλκιβιάδης, Παυλίδης Παύλος, Πετκίδης Μάριος, Σταμούλης Γρηγόρης, Τσουρουνάκης Γιώργος, Φλέουρας Χάρης, Χιώτης ΧάρηςΣτo πλαίσιo του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας 2018.Τι μπορεί να συμβεί όταν συμπέσουν ένα πάρτι γενεθλίων κι ένας χωρισμός; Πόσο πολύπλοκα μπορούν να γίνουν τα πράγματα από ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή; Και τι ακολουθεί όταν λες τελικά «Μόλις χώρισα»;Συντελεστές:Κείμενο: Βασίλης Μυριανθόπουλος και Βαγγέλης ΧατζηνικολάουΣκηνοθεσία: Βασίλης ΜυριανθόπουλοςΣκηνικά: Βαλεντίνο ΒαλάσηςΦωτισμός: Βλάσσης ΘεοδωρίδηςΕνδυματολόγος: Σοφία ΔριστέλαΠαραγωγή: ΜέθεξιςΠρωταγωνιστούν:Τζόυς Ευείδη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κώστας Κάππας, Θωμαϊς Ανδρούτσου, Μαρία Κωνσταντάκη, Τριπόδης Χρήστος, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ανδρέας Βούλγαρης, Στρατής Νταλαγιώργος.Διάρκεια: 90 λεπτάΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2018.Ο Άκης (Μάριος Αθανασίου) είναι ο νέος υπουργός Παιδείας. Ονειροπαρμένος και μονίμως εκτός πραγματικότητας, δεν κάνει βήμα χωρίς την πιστή συνεργάτιδά του και διευθύντρια του υπουργείου, Νίκη (Μαριάννα Τουμασάτου). Παντρεμένη με τη δουλειά της, η Νίκη δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η ζωή της περιστρέφεται εξ ολοκλήρου γύρω από τον προϊστάμενό της και την κόρη της, την οποία μεγάλωσε μόνη της και την οποία ελπίζει μελλοντικά να «βολέψει» στο υπουργείο.Δυστυχώς για εκείνη, τα τρία πρόσωπα που αποτελούν τους πυλώνες της ζωής της έχουν αποφασίσει να την τρελάνουν. Ο υπουργός της είναι ερωτευμένος και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στο πως θα αποφύγει τη γυναίκα του. Η κόρη της, η Σάρα (Στέλλα Κοσμοπούλου), ένα πανέξυπνο αλλά κακομαθημένο παιδί, δεν εννοεί να υποκύψει στις επιθυμίες της μητέρας της και επιδιώκει να ανεξαρτητοποιηθεί. Ο πατέρας της, ο Κώστας (Κώστας Βουτσάς), επιμένει να κυνηγάει τον ποδόγυρο, παρά τα χρόνια του, και δεν την αφήνει σε ησυχία. Όσο για την σύζυγο του υπουργού (Άννα Μενενάκου), αυτή βγάζει σπυριά και μόνο με το άκουσμα του ονόματος της Νίκης.Όμως την χαριστική βολή στο σύμπαν της Νίκης θα δώσει ο Γιαννάκης (Ορφέας Παπαδόπουλος), ο ωραίος κλητήρας που θα ανατρέψει κάθε σχέδιο το οποίο έχει καταστρώσει η Νίκη.Η κωμωδία των Jean Franco και Guillaume Mélanie έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 2009 και γνώρισε από την πρώτη στιγμή καταπληκτική επιτυχία.Μετάφραση: Δημήτρης ΑποστόλουΣκηνοθεσία: Βασίλης ΘωμόπουλοςΣκηνικά: Αντώνης ΧαλκιάςΚοστούμια Νικόλ ΠαναγιώτουΦωτισμοί: Γιώργος ΦωτόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα ΧατζηανδρέουΜαριάννα Τουμασάτου, Μάριος Αθανασίου, Κώστας Βουτσάς, Ορφέας Παπαδόπουλος, Άννα Μενενάκου, Στέλλα Κοσμοπούλου.Πανικός στο υπουργείο, καλοκαιρινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21.15, από 6 Ιουλίου. Τιμές εισιτηρίων: Θέσεις με τραπεζάκι 20€, γενική είσοδος 16€, φοιτητικό - παιδικό – ΑΜΕΑ 12€. Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr, τηλ. 11876, καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία και στο ταμείο του θεάτρου τηλ. 210 6457086.