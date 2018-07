Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτό το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.Ο Όσκαρ είναι ένας αθλητικός συντάκτης σε εφημερίδα της Νέας Υόρκης, καλοπληρωμένος αλλά λίγο...χαλαρός στα έξοδα. Η πρώην σύζυγός του μάταια περιμένει τη διατροφή και η εφορία αδίκως τη δήλωσή του. Γοητευτικός και άστατος, κοινωνικός και σκορποχέρης, ξενύχτης και τρομερά τσαπατσούλης, ο Όσκαρ είναι ο αντίποδας του φίλου του του Φέλιξ που είναι και οικονόμος και μονογαμικός και σπιτόγατος και άσσος στο νοικοκυριό. Οι δυο τους, εκτός από μια βαθιά φιλία, μοιράζονται και την εμπειρία ενός διαλυμένου γάμου. Διότι όταν η σύζυγος του Φέλιξ τον πετάει έξω από το σπίτι, ο φίλος του ο Όσκαρ του προσφέρει το δικό του ως καταφύγιο. Η συμβίωση των δύο αυτών ανθρώπων, έχει ανατρεπτικά, εκρηκτικά, ξεκαρδιστικά αποτελέσματα...Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος ΚυριακίδηςΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΣκηνικά: Μαίρη ΤσαγκάρηΚοστούμια: Νικόλ ΠαναγιώτουΠρωταγωνιστούν:Γιάννης Ζουγανέλης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Βάσω Γουλιελμάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιώργος Χαζής, Ντίνος Σπυρόπουλος, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Ερμόλαος Ματθαίου.Στo πλαίσιo των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2018 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.Βεάκειο θέατροΛόφος Προφήτη Ηλία Τηλέφωνο: 210 419452028 Ιουλίου 201821:30Εισιτήρια18€ (κανονικό) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι & παιδιά έως 12 ετών)Η ρηξικέλευθη παράσταση «Η Δίκη του Σωκράτη», που έχει ως απώτερο στόχο να καταστήσει εύληπτα από το μέσο θεατή τα διαχρονικά μηνύματα που εμπεριέχονται στον αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό στοχασμό, ανεβαίνει στο θέατρο με τον Γιάννη Μόρτζο και πέντε ακόμα ηθοποιούς.Οι ιδέες του Σωκράτη που αποτελούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη του παγκόσμιου πνευματικού πολιτισμού, όπως προβάλλουν μέσα από το θείο λόγο του Πλάτωνα του Ξενοφώντα και το νευρώδη, καυστικό και χιουμοριστικό λόγο του Βάρναλη, αναδύονται ανάγλυφα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης του υλικού για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μιας φοιτήτριας κι ενός φοιτητή. Ένας από τους δικαστές που παρευρέθηκαν στη δίκη και ψήφισε υπέρ της αθώωσης του Σωκράτη, καθώς και ένας από τους αγαπημένους και φανατικούς μαθητές του Σωκράτη έρχονται από το βάθος του χρόνου για να εμπλακούν καθοριστικά μέσα από μια εικονική πραγματικότητα στα σκηνικά δρώμενα.Θεατρική προσαρμογή (βασισμένη σε κείμενα Πλάτωνα – Ξενοφώντα και Κώστα Βάρναλη)Σκηνοθεσία: Γιούλη ΖήκουΣκηνικά- κοστούμια: Φαίδων ΠατρικαλάκηςΜουσική: Χριστόδουλος ΧάλαρηςΦωτισμοί: Τάκης ΠοδαρόπουλοςΦωτογράφιση: Ζώης Τριανταφύλλου ΣφακιανάκηςΓραφικά: Βαγγέλης ΚαλαϊτζήςΕκτέλεση Σκηνικών: Κώστας ΑβραμιώτηςΖωγραφική Σκηνικών: Ευθύμιος ΖήσηςΕκτέλεση Κοστουμιών: Ελένη ΜελισάρηΠερούκες: ΕυγενίαΚομμώσεις: Όλγα ΝικόλαΣωκράτης: Γιάννης ΜόρτζοςΔικαστής: Μανώλης ΓεραπετρίτηςΜαθητής: Ηλίας ΓκογιάννοςΦοιτητής- Κρίτων: Γιώργος ΜαγκίνηςΦοιτήτρια: Ελεάννα ΠουλίδαΑφηγήτρια: Έφη ΧαντζούληΑ΄ Νόμος: Ελεάννα ΠουλίδαΒ΄ Νόμος: Μανώλης ΓεραπετρίτηςΓ΄ Νόμος: Ηλίας ΓκογιάννοςΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2018 "Παρέα με τ' αστέρια".Θέατρο Άλσους ΒεΐκουΛεωφόρος Ομορφοκκλησιάς Τηλέφωνο: 210214331728 Ιουλίου 201821:00Είσοδος ελεύθερηΗ δημοφιλέστερη όπερα του γαλλικού ρεπερτορίου, σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας, επιστρέφει στο Ηρώδειο από την ΕΛΣ στη σκηνοθεσία του διακεκριμένου βρετανού σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή της Όπερας του Γκαίτεμποργκ Στήβεν Λάνγκριτζ, που πρωτοανέβηκε στο Ηρώδειο το 2016 και είναι σύγχρονη, αιχμηρή, επίκαιρη, καθώς τοποθετείται στην Ευρώπη των κλειστών συνόρων και της φτώχειας.Με συμμάχους τους Γιώργο Σουγλίδη στα σκηνικά και στα κοστούμια, Τζουζέππε Ντι Ιόριο στους φωτισμούς και Τόμας Μπέργκμαν στις προβολές, ο Λάνγκριτζ δημιουργεί ένα σύγχρονο, αλλά και διαχρονικό συνάμα περιβάλλον για την ιστορία της Κάρμεν.Μουσική διεύθυνση: Λουκάς ΚαρυτινόςΣκηνοθεσία: Στήβεν ΛάνγκριτζΣκηνικά - κοστούμια: Γιώργος ΣουγλίδηςΒίντεο: Silbersalz Film GmbH – Τόμας ΜπέργκμανΦωτισμοί: Τζουζέππε ντι ΙόριοΜε την Ορχήστρα, τη Χορωδία, την Παιδική Χορωδία και Μονωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)29 Ιουλίου 2018 Κυριακή 21:0031 Ιουλίου 2018 Τρίτη 21:00ΕισιτήριαΤιμές εισιτηρίων: 25€, 45€, 55€, 60€, 85€, 100€Φοιτητικό, παιδικό: 15€Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οργάνωση We Need Books και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων προσκαλούν στα «Παραμύθια που μας φέρνουν κοντά»! Πρόκειται για αφήγηση παραμυθιών απ’ όλο τον κόσμο στα παιδιά και τους επισκέπτες της πόλης που τα ελληνικά ίσως δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα. Παραμύθια στα φαρσί, τα αραβικά, τα κουρμαντζί, τα γαλλικά και τα αγγλικά σε διάφορους χώρους της πόλης!Η σειρά αφηγήσεων «Παραμύθια που μας φέρνουν κοντά / Stories That Bring Us Together» υλοποιείται με τη στήριξη της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στην ενότητα «Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης».Μετά την πρώτη αφήγηση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή παιδιών τον Ιούνιο στον Εθνικό κήπο, τα Παραμύθια συνεχίζουν το ταξίδι τους αυτό το Σάββατο, 28 Ιουλίου και ώρα 17:00 - 19:00.Ανοίγουμε εκ νέου το διαπολιτισμικό παράθυρο από το οποίο μπορούμε όλοι να μπαινοβγαίνουμε αυτή τη φορά μιλώντας για τον κινέζικο πολιτισμό στα αραβικά! Μιλάμε για δράκους, υπέροχα κινέζικα ιδεογράμματα και την τέχνη της βιβλιοδεσίας με αφορμή το βιβλίο At the gates of China الصین أبواب علىّ των Hassan Abdallah, ill. Intilaq Mohammad Ali Beirut (Lebanon): Dar Al-Hadaeq, 2007.Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από την ιστορία των προφητών και των Βασιλέων του of Al-Tabari και περιγράφει τον ερχομό των Αράβων στα σύνορα της Κίνας και τις διαπραγματεύσεις που επέτρεψαν στον διοικητή των Αραβικών δυνάμεων και τον Αυτοκράτορα της Κίνας να αποφύγουν τον πόλεμο. Η τολμηρή εικονογράφηση είναι εμπνευσμένη από Περσικές μινιατούρες. Πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο που μας βοηθά να ανακαλύψουμε, με όχημα τη φαντασία, μια περίοδο της Αραβικής ιστορίας που είναι ελάχιστα γνωστή.Η αφήγηση θα γίνει στην αραβική γλώσσα από την Fatiha Benradwane από το Μαρόκο και απευθύνεται σε παιδιά 7-11 ετών. Στο τέλος της εκδήλωσης τα παιδιά, μαζί με τους διοργανωτές και τους εθελοντές, θα κατασκευάσουν το δικό τους χειροποίητο ημερολόγιο-σημειωματάριο.Welcommon, Πρότυπο Κέντρο Αξιοπρεπούς ΦιλοξενίαςΚαποδιστρίου 4 Τηλέφωνο: 210381064628 Ιουλίου 201817:00 - 19:00ΕισιτήριαΗ συμμετοχή είναι ελεύθερη με κράτηση στο communication@refugees.gr.H αγαπημένη πια σειρά του Social Ballroom του ΚΠΙΣΝ μεγαλώνει! Γιορτάζουμε την πανσέληνο στην καρδιά του καλοκαιριού με ένα τριήμερο φεστιβάλ ατελείωτου χορού, όπου μικροί και μεγάλοι, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές (ή μη) συγχρονίζουν τα βήματά τους σε ρυθμούς tango, salsa και swing!Το τελευταίο Σαββατόβραδο του Ιουλίου οι ρυθμοί αλλάζουν και είναι ώρα για Swing. Οι Athens Lindy Hop θα δώσουν ένα ανοιχτό μάθημα στην Αγορά και μετά τη σκυτάλη παίρνει το φωνητικό τρίο Τhe Ηazelnuts που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ για να ξεσηκώσει χορευτές και μη σε ένα υπέροχο πάρτι. Οι Τhe Ηazelnuts ή Hazelnut Sisters εδώ και τέσσερα χρόνια συνθέτουν και τραγουδούν την πρωτότυπη μουσική τους, αποτελώντας σπάνιο μουσικό φαινόμενο στην ισραηλινή μουσική σκηνή. Στις πολυάριθμες συναυλίες τους σε Ισραήλ, Γαλλία, ΗΠΑ, Καναδά, Κένυα, Σερβία και Τσεχία, σε Jazz Φεστιβάλ ανά τον κόσμο και σε συνεργασίες με ονόματα όπως Shlomo Gronich, Yoni Rechter, Shlomi Shaban, Marsh Dondurma, Revolution Orchestra και Μanhattan Transfer, ταξιδεύουν το κοινό πίσω στο χρόνο, στην αρχή της Jazz εποχής, αναμειγνύοντας vintage ακούσματα με τις πρωτότυπες συνθέσεις τους.Σάββατο 28/07 | 20.30 μάθημα, 21.30 πάρτιΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος28 Ιουλίου 2018 Σάββατο 20:30, 21:30Είσοδος ελεύθερηΤο έτος 2017 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε τη διοργάνωση για πρώτη φορά εκδηλώσεων σε δημόσια μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και άλλους χώρους πολιτισμού, με θεματική τη «νύχτα». Η νύχτα είναι ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας, που μπορεί να παρουσιαστεί στο κοινό μέσω ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και εκδηλώσεων. Στόχος της δράσης «Εν νυκτί» είναι η ανάδειξη της ανθρώπινης δραστηριότητας διαχρονικά και η εναλλακτική προσέγγιση των χώρων πολιτισμού.Στην εφετινή δράση συμμετέχουν 17 Εφορείες Αρχαιοτήτων και 4 δημόσια Μουσεία, με 40 περίπου εκδηλώσεις, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών, βιωματικά εργαστήρια, ομιλίες, προβολές και αστροπαρατηρήσεις.Περιφερειακή Ενότητα ΑττικήςΕφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών- Μουσική βραδιά για το ευρύ κοινό, αφιερωμένη στο έργο του Μ. Χατζιδάκι, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, στο θεατράκι του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, στις 28 Ιουλίου, ώρα 20.00 - 22.00.- Θεματική Περιήγηση για το ευρύ κοινό με τίτλο «Μακριά είναι η νύχτα (Ομήρου Οδύσσεια λ 374)» με επίκεντρο μύθους και ιστορίες της νύχτας των αρχαίων, στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, στις 3 Αυγούστου, ώρα 19.30 - 21.00.- Διαδραστική παρουσίαση του τεχνητού φωτισμού στην αρχαιότητα με τίτλο "Λαμπερέ, τροχογύριστε λύχνε μου (Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες)", στη Στοά του Αττάλου της Αρχαίας Αγοράς, στις 3 Αυγούστου, ώρα 21.00 - 21.30.- Εγκατάσταση (Installation) - Παρουσίαση, με θέμα τον αστρονομικό χαρακτήρα του Ωρολόγιου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στις 10 και 11 Αυγούστου και ώρα 20:30-21:30.Σημειώνεται ότι για τις δράσεις στην Αρχαία και τη Ρωμαϊκή Αγορά, θεωρείται απαραίτητη η τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής.Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 210 9238747 (εσωτ.409).Μουσείο Νεότερου Ελληνικού ΠολιτισμούΤο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει, στις 30 Ιουλίου, ώρα 21.00,βραδιά προφορικής αφήγησης για ενήλικες και εφήβους άνω των 14 ετών, στο Λουτρό των Αέρηδων, με ιστορίες από την προφορική παράδοση για τη νύχτα και τίτλο "Παραμύθια ειπωμένα στης νύχτας την αγκάλη". Αφηγητής θα είναι ο Δημήτρης Προύσαλης, ενώ θα τον συνοδεύει στη μουσική ο Φίλιππος Πλακιάς (διάρκεια 70').Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 2103223368. σεων Περιφερειακής Ενότητας ΑττικήςΑρχαία Αγορά Αθηνών3 Αυγούστου 2018 Παρασκευή 19:30 - 21:00Μουσείο Ελλ. Λαϊκής Τέχνης - Λουτρό των Αέρηδων30 Ιουλίου 2018 Δευτέρα 21:00Ρωμαϊκή Αγορά - Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου10 Αυγούστου 2018 Παρασκευή 20:30 - 21:3011 Αυγούστου 2018 Σάββατο 20:30 - 21:30Στοά ΑττάλουΕισιτήριαΓια το κοινό που συμμετέχει στις εκδηλώσεις της δράσης "Εν νυκτί" εξασφαλίζεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων άδεια ελεύθερης εισόδου.