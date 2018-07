Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτό το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.

















Η περίπτωση του Christian Ronig είναι μοναδική. Ο μουσικός από τη Γερμανία, ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική, όταν ένας Έλληνας φίλος του τον προσκάλεσε ένα βράδυ να παίξει με το συγκρότημα του λαϊκά και ρεμπέτικα, σε μαγαζί Ελλήνων μεταναστών.

Πολυχώρος Λιπασμάτων Δραπετσώνας – Πάρκο Εργατιάς, Δραπετσώνα





Είσοδος ελεύθερη













«Κάλεσμα» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης





Το «Κάλεσμα» έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ταλέντων και της κλίσης των παιδιών», όπως αναφέρει ο δημιουργός του Βασίλης Κώστας, απόφοιτος του Berklee College of Music και διεθνής λαουτίστας, ο οποίος είχε και την αρχική ιδέα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που, ταυτόχρονα με την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Κιβωτό, φιλοδοξεί μέσα από τη μουσική να μεταμορφώσει τις ζωές τους.





Η ιδιαίτερη αυτή συναυλία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της σημαντικής προσπάθειας δημιουργίας ενός μόνιμου μουσικού-εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά της Κιβωτού, αλλά και ευκαιριών για περαιτέρω μουσικές σπουδές στο εξωτερικό.





Η προετοιμασία της χορωδίας για τη συγκεκριμένη συναυλία έχει αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2017 από τη μουσικό, vocalist, ερευνήτρια και δασκάλα φωνητικής Αγγελική Τουμπανάκη, έχοντας ως βάση την ελληνική παραδοσιακή, την τζαζ, αλλά και τη σύγχρονη μουσική.





Οι καλλιτέχνες που θα συνεργαστούν με τα παιδιά είναι οι:





Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος





Είσοδος ελεύθερη





Πληροφορίες / Κρατήσεις:

















Tonis Sfinos Live στην Ακτή Ιππόκαμπος

Ο Τόνι Σφήνος, καινοτόμος, πρωτοπόρος, λάτρης και εκφραστής της ελληνικής μουσικής κουλτούρας στην Ακτή Ιππόκαμπος.







Ακτή Ιππόκαμπος





Προπώληση έως 12 Ιουλίου: 8€





Ο Christian Ronig θα βρεθεί στο Φεστιβάλ Λιπάσματα 2018 – Φεστιβάλ στη θάλασσα το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 για μία καλοκαιρινή συναυλία.Ο ήχος τους ήταν αποκάλυψη για τον Christian Ronig που συνέλαβε την ιδέα να τα παρουσιάσει μεταφρασμένα στα αγγλικά και γερμανικά, ώστε να μπορούν να τα αγαπήσουν και άλλοι σαν κι αυτόν.Έτσι γεννήθηκε το «Greece is mine», το album που περιλαμβάνει τραγούδια ορόσημα όπως το «Μινόρε της αυγής», το «Είμαι πρεζάκιας (πρέζα όταν πιείς)», την «Προσευχή του μάγκα (Θεέ μου μεγαλοδύναμε)», το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ», το «Ξημερώνει», το «Είμαι πρεζάκιας», την «Γκαρσόνα», το «Σερσέ λα φάμ», το «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει», αλλά και τα νεότερα, σαν το «Όταν χαράζει» και το «Όλο ταξιδεύω». Όλα τους μεταφρασμένα στα αγγλικά και γερμανικά, με έναν ήχο ηλεκτρικό, που ενώ θυμίζει Leonard Cohen, Nick Cave και Johnny Cash παραμένει απόλυτα ελληνικός.Christian Ronig: φωνητικά, κιθάραΑνδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέταJan van de Engel: τύμπαναΠαρασκευάς Κίτσος: μπάσοΓιώργος Τσιατσούλης: ακορντεόνΛευτέρης Χαβουτσάς: ηλεκτρική κιθάρα Το «Κάλεσμα» έρχεται στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 14 Ιουλίου, στις 9μμ, φέρνοντας μαζί στη σκηνή έξι διεθνείς μουσικούς του Berklee College of Music των Ηνωμένων Πολιτειών και την χορωδία της Κιβωτού του Κόσμου.Ειρήνη Tορνεσάκη (φωνή)Layth Sidiq (βιολί)Βασίλης Κώστας (λαούτο)Chase Morrin (πιάνο)Aaron Holthus (μπάσο)Noam Israeli (τύμπανα).Guest και ο σαξοφωνίστας Marco Pignataro, Managing Director of the Berklee Global Jazz Institute.Τηλ.: 210 3418550 | www.mcf.grΛεωφόρος Βραυρώνος 74Σάββατο 14 Ιουλίου 2018Ώρα έναρξης: 21.30Κανονικό: 9€Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, επιστρέφει στη Μαρίνα του Φλοίσβου το Σάββατο 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, με αφορμή το νέο φεγγάρι.Music by Alexandros ChristopoulosIntro DJ set DIRT. T.Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς, πάνω στη μουσική των χωρών της Μεσογείου (Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Ελλάδα, Νότια Γαλλία, Νότια Ιταλία, Ισπανία, Κορσική).Στο πλευρό της Lamia Bèdioui (τραγούδι, αφήγηση) θα βρίσκονται οι μουσικοί: Γιώργος Βουρνάς (ούτι, κιθάρα, καβάλι, μαντολίνο, νέυ, φωνητικά), Φώτης Μυλωνάς (φλάουτο, φλογέρες), Γιάννης Ζαρίας (βιολί), Λουκάς Μεταξάς (κρουστά). T.Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς, πάνω στη μουσική των χωρών της Μεσογείου (Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Ελλάδα, Νότια Γαλλία, Νότια Ιταλία, Ισπανία, Κορσική).Στο πλευρό της Lamia Bèdioui (τραγούδι, αφήγηση) θα βρίσκονται οι μουσικοί: Γιώργος Βουρνάς (ούτι, κιθάρα, καβάλι, μαντολίνο, νέυ, φωνητικά), Φώτης Μυλωνάς (φλάουτο, φλογέρες), Γιάννης Ζαρίας (βιολί), Λουκάς Μεταξάς (κρουστά).Σημειώνεται ότι στο Θέατρο της Ρεματιάς υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις για ανάπηρα και εμποδιζόμενα πρόσωπα, ύστερα από πρωτοβουλία της Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών, καθώς και τουαλέτα ΑμεΑ. Η πρόσβαση για άτομα με κινητική αναπηρία είναι δυνατή με αυτοκίνητο μέχρι τον χώρο του θεάτρου όπου υπάρχουν δύο θέσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.ΜουσικοίLamia Bedioui : Τραγούδι , ΑφήγησηΓιώργος Βουρνάς : Ούτι , Κιθάρα , Καβάλι , Μαντολίνο, Νέυ , ΦωνητικάΤάσος Πούλιος : ΚανονάκιΓιάννης Ζαρίας : ΒιολίΛουκάς Μεταξάς : ΚρουστάΏρα έναρξης: 21.00Τοποθεσία:Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Πολύδροσο ΧαλανδρίουEισιτήρια:Ελεύθερη είσοδοςΠληροφορίες / Κρατήσεις:2106820464 | www.theatrorematias.grΔημιουργός ενός από τους μεγαλύτερους μύθους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Τίρσο ντε Μολίνα, με το δράμα του «Ο Απατεώνας της Σεβίλης και ο πέτρινος συνδαιτυμόνας» (El Burlador de Sevilla y combidado de piedra - 1630) , έφερε για πρώτη φορά στη σκηνή τον θρύλο του Δον Ζουάν, τον διάσημο για τις ερωτικές του περιπέτειες ήρωα - απατεώνα.Στον «Δον Ζιλ με το πράσινο παντελόνι» (Don Gil de las calzas verdes) έχουμε τη θηλυκή ενσάρκωση του τη Δόνα Ζουάνα. Ντύνεται αντρίκια, μεταμφιέζεται, τσαλακώνει την όψη για να πετύχει ότι ονειρεύτηκε.Αντιπαραθέτει σε μια ψυχρή υπολογιστική λογική, έναν ύμνο για την ομορφιά της δημιουργίας, για τον ερχομό της άνοιξης στον χειμώνα των ψυχών.Εμείς πιστέψαμε στη Δόνα Ζουάνα, όχι στη πανέμορφη και πανούργα γυναίκα - όπως μόνο επιφανειακά μπορεί κάποιος να κρίνει - αλλά στον άνθρωπο που αγωνίζεται για το σκοπό του, για τον έρωτα, για τη ζωή. Το έργο καταπιάνεται με καταστάσεις παντοτινές. Τους γονείς, που βαφτίζουν την ευτυχία του παιδιού τους «πλούσιο γάμο». Τα νιάτα, με τη φλόγα και την ορμή τους.Πραγματικά όμως, δεν υπάρχει λόγος να επινοήσουμε και να στολίσουμε το έργο με ψαγμένες ερμηνείες και βαρύγδουπα νοήματα. Είναι απλό, όπως η ποίηση στη γραφή του, όπως ο έρωτας και η ίδια η ύπαρξη.Μετάφραση: Βασίλης ΡώταςΠροσαρμογή- σκηνοθεσία: Γιώργος ΓιαννακόπουλοςΜουσική: Βαγγέλης ΑυγέρηςΣκηνικά: Τατιάνα ΓιόβαΦωτισμοί: Νίκος ΜαυρόπουλοςΒοηθοί σκηνοθέτη: Δέσποινα Δαμίγου, Νίκος ΜαυρόπουλοςΜπέτυ Βλάχου, Βαγγέλης Μερκούρης, Δέσποινα Δαμίγου, Νατάσσα Κέντρου, Αντώνης Χαχλάκης, Στέλλα Μπερικοπούλου, Σώζη Κουμαριανού, Γιώργος Δροσίνης, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Ρουμπίνη Αναστασιάδη.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» 2018.Θέατρο βράχων Βύρωνα-Υμηττού «Άννα Συνοδινού»Στους Αχαρνής, ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα του Αριστοφάνη, πρωταγωνιστεί ο Δικαιόπολις, ένας ηλικιωμένος αγρότης που αγανακτισμένος από την αδράνεια της πόλης παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται, αποφασίζει να αυτενεργήσει: στέλνει προσωπικό αγγελιοφόρο στους Σπαρτιάτες, προτείνοντάς τους να συνάψουν ειρήνη. Έτσι, αρχίζουν να τον καταδιώκουν και οι πολεμοχαρείς Αχαρνής, που θέλουν να εκδικηθούν τους Σπαρτιάτες, αλλά και ο αξιωματικός Λάμαχος, λίγο πριν αυτός φύγει για μία ακόμα μάχη. Θα καταφέρει να τους πείσει ο Δικαιόπολις για τα πλεονεκτήματα της ειρήνης;Απόδοση - Σκηνοθεσία: Κώστας ΤσιάνοςΧορογραφίες: Έλενα Γεροδήμου, Κώστας ΤσιάνοςΣκηνογραφία – Κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΜουσική: Γιώργος ΑνδρέουΜουσική διδασκαλία: Παναγιώτης ΤσεβάςΒοηθός σκηνοθέτη: Λουκία ΣτεργίουArtwork/Σχεδιασμός προγράμματος: Κάρολος ΠορφύρηςΦωτογραφίες παράστασης: Ιωάννα ΧατζηανδρέουΠαραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις ΤαγαρηΠέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Κόκλας, Ιωάννης Παπαζήσης, Τάκης ΠαπαματθαίουΒατικιώτης Νίκος, Ζουγανέλης Αλέξανδρος, Καμμένος Παναγιώτης, Κατσώλης Παναγιώτης, Κοράκης Κωνσταντίνος, Κυπαρίσσης Βαγγέλης, Κωστάκης Ηρακλής, Μαγγόνας Αλκιβιάδης, Παυλίδης Παύλος, Πετκίδης Μάριος, Σταμούλης Γρηγόρης, Τσουρουνάκης Γιώργος, Φλέουρας Χάρης, Χιώτης Χάρης.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2018.Tο Σάββατο 14 Ιουλίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει δύο βωβές ταινίες που σφράγισαν την πορεία του ελληνικού κινηματογράφου και διασώζουν την εικόνα μιας Ελλάδας που δεν υπάρχει πια: το «Δάφνις και Χλόη» του Ορέστη Λάσκου (1931) και την «Αστέρω» του Δημήτρη Γαζιάδη (1929). Και οι δυο ταινίες έχουν αποκατασταθεί από την Ταινιοθήκη.Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή μουσική σε πρωτότυπη σύνθεση και εκτέλεση στο πιάνο από τον Φίλιππο Τσαλαχούρη.Αν και βωβή, η ταινία είχε προβληθεί με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό –στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και τη Αμερική. Δυο χρόνια μετά τον πόλεμο, ο Ορέστης Λάσκος κυκλοφορεί και μια ομιλούσα εκδοχή της. Ο Δημήτρης Μεραβίδης, που έχει τη διεύθυνση φωτογραφίας, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα παγχρωματικό φιλμ, στο οποίο τονίζονται με καθαρότητα όλες οι αποχρώσεις του γκρίζου.Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στα τοπία της Μυτιλήνης, με εξαίρεση τη σκηνή του λουτρού, η οποία γυρίστηκε στη λίμνη της Βουλιαγμένης και στην οποία η ηρωίδα απεικονίζεται γυμνή, με πρωτόγνωρα αγνό ερωτισμό. Η σκηνή αυτή αποτελεί και το πρώτο γυμνό στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Το 1969, ο Λάσκος σκηνοθέτησε εκ νέου το ριμέικ της ταινίας του.Το Τμήμα Αποκατάστασης της Ταινιοθήκης, ύστερα από έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόρθωσε να αποκτήσει σημαντικό μέρος του υλικού αυτού και προσπάθησε να αποκαταστήσει την ταινία στην πρώτη της μορφή. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν το 1992, με την επίβλεψη και τη συνεργασία του ίδιου του Ορέστη Λάσκου που προσπάθησε να «θυμηθεί» την ταινία καρέ - καρέ, αλλά και να ανασυνθέσει τους αυθεντικούς μεσότιτλους, αντικαθιστώντας έτσι τα ηχητικά μέρη με ομιλία.Η τρίτη παραγωγή της DAG Film σκιαγραφεί το πορτρέτο της Αστέρως, μιας ερωτευμένης βοσκοπούλας, την οποία υποδύεται η - δημοφιλής τότε - ηθοποιός Αλίκη Θεοδωρίδου. Το σενάριο βασίζεται σε κείμενο του Παύλου Νιρβάνα, διασκευή του μυθιστορήματος της Αμερικανίδας Έλεν Χαντ Τζάκσον, «Ραμόνα», που αφηγείτο έναν απαγορευμένο έρωτα μεταξύ Ινδιάνων και είχε μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη από τον Ντέιβιντ Γκρίφιθ.Η ελληνική εκδοχή τοποθετείται σε ένα ορεινό χωριό της Πελοποννήσου, όπου ζει ο πλούσιος τσέλιγκας κυρ - Μήτρος με τη γυναίκα του, Ασημίνα, τον γιο του, Θύμιο, και την ψυχοκόρη του, Αστέρω. Τα παιδιά αγαπιούνται, αλλά ο κυρ - Μήτρος παντρεύει την Αστέρω με τον αρχιτσέλιγκα Στάμο. Όταν, όμως, ο Στάμος σκοτώνεται και η Αστέρω χάνει τα λογικά της, ο κυρ - Μήτρος,ο οποίος βλέπει τον γιο του να μαραζώνει, του αποκαλύπτει ότι όλη τους η περιουσία είναι της Αστέρως και τον προτρέπει να την παντρευτεί.Στο είδος της ταινίας - «φουστανέλας» ή «βουκολικής περιπέτειας», που είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό, βασίστηκαν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες της εποχής, βωβές και ομιλούσες. Η εξιδανίκευση της ελληνικής υπαίθρου λειτούργησε ως διέξοδος στις αντίξοες συνθήκες της καθημερινότητας. Καθώς η ελληνική διανόηση δεν είχε ακόμα στραφεί στο αστικό προλεταριάτο, οι ταινίες της εποχής αξιοποίησαν μελοδραματικά μοτίβα και ποιμενικά δράματα από το ρεπερτόριο της θεατρικής σκηνής και της ξένης κινηματογραφικής παραγωγής.Τον Ιανουάριο του 1944, κυκλοφόρησε στις αίθουσες ομιλούσα εκδοχή της «Αστέρως», με μουσική του Γιάννη Βιδάλη, ενώ, το 1959, γυρίστηκε από τον Ντίνο Δημόπουλο το πασίγνωστο ριμέικ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε έναν από τους πρώτους ρόλους της κινηματογραφικής καριέρας της.Η «Αστέρω» του 1929 αποκαταστάθηκε με βάση την κόπια με γαλλικούς μεσότιτλους, που ανακαλύφθηκε το 2003 στη Γαλλική Ταινιοθήκη, χάρη στο κοινοτικό πρόγραμμα Lumière, το οποίο, από το 1992, έθεσε τις βάσεις για επισταμένη έρευνα, προκειμένου να ανευρεθούν χαμένες ταινίες. Η αποκατάσταση του μοναδικού αυτού αντιτύπου της ταινίας αποτελεί καρπό συνεργασίας της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Γαλλικής Ταινιοθήκης.«Είναι πάντοτε πρόκληση»Ο Φίλιππος Τσαλαχούρης σημειώνει: «Η μουσική για τον κινηματογράφο, για κάθε συνθέτη, είναι πάντοτε πρόκληση. Η δημιουργία, όμως, μουσικής για μια ταινία βωβή ξεπερνά τα δεδομένα κινηματογραφικά όρια, γίνεται κάτι περισσότερο που απαιτεί άλλης κλίμακας συνθετική λογική. Η μουσική γίνεται λόγος, αφήγηση, δραματουργία. Ως τέτοια την αντιμετωπίζω κι εγώ. Ο λόγος που αναλαμβάνω να ερμηνεύσω ο ίδιος στο πιάνο αυτήν τη μουσική, πέρα από τον έλεγχο αυτής της μουσικής πρότασης, είναι και το συναρπαστικό συναίσθημα που έχει ο συνοδός - πιανίστας μιας βωβής ταινίας, όταν γίνεται “ζωντανό” μέρος της ίδιας της προβολής».ΠληροφορίεςΩδείο Ηρώδου Αττικού: πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη - Αθήνα, τηλ.: 210 3241807.Τιμές εισιτηρίων: 5 έως 12 ευρώ.Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου, καταστήματα: Seven Spots, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s, Viva Kiosk στο Σύνταγμα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τηλεφωνικά: 210 3272000, ομαδικές κρατήσεις: 210 3222720, κρατήσεις ΑΜΕΑ: 211 7800056 (ώρες λειτουργίας: 9:00 - 17:00), ηλεκτρονικά: greekfestival.gr και viva.gr.