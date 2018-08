Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.





Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Μαρίνα Σάττι στα Λιπάσματα





Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη και το θορυβώδες μαγευτικό combo:







Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Λιπάσματα 2018: Φεστιβάλ στη θάλασσα».





Είσοδος ελεύθερη













«Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης» των Αλέκου Σακελλάριου & Χρήστου Γιαννακόπουλου στη Σαρωνίδα





Προπώληση από 12€.













Tα μυστικά των Καρυάτιδων - Βραδινή ξενάγηση στο Nέο Μουσείο της Ακρόπολης







Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Greek Cultural Institute συνεχίζουν τον κύκλο ξεναγήσεών τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.



Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και θα περπατήσουμε προς το Μουσείο της Ακρόπολης έχοντας έτσι την ευκαιρία να το δούμε να λάμπει φωτισμένο κάτω από τον Αττικό ουρανό, ένα ήρεμο απόγευμα, όταν πλέον οι περισσότεροι επισκέπτες θα έχουν αποχωρήσει.



Λοιπές πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Αυγούστου, 19:00

Αφετηρία: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τερματισμός: Μουσείο Ακρόπολης

Διάρκεια Ξενάγησης: 1, 5 ώρες

Συνολική Διάρκεια Δράσης: 2 ώρες

Σημείο συνάντησης: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τριπόδων 23 Τηλέφωνο: 2103250341



10 Αυγούστου 2018

19:00

Εισιτήρια

Κόστος ξενάγησης: 10€ /άτομο

Παιδιά έως 15 ετών: 5€/άτομο (με τη συνοδεία ενηλίκου)



Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπολης:

Ολόκληρο: €5

Μειωμένο: €3

Δωρεάν: Άνεργοι, Φοιτητές (με επίδειξη κάρτας ανεργίας/ φοιτητικής ταυτότητας)



Την είσοδό σας στο Μουσείο της Ακρόπολης θα πρέπει να την εξασφαλίσετε εσείς, εκείνη την ημέρα. Το Μουσείο Ακρόπολης δίνει και τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.









«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη στη Νέα Μάκρη

Νεοκλής: Θανάσης Πατριαρχέας





Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά):





21:15







Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τα αλλεπάλληλα sold out του χειμώνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του δημιουργούν ξανά μία ατμόσφαιρα γιουσουρούμ, τώρα την Παρασκευή 10 Αυγούστου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα και με ελεύθερη είσοδο. Και θα απλώσουν στους πάγκους τις μικρές ιστορίες που μαζεύει ο τραγουδοποιός από το ‘89 έως σήμερα, δίνοντάς τις όσο-όσο, μετά από σκληρό παζάρι με τα κενά της ζωής ανάμεσα στους δίσκους.Κι επειδή κάθε σωστό «flea market» οφείλει να έχει στην πραμάτεια του εξωτικά αρώματα και εντόπια ζεστασιά, ο Φοίβος καλεί τη Μαρίνα Σάττι και τις υπέροχες Fonέs της για να μας πουν τραγούδια από όλο τον κόσμο, από τα Βαλκάνια ως την παλιά Αμερική κι από την Αραβία ως τη μεσαιωνική Γαλλία. Μια πολύχρωμη μουσική παράσταση με το εδώ της ζωής μας και το αλλού όσων θα θέλαμε να ζήσουμε, απλωμένα στον ξύλινο πάγκο της λαϊκής, που στην περίπτωσή μας ονομάζεται πάλκο.Σωτήρης Ντούβας-τύμπαναΚωστής Χριστοδούλου-πλήκτραΘοδωρής Κότσυφας-κιθάρεςYoel Soto-μπάσοΟι Fonέs είναι:Ελένη ΠοζατζίδουΈλενα ΠαπαδημητρίουΕρασμία ΜαρκίδηΒιργινία ΦραγκούλατζηΉχος: Γιάννης ΠετρόλιαςΕργοστάσιο Λιπασμάτων ΔραπετσώναςΓρ. Λαμπράκη10 Αυγούστου 201821:00Ένας φτωχός επαρχιώτης έρχεται στην Αθήνα αναζητώντας καλύτερη τύχη, όμως δεν καταφέρνει να στεριώσει πουθενά.Σκηνοθεσία: Βασίλης ΘωμόπουλοςΕρμηνεύουν: Σπύρος Πουλής, Κωνσταντίνος Καζάκος, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Τάκης Βλαστός, Βασίλης Γιακουμάρος, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Βογιατζάκη, Κατερίνα Θεοχάρη, Μαριλένα ΡάδουΔιάρκεια: 100 λεπτάΤριανόν CinemaxΚεφαλληνίας 4 Τηλέφωνο: 22910 5409710 Αυγούστου 201821:30Εισιτήρια400 π.Χ. Αθήνα. Ο Αριστοφάνης γράφει ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Μία από τις εμβληματικότερες πολιτικές σάτιρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μία κωμωδία που φέρνει στο προσκήνιο τις γυναίκες. Που τολμάει να "εκθέσει" και να εκθειάσει τη δημοκρατία, προπαγανδίζοντας κατ’ ουσίαν την ίδια της τη δύναμη ως ταυτόχρονη αδυναμία της και ανάποδα.Οι γυναίκες αποφασίζουν να πάρουν τα ηνία της πόλης. Με ηγέτιδα την πολυμήχανη Πραξαγόρα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Χωρίς καμία επανάσταση. Χωρίς κανέναν πόλεμο. Χωρίς κανέναν εκβιασμό... οι γυναίκες ντύνονται άντρες και παρεισφρέουν στην Εκκλησία του δήμου, ψηφίζοντας νόμο ώστε η εξουσία της πόλης να περάσει στα χέρια των γυναικών.Συντελεστές:Μετάφραση: Πολύβιος ΔημητρακόπουλοςΔιασκευή / Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΡήγαςΦωτισμοί: Θέμης ΜερτύρηςΣκηνικά: Γιάννης ΣπανόπουλοςΚοστούμια: Έβελιν ΣιούπηΜουσική Διδασκαλία: Λία ΒίσσηΧορογραφίες: Ιβάν ΣβιτάιλοΕνορχήστρωση Τραγουδιών: Αποστόλης ΣτίκαςΚομμώσεις: Τρύφωνας Σαμάρας by Bergmann KordΚοσμήματα: Viki ‘s Workshop by Viki DasoukiΒοηθός Σκηνοθέτη: Αγνή ΧιώτηΒοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία ΜανιάτηΦωτογραφίες παράστασης: Τζοάννα ΒρακάΒοηθός χορογράφου: Παλούκη ΑρετήΤα τραγούδια της παράστασης είναι βασισμένα στην ελληνική δημοτική μουσική παράδοση.Διανομή:Πραξαγόρα: Αντώνης ΛουδάροςΒλέπυρος: Μελέτης ΗλίαςΕυφροσύνη: Δημήτρης ΣταρόβαςΜελπομένη: Σοφία ΜουτίδουΚέφαλος: Ησαΐας ΜατιάμπαΧρέμης: Χάρης ΓρηγορόπουλοςΦιλόδωρος: Ιβάν ΣβιτάιλοΠασιφάη: Γιάννης ΚρητικόςΜοσκόρφω: Τάκης ΒαμβακίδηςΑγλαΐα: Κωνσταντίνος ΖαμπάραςΣτον ρόλο του «Έλληνα» ο Γιώργος Κωνσταντίνου.Μάριος Δερβιτσιώτης, Δημήτρης Διακοσάββας, Τιμόθεος Θάνος, Γιώργος Καρατζιώτης, Γιάννης Κουκουράκης, Αστέρης Κρικώνης, Δημήτρης Κρίτας, Γιώργος Μπανταδάκης, Μάρκος Μπούγιας, Στέφανος Οικονόμου, Δημήτρης Παπαδάτος, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Θανάσης Τούμπουλης, Δημήτρης Τσέλιος, Γιώργος ΦλωράτοςΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα 2018.Αθλητικό & Πολιτιστικό πάρκο Νέας ΜάκρηςΛεωφόρος Μαραθώνος 196 Τηλέφωνο: 229406980010 Αυγούστου 2018ΕισιτήριαΓενική είσοδος: 20€Μειωμένη: 15€ΑΜΕΑ: δωρεάν