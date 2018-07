Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτό το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.

















Ήδη, κυκλοφόρησαν το 19ο album τους με τίτλο «Ζαλίκι», υπονοώντας το ηθικό βάρος, αλλά και το φορτίο όλων αυτών των χρόνων, τόσο του ίδιου του γκρουπ όσο και αυτό που καλείται πια να μεταφέρει και να μεταδώσει το ίδιο το κοινό…

21.00







Εισιτήρια:





Είσοδος ελεύθερη.

















Summer Concert της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων







21 Ιουλίου 2018





21:00







Είσοδος ελεύθερη





Σάββατο 21 Ιουλίου:







Nightstalker







Mother Of Millions







A Victim of Society







Afformance







Half Gramme of Soma







Black Hat Bones







Day Oof







Κυριακή 22 Ιουλίου:







Whereswilder







Need







Hidden in the Basement







Breath After Coma







Sober On Tuxedos







Bandage







Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα 2018.





Αθλητικό & Πολιτιστικό πάρκο Νέας Μάκρης





21 Ιουλίου 2018 Σάββατο 17:30





22 Ιουλίου 2018 Κυριακή 17:30





21 Ιουλίου 2018 - 22 Ιουλίου 2018





Εισιτήρια





Είσοδος: 5€ ανά ημέρα













«O Sole Mio» στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς



Αγαπημένες μελωδίες από γνωστές όπερες, μιούζικαλ, ιταλικές καντσονέτες, ισπανικές θαρθουέλες και τραγούδια από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.



Ερμηνεύουν με ιδιαίτερο τρόπο οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες της όπερας:

Αντώνης Κορωναίος – τενόρος

Σταμάτης Μπερής – τενόρος

Και ο νέος τενόρος Δημήτρης Αλεξανδρίδης

Τους συνοδεύει οκταμελής ορχήστρα δωματίου.



Διευθύνει ο μαέστρος και ενορχηστρωτής Θοδωρής Λεμπέσης.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 2106897459



21 Ιουλίου 2018





21:00







Είσοδος ελεύθερη













«Mamma Mia» στο Κηποθέατρο Παπάγου



Η παράσταση ανεβαίνει σε μια υπερπαραγωγή από την εταιρεία «Θέαμα-Ακροπόλ», με 45μελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα σε σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας Μαρσέλλου.



Συντελεστές:





Μουσική – στίχοι: Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus

Κείμενο: Catherine Johnson

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική Διεύθυνση – Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Video design – προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Φωνητική Διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη



Πρωταγωνιστούν:





Δέσποινα Βανδή, Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.



Παίζουν:





Βασίλης Αξιώτης, Μαρία Βασιλάτου, Μάριος Χατζηαντώνη, Μανώλης Θεοδωράκης, Μάριος Μαριόλος, Ιουλίτα Μωσαίδου, Νάντια Τόλιου, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ελένη Δήμου, Γιάννης Λάφης, Γιώργος Μαρτίνος, Μαρία Μέντζα, Ντόρα Γκέγκα και η Θέμις Μαρσέλλου.



Και η μικρή Γεωργία Μαστροδούκα



Ορχήστρα:





Διεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο: Ηλίας Καλούδης

Γιώργος Μούρτος - Τύμπανα

Κώστας Αρσένης - Μπάσο

Χρήστος Γκάτσος - Κιθάρα

Γιώργος Κατσαμάκης - Κιθάρα

Γιώργος Κονής - Πιάνο - πλήκτρα

Νικόλας Γουάστωρ - Πιάνο - πλήκτρα



Διάρκεια: 140 λεπτά.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2018.





Κηποθέατρο Παπάγου







Άλσος Παπάγου, οδός Κορυτσάς





Τηλέφωνο





210 6520412







«Η κόμισσα της φάμπρικας» των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά στο Θέατρο Βράχων



Σε μια αυλή της δεκαετίας του '60, συγκατοικούν 3 πρώτα ξαδέλφια με το ίδιο ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δελημάνης. Ο πρώτος είναι αστυφύλακας, ο δεύτερος κομμουνιστής και ο τρίτος σεσημασμένος απατεωνίσκος. Ο αστυφύλακας Δελημάνης, μια μέρα συλλαμβάνει μια κοπέλα την Έφη, που έχει μπει κρυφά σε ένα διαμέρισμα για να βοηθήσει την παντρεμένη αδελφή της, κλέβοντας κάποιες ερωτικές της επιστολές, με τις οποίες την εκβιάζει ο παραλήπτης τους.



Η Έφη για να μην προδώσει την αδελφή της, ξεφουρνίζει διάφορα ψέματα ότι είναι μια φτωχή κοπέλα, που αναγκάζεται να κλέψει για να ζήσει. Στην πραγματικότητα είναι ανιψιά του τότε "Υπουργού Δημοσίας Τάξεως". Ο αστυφύλακας δείχνει να την συμπονά και προσπαθεί να την βοηθήσει να μπει στον ίσιο δρόμο… ενώ ο έρωτας αρχίζει να χτυπά την πόρτα τους.



Σκηνοθεσία:

Λίλιαν Δημητρακοπούλου



Παίζουν:





Ράνια Γκοράτσα, Δάφνη Θειακογιάννη, Αλέκος Θεοδόσης, Τίνα Καββαδία, Θύμιος Καραμάνος, Μίλτος Καρατζίμας, Μιχάλης Κελαϊδίτης, Νίκος Λιναρδάτος, Στέλλα Λουρωτού, Βιβή Μήτσουρα, Λεωνίδας Μπακάλης, Κωνσταντίνος Μπαντίδας, Γιάννης Μπαρμπέρης, Ρεβέκκα Φελεκίδου, Ηλέκτρα Χρηστίδη, Θάλεια Ψευτογιάννη.



Kαι ο μικρός Γιώργος Χοχλακάκης.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» 2018.



Θέατρο Βράχων





21 Ιουλίου 2018 Σάββατο 21:00





22 Ιουλίου 2018 Κυριακή 21:00





Είσοδος ελεύθερη













«Αντιγόνη» του Σοφοκλή από τον Θεατρικό Οργανισμό ΕΚΣΤΑΝ στο Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Με σειρά εμφάνισης 12 ηθοποιοί:







Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2018 «Παρέα με τ' αστέρια».





21:00







Εισιτήρια





Είσοδος: 10€





Εκπτωτικό: 5€















Συναυλία με τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες Μαρκοπούλου και Πανεπιστημίου Tallinn Εσθονίας





Σύμπραξη επί σκηνής των Φιλαρμονικών Ορχηστρών, σε δημοφιλή και αγαπημένα κινηματογραφικά soundtracks. Στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2018 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.





Ανοιχτό Θέατρο Σάρας







21 Ιουλίου 2018





21:00







Είσοδος ελεύθερη.







Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και φαρμάκων, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκοπούλου.













Φεστιβάλ εναλλακτικών καλλιτεχνικών σχημάτων στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Σάββατο 21-7-18 Κυριακή 22-7-18





10:00 - 18:00 Liminal Open Days 3 - Προσομοίωση Δραματικής Σχολής





Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μεικτή ομάδα.





αναπηρία.





Εκδηλώσεις που συμμετέχουν:





Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς













Εργαστήριο Ebru: ζωγραφική στο νερό στο ΚΠΙΣΝ





Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Kατερίνα Μόμιτσα, Εικαστικός







Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος







Κυριακή 18:00 - 21:00





Σάββατο 18:00 - 21:00





Οι Active Member βρίσκονται στην ενεργό δράση 26 χρόνια. Είτε με τη δύναμη του ονόματός τους, ως ενεργά μέλη, είτε με διάφορα μουσικά και άλλα project, ο B.D.Foxmoor -ιθύνων νους- και η Sadahzinia έχουν βρει έναν δικό τους τρόπο να ερμηνεύουν το γίγνεσθαι, το πώς μεταβάλλονται τα πράγματα και οι καταστάσεις σε έναν κόσμο παλλόμενο ή και βουβό.Στη συναυλία θα γίνει ένα οδοιπορικό στη μεγάλη δισκογραφία του γκρουπ, ένα γλέντι όπου οι γενιές συναντώνται με έναν κοινό κώδικα και βρίσκουν στέρεο πέρασμα για τη συνέχεια μέσα από τη μουσική και τα λόγια του γκρουπ.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Λιπάσματα 2018: Φεστιβάλ στη θάλασσα».Εργοστάσιο Λιπασμάτων ΔραπετσώναςΓρ. Λαμπράκη21 Ιουλίου 2018Αντί εισιτηρίου στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Θάλασσα, θα συλλέγονται γάλα μακράς διάρκειας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο.Στον αύλιο χώρο του Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας, που εφέτος το καλοκαίρι αποτελεί ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης και πολιτισμού της πόλης, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει τη συναυλία Summer Concert της Συμφωνικής Ορχήστρας το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 21.00.Σε μια βραδιά κλασικής μουσικής το κοινό θα απολαύσει δημοφιλή έργα των κορυφαίων συνθετών J. Strauss, P. I. Tchaikovsky, B. Smetana, G. Bizet και A. Piazzolla, που θα παρουσιάσει η Συμφωνική Ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου.Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Athens Gardens Festival 2018 στον Εθνικό Κήπο και αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής Τηλέφωνο: 2107232603Τη στιγμή που η ελληνική underground ροκ και μέταλ σκηνή παρουσιάζει μέσω των εκπροσώπων της, κάποιες εκ των ποιοτικότερων δουλειών της, το φεστιβάλ που την τιμάει και τη στηρίζει εδώ και 13 συναπτά έτη, το New Long Fest, επιστρέφει ανανεωμένο για την 14η επαναληψή του, έχοντας –όπως πάντα- στο line-up του μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα εγχώρια ονόματα, σε μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών.Fool in the BoxMad John the WiseΟ Θεατρικός Οργανισμός ΕΚΣΤΑΝ, θα παρουσιάσει την τραγωδία του Σοφοκλή, Αντιγόνη, στα αρχαία ελληνικά, με υπέρτιτλους στα νέα ελληνικά.Η μουσική είναι γραμμένη πάνω σε αρχαίους δρόμους και παίζεται ζωντανά επί σκηνής (αρχαία ελληνική λύρα). Τα κοστούμια παραπέμπουν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Στόχος είναι να διηγηθούν οι ηθοποιοί το μύθο απλά μέσα από τη γλώσσα των ηρώων τους.Σκηνοθεσία: Γιάννης ΣταματίουΒοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη ΚαταλιακούΣκηνικά - Κοστούμια: Μπέτυ ΛυρίτηΜουσική: Χρίστος ΘεσσαλονικεύςΦωτισμοί: Παναγιώτης ΜαζαράκηςΑντιγόνη: Μαρίτα ΒλασσοπούλουΙσμήνη: Μίνα ΚαθέρηΚρέων: Γιάννης ΣταματίουΦύλακας: Γιώργος ΦώσκολοςΑίμονας: Μάριος ΤσαμαντιώτηςΤειρεσίας: Κώστας ΛάσκοςΆγγελος: Παναγιώτης ΞανθόπουλοςΕυρυδίκη: Χάρις ΣυμεωνίδουΕξάγγελος: Γιάννης ΚαρζήςΠαιδί Τειρεσία: Σταύρος ΜαζαράκηςΧορός -Κορυφαίοι: Γιάννης Γιούλης, Γιάννης Τριανταφυλλόπουλος – Μέλη: Ανδρέας Σταθογιαννόπουλος, Μάριος Τσαμαντιώτης, Κώστας Λάσκος, Χρίστος ΘεσσαλονικεύςΘέατρο Άλσους ΒεΐκουΛεωφόρος Ομορφοκκλησιάς Τηλέφωνο: 210214331721 Ιουλίου 2018Συναυλία με τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες Μαρκοπούλου και Πανεπιστημίου Tallinn Εσθονίας.28ης Οκτωβρίου και Ηλία ΚυριακούΘέατρο, μουσική, χορός, σινεμά, παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.Το Our Festival γεννήθηκε το 2015 για να επιβεβαιώσει τη δύναμη της αλληλεγγύης στην τέχνη. Από τότε έχει παρουσιάσει 52 δράσεις, από 352 καλλιτέχνες, σε 5.500 περίπου θεατές, στο θέατρο της ρεματιάς. Σε ένα θέατρο που οφείλει την ύπαρξή του στην αλληλεγγύη.Στις δράσεις του Our Festival 4 παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ τις οποίες επιμελείται η Liminal.Οργανωτική ομάδα: Συμμετέχοντες καλλιτέχνες στα Our Festival 1,2,3 & 4Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος ΘάνοςΔιεύθυνση παραγωγής: Χρίστος ΠαπαμιχαήλΔιοργάνωση: Εμείς - ομάδα συλλογικού πολιτισμούΜια ομάδα εκπαιδευτών πραγματοποιεί εργαστήρια και παρουσιάσεις καλύπτονταςτα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές. Τοπεριεχόμενο, η μεθοδολογία και ο χώρος διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε άτομα με«Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» του Γεωργίου ΒιζυηνούΤο περιεχόμενο, η μεθοδολογία και οι χώροι διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.21 Ιουλίου 2018 - 1 Αυγούστου 2018To ebru είναι μια διακοσμητική τεχνική ζωγραφικής, προερχόμενη από την Ανατολή. Στις εισαγωγικές συναντήσεις στην τέχνη του ebru, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν σχέδια στο νερό και θα πειραματιστούν με διάφορα μοτίβα που θα αποτυπώσουν σε χαρτί. Οι συναντήσεις αυτές θα δώσουν την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εμβαθύνουν στη παραδοσιακή πλευρά του ebru.Ελεύθερη είσοδος, με σειρά προτεραιότητας