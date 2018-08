Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.





«Τα ραδίκια ανάποδα» του Γιώργου Γαλίτη στην Κερατέα



Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένας black total κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!



Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.



Συντελεστές:





Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Τόλης Κετσελίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά



Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Ηλέκτρα Δημοτικός Κιν. Κερατέας (θερινός)

Παραλία Κακιάς Θάλασσας Τηλέφωνο: 2299028049



1 Αυγούστου 2018

21:15

Εισιτήρια

Κανονικό: 15€

Μειωμένο: 12€





Συναυλία στήριξης για τους πυρόπληκτους στο Σκοπευτήριο Καισαριανής



Συμμετέχουν οι: Nightstalker, Razastarr, The Last Drive, Ψυχόδραμα 07, 1000mods, Anser X Eversor, Panx Romana, Λόγος Τιμής, Fundracar, Jk One X Dj Wheel-M, Θραξ Πανκc.













Άλσος Σκοπευτηρίου





Ερυθρού Σταυρού και Ηρώς Κωνσταντόπουλου



1 Αυγούστου 2018

19:00

Εισιτήρια

Προαιρετική συνεισφορά: 5€













Μεσημέρι με μελωδίες άρπας στο Μουσείο Ακρόπολης

Κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, από τη 1 μ.μ. έως τις 4 μ.μ., οι επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης έχουν την ευκαιρία ν’ απολαύσουν τον καφέ τους ή το μεσημεριανό γεύμα τους με τη συνοδεία των μελωδικών ήχων της άρπας του μουσικού Θοδωρή Ματούλα.



















Γιώργος Χατζηπαύλου «Daddy's birthday special»

Την 1η Αυγούστου στις 21.00, ανεβαίνει στη σκηνή με κείμενα που παρουσίασε από τη μέρα που έγινε μπαμπάς, νέα κείμενα, σημειώσεις, ιδέες, ιστορίες και ντοκουμέντα και μιλάει για το πόσο δύσκολο, αγχωτικό, τρομακτικό, παράλογο και πάνω απ΄όλα πόσο διασκεδαστικό είναι να προσπαθείς να κάνεις παιδί και να είσαι γονιός.





21:00











«Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» του Γεωργίου Βιζυηνού στο Θέατρο Ρεματιάς





Συντελεστές:





Ο Θοδωρής Ματούλας είναι μέλος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ από το 1995. Έχει συμπράξει με όλες τις ελληνικές ορχήστρες και έχει συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε συναυλίες και ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διδάσκει στο Ωδείο Athenaeum.Μουσείο ΑκρόποληςΔευτέρα 13:00 - 16:00Τρίτη 13:00 - 16:00Πέμπτη 13:00 - 16:00Είσοδος ελεύθερη, υπάρχει χρέωση στην κατανάλωση.Ο Γιώργος Χατζηπαύλου πρόσφατα έγινε μπαμπάς. Επίσης ετοιμάζει νέα παράσταση που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2019. Δύο υπέροχα γεγονότα, ή τουλάχιστον το καθένα ξεχωριστά. Γιατί ο συνδυασμός τους δημιούργησε ένα μικρό θέμα στον Γιώργο. Βρέθηκε με έναν αριθμό κειμένων σχετικά με την εμπειρία του ως γονιός τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να φτιάξει μια παράσταση μόνο με αυτό το θέμα. Αλλά δεν θέλει. Άλλωστε έχει ήδη έτοιμα άλλα τόσα κείμενα με πολύ διαφορετικά θέματα τα οποία έχουν βρει τη θέση τους στη νέα παράσταση που ετοιμάζει. Αναγκαστικά λοιπόν κάποια κείμενα σχετικά με το παιδί θα μείνουν εκτός. Για πάντα. Από την άλλη είναι κρίμα αυτό το υλικό να το πετάξει χωρίς να το παρουσιάσει ποτέ.Έτσι για πρώτη φορά και για μία μόνο βραδιά, στην καθιερωμένη παράσταση γενεθλίων του, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Αυγούστου στην αυλή του θεάτρου Χυτήριο, O Γιώργος παρουσιάζει ένα μονοθεματικό stand up comedy special.Πολυχώρος ΧυτήριοΙερά Οδός 44 Τηλέφωνο: 210 34123131 Αυγούστου 2018Εισιτήρια12€Προπώληση 10€Η «Ξανθίας» Α.Μ.Κ.Ε. και ο σκηνοθέτης Κώστας Παπακωνσταντίνου παρουσιάζουν το διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως».Το «Rio Grande», ένα από τα μεγαλύτερα πλοία της εποχής, ταξιδεύει από τον Πειραιά προς τη Νάπολη της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Ποιητής και αφηγητής της ιστορίας, συναντά μια παιδική του φίλη και τον βαθύπλουτο πατέρα της. Οι νέοι ερωτεύονται αλλά ο πατέρας της νέας έχει άλλα σχέδια για την κόρη του. Οι δύο ερωτευμένοι καταφέρνουν να ξεπεράσουν όλες τις αποστάσεις που τους χωρίζουν, την ηλικιακή, τη γεωγραφική, αλλά όχι την κοινωνική, όπως την ορίζει το χρήμα. Η ιστορία εκτυλίσσεται σαν αεράκι πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου.Σκηνοθεσία: Κώστας ΠαπακωνσταντίνουΕπιμέλεια κίνησης: Μαργαρίτα ΤρίκκαΣκηνικά-Κοστούμια: Μαρία ΚαραθάνουΜουσική: Νίκος ΚολλάροςΦωτισμοί: Γιώργος ΑγιαννίτηςΦωτογραφίες: Νίκος ΒαρδακαστάνηςΠαίζουν:Ελισσαίος Βλάχος, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Αγγελική Μαρίνου, Χαρά Δημητριάδη (διπλή διανομή)Στο πλαίσιο του Our Festival 4 - Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.Ευριπίδειο Θέατρο ΡεματιάςΠεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 21068974591 Αυγούστου 201821:00ΕισιτήριαΕίσοδος ελεύθερη.