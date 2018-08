Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.





Χρήστος Θηβαίος - Χρήστος Νινιός και Ορχήστρα Δωματίου του Loutraki Festival



Ο Χρήστος Θηβαίος συμπράττει με την ορχήστρα Δωματίου του Loutraki Festival για να μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη με κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία αλλά και έργα από συνθέτες που έχουμε αγαπήσει.



Μαζί τους στη σκηνή ο Χρήστος Νινιός που διαγράφει τη δική του αξιόλογη πορεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού.



Χώρος: Θέατρο Νότη Περιγιάλι, Περιοχή Μπεσκάκι στους Αγίους Θεοδώρους.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λουτρακίου 2018.

Λουτράκι - Ίσθμια

Λουτράκι



7 Αυγούστου 2018

21:30

Είσοδος ελεύθερη.





«Πανικός στο υπουργείο» των Jean Franco & Guillaume Mélanie





Ο Άκης (Μάριος Αθανασίου) είναι ο νέος υπουργός Παιδείας. Ονειροπαρμένος και μονίμως εκτός πραγματικότητας, δεν κάνει βήμα χωρίς την πιστή συνεργάτιδά του και διευθύντρια του υπουργείου, Νίκη (Μαριάννα Τουμασάτου). Παντρεμένη με τη δουλειά της, η Νίκη δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η ζωή της περιστρέφεται εξ ολοκλήρου γύρω από τον προϊστάμενό της και την κόρη της, την οποία μεγάλωσε μόνη της και την οποία ελπίζει μελλοντικά να «βολέψει» στο υπουργείο.













Δυστυχώς για εκείνη, τα τρία πρόσωπα που αποτελούν τους πυλώνες της ζωής της έχουν αποφασίσει να την τρελάνουν. Ο υπουργός της είναι ερωτευμένος και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στο πως θα αποφύγει τη γυναίκα του. Η κόρη της, η Σάρα (Στέλλα Κοσμοπούλου), ένα πανέξυπνο αλλά κακομαθημένο παιδί, δεν εννοεί να υποκύψει στις επιθυμίες της μητέρας της και επιδιώκει να ανεξαρτητοποιηθεί. Ο πατέρας της, ο Κώστας (Κώστας Βουτσάς), επιμένει να κυνηγάει τον ποδόγυρο, παρά τα χρόνια του, και δεν την αφήνει σε ησυχία. Όσο για την σύζυγο του υπουργού (Άννα Μενενάκου), αυτή βγάζει σπυριά και μόνο με το άκουσμα του ονόματος της Νίκης.





Η κωμωδία των Jean Franco και Guillaume Mélanie έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 2009 και γνώρισε από την πρώτη στιγμή καταπληκτική επιτυχία.





Η ταυτότητα της παράστασης:





Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Χατζηανδρέου





Παίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Μάριος Αθανασίου, Κώστας Βουτσάς, Ορφέας Παπαδόπουλος, Άννα Μενενάκου, Στέλλα Κοσμοπούλου.





Kαλοκαιρινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106.







Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15, από 6 Ιουλίου. Τιμές εισιτηρίων: Θέσεις με τραπεζάκι 20€, γενική είσοδος 16€, φοιτητικό - παιδικό – ΑΜΕΑ 12€. Ταμείο του θεάτρου τηλ. 210 6457086.













«Greece The Musicult» με τον Μάρκο Σεφερλή στο Δελφινάριο!



Για μία ακόμα χρονιά το Δελφινάριο υποδέχεται τη μία και μοναδική επιθεώρηση του καλοκαιριού «Greece The Musicult». Οι καθημερινές sold out παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή δίνουν στον κόσμο αυτό που ακριβώς χρειάζεται: άφθονο γέλιο και μοναδικές στιγμές ξεγνοιασιάς.



Ο Μάρκος Σεφερλής με τον θίασό του και το 12μελές μπαλέτο του, σατιρίζουν την Ελλάδα του σήμερα, «μεταφέροντας» στη σκηνή του θεάτρου τον Ιβάν Σαββίδη, τον Παύλο Πολάκη, τον Τζον Τραβόλτα, τους πρωταγωνιστές του«Power of Love» και πολλά άλλα πρόσωπα της επικαιρότητας, αλλά και trends της εποχής.





Ο αγαπημένος του κοινού Μάρκος Σεφερλής, πάντα με απόλυτα θετική διάθεση και ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, με έξυπνους διαλόγους και μοναδικές ατάκες αφήνει γι’ ακόμα μια σεζόν το δικό του στίγμα στα θεατρικά μονοπάτια.





Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα-Στίχοι Τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Σκηνικά: Δέσποινα Βολίδη

Ρούχα Χορού: Έλενα Παπανικολάου



Πρωταγωνιστούν:

Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Μάκης Πατέλης, Βασιλική Αγγέλη, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυος Βαζαίος, Ζώζα Μεταξά, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος Χατζηπαπάς



Συμμετέχει 12μελές μπαλέτο.

Εισιτήρια

Από 10€



Ώρες Ταμείων:

Δευτέρα από 11:00 - 20:00

Τρίτη έως Κυριακή 11:00 - 22:00



Τηλέφωνα Θεάτρου: 210 4176 402 - 210 4176 404 - 213 0333 157













Μεσημέρι με μελωδίες άρπας στο Μουσείο Ακρόπολης





Ο Θοδωρής Ματούλας είναι μέλος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ από το 1995. Έχει συμπράξει με όλες τις ελληνικές ορχήστρες και έχει συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε συναυλίες και ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διδάσκει στο Ωδείο Athenaeum.





Μουσείο Ακρόπολης







Πέμπτη 13:00 - 16:00





