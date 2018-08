Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.







Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένας black total κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!







Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά





«Στα ίχνη του θησαυρού των θησαυρών»

«Τα σκουπίδια» του Γιάννη Ξανθούλη

Είσοδος με μπύρα ή αναψυκτικό: 12€ & 10€ (φοιτ., ανεργ., ΑμΕΑ)

















«Greece The Musicult» με τον Μάρκο Σεφερλή στο Δελφινάριο!

Συντελεστές:Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος ΓαλίτηςΣκηνοθεσία: Βλαδίμηρος ΚυριακίδηςΜουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Τόλης ΚετσελίδηςΔημ Κινηματογράφος Λαυρίου (θερινός)Αθηνάς και Ιπποκράτους Τηλέφωνο: 2292027911ΕισιτήριαΚανονικό: 15€Θεατρική παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Κυριάκου Μούρτζη, από την ομάδα «Κάλτσες Ριγέ».Στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2018 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.Ανοιχτό Θέατρο Σάρας28ης Οκτωβρίου και Ηλία ΚυριακούΕίσοδος ελεύθερη.Το έργο - που γνώρισε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του '80 - είναι μια πικρή σάτιρα για μια πραγματικότητα επίκαιρη ακόμα. Σκουπίδια είναι τα όνειρα κάποιων ανθρώπων που ζωντανεύουν στη σκηνή για να καυτηριάσουν όσα συμβαίνουν στις ζωές μας χωρίς δική μας υπαιτιότητα.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Κοραής ΔαμάτηςΜουσική: Φίλιππος ΠαχνιστήςΔιδασκαλία τραγουδιών: Νένη ΖάππαΧορογραφίες: Άκης ΣιδέρηςΠαίζουν οι:Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος, Άκης Σιδέρης, Αγγελική Ξένου.Φωνή πόντικα: Νικολέτα ΒλαβιανούΤετάρτη 21:15Πέμπτη 21:15Παρασκευή 21:15Σάββατο 21:15Θέατρο Από ΚοινούΕυπατριδών 4Για μία ακόμα χρονιά το Δελφινάριο υποδέχεται τη μία και μοναδική επιθεώρηση του καλοκαιριού «Greece The Musicult». Οι καθημερινές sold out παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή δίνουν στον κόσμο αυτό που ακριβώς χρειάζεται: άφθονο γέλιο και μοναδικές στιγμές ξεγνοιασιάς.Ο Μάρκος Σεφερλής με τον θίασό του και το 12μελές μπαλέτο του, σατιρίζουν την Ελλάδα του σήμερα, «μεταφέροντας» στη σκηνή του θεάτρου τον Ιβάν Σαββίδη, τον Παύλο Πολάκη, τον Τζον Τραβόλτα, τους πρωταγωνιστές του«Power of Love» και πολλά άλλα πρόσωπα της επικαιρότητας, αλλά και trends της εποχής.Ο αγαπημένος του κοινού Μάρκος Σεφερλής, πάντα με απόλυτα θετική διάθεση και ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, με έξυπνους διαλόγους και μοναδικές ατάκες αφήνει γι’ ακόμα μια σεζόν το δικό του στίγμα στα θεατρικά μονοπάτια.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Μάρκος ΣεφερλήςΚείμενα-Στίχοι Τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος ΠαπαδόπουλοςΣκηνικά: Δέσποινα ΒολίδηΡούχα Χορού: Έλενα ΠαπανικολάουΠρωταγωνιστούν:Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Μάκης Πατέλης, Βασιλική Αγγέλη, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυος Βαζαίος, Ζώζα Μεταξά, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος ΧατζηπαπάςΣυμμετέχει 12μελές μπαλέτο.ΕισιτήριαΑπό 10€Ώρες Ταμείων:Δευτέρα από 11:00 - 20:00Τρίτη έως Κυριακή 11:00 - 22:00Τηλέφωνα Θεάτρου: 210 4176 402 - 210 4176 404 - 213 0333 157