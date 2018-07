Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.Οι Iron Maiden στο Rockwave Festival 2018 την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.Σε συνέχεια της επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους το 2016-17 για την προώθηση του 16ου studio album «The Book Of Souls», οι Iron Maiden θα βγουν εκ νέου στον δρόμο το 2018 με μια σειρά από σόου σε φεστιβάλ και αρένες στην Ευρώπη, με τo «Legacy Of The Beast World Tour» ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας στις 26 Μαΐου και τελειώνοντας στην o2 Arena, στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου.Το κόνσεπτ του «Legacy Of The Beast World Tour» είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden και το design του stage set θα συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα από διαφορετικούς αλλά συνδεδεμένους «κόσμους», με τη set list να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από υλικό των 80s και πολλές εκπλήξεις από τα πιο πρόσφατα album τους, δημιουργώντας μια ποικιλία.Μαζί τους επίσης οι: Tremonti, Volbeat, Monument, The Raven Age, WEB, Rollin'Dice.14:00Oι πόρτες ανοίγουν: 13.00Terra StageIron Maiden: 21:30-Tremonti: 18:45-19:45Monument: 16:10-17:00Vibe StageVolbeat: 20:00-21:15The Raven Age: 17:30-18:30WEB: 15:30-16:00Rollin'Dice: 14:00-14:45Terra Vibe Park37ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Τηλέφωνο: 210 8820426Δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα.EBM is DEAD - last of the seasonΕίσοδος 5€ (με μπύρα/κρασί) +2€ για ποτόICONS - The Smiths, Joy Division, Depeche, Cure and the SistersΕίσοδος: 5€ (με μπύρα / κρασί)Death DiscoΩγύγου 16 και ΛεπενιώτουΠεριοχήΨυρρήΠαρασκευή 23.55 - 21 Ιουλίου 2018 και Σάββατο 23.55Αφού ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη με συναυλίες που ενθουσίασαν και ξεσήκωσαν τον κόσμο, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είναι έτοιμοι για μία περιοδεία με ένα πρόγραμμα που θα αγκαλιάζει το σύνολο σχεδόν της δισκογραφίας τους των τελευταίων δεκαετιών.Αφορμή για τη συνάντησή τους και στις εξορμήσεις τους είναι οι κοινές τους ερμηνείες που τόσο αγαπήθηκαν από το κοινό ώστε γίνονται η ραχοκοκαλιά ενός προγράμματος που περιλαμβάνει τα καινούργια τους τραγούδια, αλλά και αξέχαστες, προσωπικές επιτυχίες τους.Στο τραγούδι η Μιρέλα Πάχου και στο ακορντεόν ο Steve Tesser.Γιώργος Παπαχριστούδης - πιάνοΓιώργος Μάτσικας - μπουζούκιΘανάσης Σοφράς - μπάσοΝίκος Σαμαράς - τρομπέτα, μπουζούκι, μπαγλαμάΑντώνης Καλιούρης - κλαρίνοΦίλιππος Σπυρόπουλος - κρουστάΔημήτρης Γκαβαρδίνας - τύμπαναΓιώργος Νταλάρας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος ΠαπαχριστούδηςΗχοληψία: Βαγγέλης Κουλούρης, Αντώνης Ζαχόπουλος, Γιώργος ΚαραγιαννίδηςΦωτισμοί: Γιάννης ΜανιατάκοςΣαλαμίνα20 Ιουλίου 201821:30ΕισιτήριαΠροπώληση: 16€ - 18€Ταμείο θεάτρου: 20€Ο turntabler DJ Yoda, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 20 Ιουλίου, για ένα old skool dj set στο Roof Stage του Gazarte.Ο Dj Yoda, σε παραλληλισμό με τον χαρακτήρα των Star Wars, είναι ο «last man standing», ένας από τους λίγους που ακόμη υπηρετούν την αρχική μορφή του dj-ing, δουλεύοντας με δίσκους και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στις υπηρεσίες του turntableism σε συνδυασμό με τις τεχνικές του scratching και του quick-mixing.Gazarte - Roof StageΒουτάδων 32-34 Τηλέφωνο: 2103452277, 210346034720 Ιουλίου 201822:30ΕισιτήριαΓενική είσοδος: 6€Οι Vamos Ensemble, ένα σύνολο δεκαοχτώ μουσικών, με όψη και σύνθεση συμφωνικής ορχήστρας, επαγγελματίες και ερασιτέχνες μαζί, ονειροπόλοι και ατίθασοι, έρχονται από την Κρήτη με τη γνησιότητα και τον αυθορμητισμό της παρέας.Μαζί τους, σταθερά από το 2016, η Ιωάννα Φόρτη, μια ιδιαίτερη καλλιτέχνις με μεγάλη εμπειρία και διακρίσεις σε ένα ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο (όπερα, οπερέτα, μπαρόκ, λόγια, έντεχνη και λαϊκή ελληνική μουσική, μιούζικαλ και άλλα), με μοναδική ευελιξία φωνής και ικανότητα να περνά μέσα από πάμπολλα μουσικά ιδιώματα.Ενορχηστρώσεις, διεύθυνση ορχήστρας: Θανάσης ΠαπαθανασίουΚαλλιτεχνική επιμέλεια: Κώστας ΚεχράκοςΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΕυριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 00320 Ιουλίου 201821:00Είσοδος ελεύθερηΜουσική συναυλία από αποσπάσματα σειράς τραγουδιών καθώς και από τη νέα δισκογραφική δουλειά Ανεμογυαλός του συνθέτη του Νέου Κύματος, Λίνου Κόκοτου:«Οι Ώρες», Α. Δασκαλόπουλος, Α. Βεργόπουλος«Ο Κήπος», Α. Δασκαλόπουλος«Το Θαλασσινό Τριφύλλι», σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη«Αποχαιρετισμός», Λευτέρης Παπαδόπουλος«Τα αντιπολεμικά», Δημήτρης Χριστοδούλου«Να’ταν η ζωή τραγούδι» Γιάννης Νεγρεπόντης, Δημήτρης Χριστοδούλου, Κώστας Τριπολίτης«Το ποτάμι», Φώντας Λάδης«Βορεινό Παράθυρο», Βέρα Βασιλείου«Ανεμογυαλός», Κώστας ΛάζαρηςΣτη συναυλία συμμετέχουν: Νένα Βενετσάνου, Νίκος Ανδρουλάκης, Μαρία Σουλτάτου, Πάνος Μπούσαλης και Ορχήστρα που αποτελείται από έξι (6) μουσικούς – χωρίς την ηχητική κάλυψη.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.Ευριπίδειο Θέατρο ΡεματιάςΠεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 210689745920 Ιουλίου 201821:00Είσοδος ελεύθερη.Αντί εισιτηρίου προαιρετική συνεισφορά σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου και για τις δομές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.Η Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα» σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης παρουσιάζουν την τραγωδία «Τρωάδες».Στις Τρωάδες του Ευριπίδη, κεντρικό θέμα είναι ο πόλεμος, η αλαζονεία και η έπαρση της ανθρώπινης φύσης. Η απανθρωπιά των εξουσιαστών προκαλεί τον πόνο, την αυθαιρεσία, την καταστροφή και τον αφανισμό της έννοιας του πολίτη. Η πολιτεία σείεται συθέμελα, οι Τρώες καλούνται να βιώσουν την απόγνωση και την ταπείνωση του νικημένου. Ο πόλεμος αποτυπώνεται με εικόνες και άηχες κραυγές σπαραγμού...Στην παράσταση, η έννοια του "πολίτη" περιέχει μια διττή σημασία που σχετίζεται με την έννοια της "διαφορετικότητας" και φέρει ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό φορτίο καθώς σε αυτή συμμετέχουν κωφοί και βαρήκοοι καλλιτέχνες. Συναντιούνται επί σκηνής, πέντε κωφοί ηθοποιοί που χρησιμοποιούν την γλώσσα της νοηματικής και τέσσερις ακούοντες ηθοποιοί, οι οποίοι ερμηνεύουν και "δανείζουν" την φωνή τους, μεταφέροντάς μας στον κόσμο των τραγικών καταστάσεων.Συγγραφέας: ΕυριπίδηςΜετάφραση: Μιχάλης ΚακογιάννηςΣκηνοθεσία: Έλλη ΜερκούρηΣκηνικά-κοστούμια: Γεωργία ΜπούρδαΑπόδοση κειμένων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Μυρτώ Γκανούρη, Όλγα ΔαλέκουΚίνηση: Όλγα ΓερογιαννάκηΜουσική: Κωστής ΒοζίκηςΜουσική συνοδεία κρουστών: Ελεάννα ΓεροντοπούλουΦωτισμοί: Ελίζα ΑλεξανδροπούλουΒοηθός ενδυματολόγου: Μαργαρίτα ΔοσούλαΒοηθός φωτιστή: Τζάνος ΜάζηςEικαστική Σύνθεση Αφίσας: Σοφία ΖάγκαΓραφιστικά: Μαρία ΣτεφανήΦωτογραφίες: Ηλίας ΤσάντοςΌλγα Δαλέκου, Σοφία Ζάγκα, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Έλλη Μερκούρη, Κώστας Ρίκκου, Μαρία Ρίκκου, Χριστίνα Σιμιτζή, Μαρία ΣτεφανήΣτον ρόλο της Εκάβης η Αγγελική Λεμονή.Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτάΑνοιχτό Θέατρο ΚολωνούΙωαννίνων & ΚαπανέωςΗ παράσταση ανεβαίνει σε μια υπερπαραγωγή από την εταιρεία «Θέαμα-Ακροπόλ», με 45μελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα σε σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας Μαρσέλλου.Μουσική – στίχοι: Benny Andersson, Bjorn UlvaeusΚείμενο: Catherine JohnsonΣκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις ΜαρσέλλουΜουσική Διεύθυνση – Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας ΚαλούδηςΧορογραφίες: Άννα ΑθανασιάδηΣκηνικά: Μανόλης ΠαντελιδάκηςΚοστούμια: Παναγιώτα ΚοκκορούΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςVideo design – προβολές: Κάρολος ΠορφύρηςΦωνητική Διδασκαλία: Δημήτρης ΜπουζάνηςΟργάνωση Παραγωγής: Ντόρα ΒαλσαμάκηΠρωταγωνιστούν:Δέσποινα Βανδή, Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.Παίζουν:Βασίλης Αξιώτης, Μαρία Βασιλάτου, Μάριος Χατζηαντώνη, Μανώλης Θεοδωράκης, Μάριος Μαριόλος, Ιουλίτα Μωσαίδου, Νάντια Τόλιου, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ελένη Δήμου, Γιάννης Λάφης, Γιώργος Μαρτίνος, Μαρία Μέντζα, Ντόρα Γκέγκα και η Θέμις Μαρσέλλου.Και η μικρή Γεωργία ΜαστροδούκαΔιεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο: Ηλίας ΚαλούδηςΓιώργος Μούρτος - ΤύμπαναΚώστας Αρσένης - ΜπάσοΧρήστος Γκάτσος - ΚιθάραΓιώργος Κατσαμάκης - ΚιθάραΓιώργος Κονής - Πιάνο - πλήκτραΝικόλας Γουάστωρ - Πιάνο - πλήκτραΔιάρκεια: 140 λεπτά.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2018.Κηποθέατρο Παπάγου20 Ιουλίου 2018 Παρασκευή 21:1521 Ιουλίου 2018 Σάββατο 21:15Ποιος είναι ο ένοχος; Ποιο ήταν το κίνητρό του; Υπάρχουν συνεργοί και ποιοι είναι; Θα καταφέρει η ομάδα να λύσει το μυστήριο προτού υπάρξουν νέα θύματα;Η διοργάνωση Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων και η οργάνωση Challedu- challenging education διοργανώνουν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το «Detective Stories- Ένα παιχνίδι ρόλων και μυστηρίου» που μας αποκαλύπτει τη δύναμη της ανάγνωσης, της διαδραστικής αφήγησης και του βιβλίου μέσα από το παιχνίδι.Πρόκειται για ένα συνεργατικό παιχνίδι ρόλων (RPG) μυστηρίου, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο του ντετέκτιβ και προσπαθούν να εξιχνιάσουν το έγκλημα ακολουθώντας τα στοιχεία. Παίρνοντας το ρόλο και τις ικανότητες ενός αγαπημένου ήρωα της παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας όπως του Ηρακλή Πουαρώ, του Σέρλοκ Χολμς, της Μις Μαρπλς, του Φίλιπ Μάρλοου, του Γουίλιαμ Μέρντοχ, του Χάρι Χόλε, του Αστυνόμου Μπέκα, του Πέπε Καρβάλιο, και με τη βοήθεια ενός ευρετηρίου διευθύνσεων και στοιχείων από τη σκηνή του εγκλήματος, οι παίχτες καλούνται να αποφασίσουν ποιους μάρτυρες θα ανακρίνουν, ποιους χώρους θα επισκεφθούν και ποια στοιχεία της υπόθεσης είναι σημαντικά για να βρουν τον ένοχο!Η δράση εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Ανακαλύπτοντας θησαυρούς», υλοποιείται με την υποστήριξη της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 15 ετών και σε ενήλικες.20 Ιουλίου 2018 Παρασκευή 18:00 - 20:0020:00 - 22:0021 Ιουλίου 2018 Σάββατο 18:00 - 20:0020:00 - 22:00ΤεχνόποληΠειραιώς 100Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Για την εγγραφή συμπληρώστε τη φόρμα