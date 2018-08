Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, χορός και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.Στους Βατράχους, κωμωδία που διδάχτηκε στα Λήναια το 405 π.Χ., ο Διόνυσος, απογοητευμένος από την πενία των δραμάτων που ανεβαίνουν στην Αθήνα, καθώς οι μεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει, κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο προκειμένου να φέρει πίσω ένα μεγάλο Ποιητή, ικανό να σώσει την Πόλη από την παρακμή. Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνει έναν ποιητικό αγώνα ανάμεσα στον Αισχύλο και στον Ευριπίδη, ορίζοντας διαιτητή τον ίδιο τον Πλούτωνα, ώστε ο καλύτερος εκ των δύο να επιστρέψει. Και καλύτερος για τον Αριστοφάνη, που σατιρίζει ανελέητα τα νεωτερικά ήθη, άρα και τον τότε εκπρόσωπό τους Ευριπίδη, αναδεικνύεται ο Αισχύλος. Ο Αισχύλος θα είναι ο νικητής.Συντελεστές:Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Κώστας ΦιλίππογλουΒοηθός σκηνοθέτρια: Γιώτα ΣερεμέτηΒοηθός σκηνοθέτη: Σήλια ΚόηΣκηνικά - Κοστούμια: Τέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα ΣιάφκουΚίνηση: Σοφία ΠάσχουΜουσική: Νίκος ΓαλενιανόςΣχεδιασμός φωτισμών: Νίκος ΒλασόπουλοςΦωτογραφίες: Πάνος ΓιαννακόπουλοςΠαίζουν με σειρά εμφάνισης:Λάκης Λαζόπουλος, Σοφία Φιλιππίδου, Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης Καφετζόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Συμεωνίδης, Εριφύλη Στεφανίδου, Ειρήνη Μπούνταλη, Φοίβος Συμεωνίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Αλέξανδρος ΧρυσανθόπουλοςΜουσικοί - περφόρμερ: Σταμάτης Πασόπουλος, Christoph Blum.Στον χορό συμμετέχει όλος ο θίασος.Διάρκεια: 2 ώρες χωρίς διάλειμμαΘέατρο Αλίκη ΒουγιουκλάκηΜεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου Τηλέφωνο: 210 687170024 Αυγούστου 201821:00ΕισιτήριαΚανονικό: 20€Φοιτητικό, ανέργων: 15€Ο Άκης (Μάριος Αθανασίου) είναι ο νέος υπουργός Παιδείας. Ονειροπαρμένος και μονίμως εκτός πραγματικότητας, δεν κάνει βήμα χωρίς την πιστή συνεργάτιδά του και διευθύντρια του υπουργείου, Νίκη (Μαριάννα Τουμασάτου). Παντρεμένη με τη δουλειά της, η Νίκη δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η ζωή της περιστρέφεται εξ ολοκλήρου γύρω από τον προϊστάμενό της και την κόρη της, την οποία μεγάλωσε μόνη της και την οποία ελπίζει μελλοντικά να «βολέψει» στο υπουργείο.Δυστυχώς για εκείνη, τα τρία πρόσωπα που αποτελούν τους πυλώνες της ζωής της έχουν αποφασίσει να την τρελάνουν. Ο υπουργός της είναι ερωτευμένος και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στο πως θα αποφύγει τη γυναίκα του. Η κόρη της, η Σάρα (Στέλλα Κοσμοπούλου), ένα πανέξυπνο αλλά κακομαθημένο παιδί, δεν εννοεί να υποκύψει στις επιθυμίες της μητέρας της και επιδιώκει να ανεξαρτητοποιηθεί. Ο πατέρας της, ο Κώστας (Κώστας Βουτσάς), επιμένει να κυνηγάει τον ποδόγυρο, παρά τα χρόνια του, και δεν την αφήνει σε ησυχία. Όσο για την σύζυγο του υπουργού (Άννα Μενενάκου), αυτή βγάζει σπυριά και μόνο με το άκουσμα του ονόματος της Νίκης.Όμως την χαριστική βολή στο σύμπαν της Νίκης θα δώσει ο Γιαννάκης (Ορφέας Παπαδόπουλος), ο ωραίος κλητήρας που θα ανατρέψει κάθε σχέδιο το οποίο έχει καταστρώσει η Νίκη.Η κωμωδία των Jean Franco και Guillaume Mélanie έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 2009 και γνώρισε από την πρώτη στιγμή καταπληκτική επιτυχία.Η ταυτότητα της παράστασης:Μετάφραση: Δημήτρης ΑποστόλουΣκηνοθεσία: Βασίλης ΘωμόπουλοςΣκηνικά: Αντώνης ΧαλκιάςΚοστούμια Νικόλ ΠαναγιώτουΦωτισμοί: Γιώργος ΦωτόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα ΧατζηανδρέουΠαίζουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Μάριος Αθανασίου, Κώστας Βουτσάς, Ορφέας Παπαδόπουλος, Άννα Μενενάκου, Στέλλα Κοσμοπούλου.Καλοκαιρινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15, από 6 Ιουλίου. Τιμές εισιτηρίων: Θέσεις με τραπεζάκι 20€, γενική είσοδος 16€, φοιτητικό - παιδικό – ΑΜΕΑ 12€. Ταμείο του θεάτρου τηλ. 210 6457086.Ο Μάνος Χατζιδάκις μπόλιασε με το δικό του ελεύθερο μουσικό αίσθημα τον ψυχισμό του Ρωμιού.Το μουσικό ταξίδι του Βασίλη Γισδάκη δίπλα στον Μάνο δεν άργησε να γίνει τραγούδι, μια και ο χαρισματικός ερμηνευτής αποτέλεσε την τελευταία προσωπική επιλογή του Μάνου.Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και δεξιοτέχνης της κιθάρας Μανόλης Ανδρουλιδάκης, ενώνει τις ερμηνευτικές του δυνάμεις σ’ ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων όπου κυριαρχεί η αξεπέραστη μελωδική φλέβα του Μάνου καθώς και άλλων Ελλήνων συνθετών.Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κηφισιάς Μενάνδρεια 2018".Θέατρο στο Αίθριο Δημαρχείου ΚηφισιαςΔιονύσου και Μυρσίνης Τηλέφωνο: 2106289037, 210628900024 Αυγούστου 201821:00Είσοδος ελεύθερη.Από την Τετάρτη 22 Αυγούστου έως και την Κυριακή 26 Αυγούστου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και οι Action Hero, δύο δυναμικοί performer από το Bristol, προσκαλούν όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική να συμμετάσχουν σε μια performance με τον τίτλο Oh Europa.Οι Action Hero επιχειρούν ένα ταξίδι 30.000 χιλιομέτρων, διασχίζοντας όλη την Ευρώπη μ΄ ένα τροχόσπιτο με σκοπό να συλλέξουν ερωτικά τραγούδια από κάθε περιοχή. Για τον λόγο αυτό προσκαλούν τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων να ενώσουν τις φωνές τους στο Oh Europa (www.οheuropa.com) συνθέτοντας όλοι μαζί έναν μεγάλο κύκλο τραγουδιών ο οποίος ενώνει τους πολίτες διαφορετικών χωρών, μεταφέρει ένα μήνυμα κατευθείαν από την καρδιά και θυμίζει όλα αυτά που μας συνδέουν.Στο ΚΠΙΣΝ οι Action Hero θα σταθμεύσουν το τροχόσπιτό τους στο Κέντρο Επισκεπτών όπου κάθε μέρα, μεταξύ 22-26/08, από τις 18.30 έως τις 22.30 θα περιμένουν όσους αγαπούν τη μουσική για να ηχογραφήσουν το αγαπημένο τους ερωτικό τραγούδι a cappella. Όλοι μπορούν να τραγουδήσουν όποιο τραγούδι θέλουν, αρκεί να μιλάει για τον έρωτα. Μπορούν να έρθουν μόνοι τους ή με τους φίλους τους, με τους στίχους γραμμένους σε ένα χαρτί ή στην οθόνη του κινητού τους.Τους Action Hero, προτού αναχωρήσουν από την Αθήνα για τον επόμενο προορισμό τους, θα έχουμε την ευκαιρία να τους αποχαιρετήσουμε με ένα πάρτι κάτω από το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου την Κυριακή 26 Αυγούστου από τις 19:30 ως τις 23:00 στο Κέντρο Επισκεπτών με τις μουσικές του DJ The Dreamer, ο οποίος θα μας ταξιδέψει με διαχρονικά ερωτικά τραγούδια.Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΚαθημερινά 18:30 - 22:30Είσοδος ελεύθερη