Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Μια μοναδική συναυλία με τρία πιάνα, τρεις φωνές κι ένα πνευστό παρουσιάζει ο Θάνος Μικρούτσικος αποκλειστικά στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018 – Νύχτες Αλληλεγγύης την Τετάρτη 29 Αυγούστου σε μια βραδιά αφιερωμένη στο Kοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου.Στη μουσική παράσταση Ποίηση και Μουσική ο συνθέτης θα παρουσιάσει για πρώτη φορά με τρία πιάνα τα ποιήματα του Νίκου Καββαδία, που όλοι αγαπήσαμε μέσα από τη μουσική του. Η βραδιά περιλαμβάνει έργα μελοποιημένης ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη και του Γιάννη Ρίτσου αλλά και των σύγχρονων ποιητών της μεταπολεμικής γενιάς Χριστόφορου Λιοντάκη και Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ σημειώνεται ότι μετά από 40 χρόνια θα επανεκτελεσθεί το έργο "Ιχνογραφία" του Κώστα Παπαγεωργίου.Ερμηνεύουν: Χρήστος Θηβαίος, Κώστα Θωμαΐδης, Γιώργος ΜεράντζαςΠιάνο Ι: Θάνος ΜικρούτσικοςΠιάνο ΙΙ: Θοδωρής ΟικονόμουΠιάνο ΙΙΙ: Μάξιμος ΔράκοςΠνευστά: Θύμιος ΠαπαδόπουλοςΕυριπίδειο Θέατρο ΡεματιάςΠεζόδρομος Προφήτου Ηλία Τηλέφωνο: 210689745929 Αυγούστου 201820:30Είσοδος ελεύθερηΜία ξεχωριστή συναυλία- αφιέρωμα στον σπουδαίο στιχουργό, λογοτέχνη και ποιητή Μάνο Ελευθερίου φιλοξενεί στο Ηρώδειο, το Φεστιβάλ Αθηνών, την Τετάρτη 29 Αυγούστου (στις 21:00), με σκοπό όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια να κατατεθούν στον ειδικό λογαριασμό για τους πυρόπληκτους από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική.Πλήθος καλλιτεχνών συμμετέχουν στο μεγάλο αφιέρωμα, το οποίο διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη συναυλία είναι οι: Γιώργος Ανδρέου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μανώλης Λιδάκης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μιχάλης Μυτακίδης, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ηρώ Σαΐα, Ασπασία Στρατηγού, Τάνια Τσανακλίδου, Μαρία Φαραντούρη, Λάκης Χαλκιάς και πολυμελής ορχήστρα.Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος δήλωσε σχετικά με την εκδήλωση:«Με την εκδήλωση αυτή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τιμάμε τη μνήμη του Μάνου Ελευθερίου, περίπου σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του. Τιμάμε τη ζώσα μνήμη ενός σπουδαίου ποιητή που τα τραγούδια του μας συντρόφεψαν επί δεκαετίες, σε στιγμές όμορφες αλλά και δύσκολες. Στη χαρά αλλά και στη λύπη.Ο Μάνος Ελευθερίου έπλασε στίχους για εκατοντάδες τραγούδια. Μας έδωσε έτσι τη δυνατότητα να τον αισθανθούμε σαν ευφυή και ευαίσθητο μεταφραστή των συναισθημάτων μας, σαν πυκνωτή των σκέψεών μας, σαν εκφραστή ελπίδων που ξεπερνούσαν τον ιδιωτικό ορίζοντα. Η μαστοριά του ήταν να ετοιμάζει λαϊκά τραγούδια που δεν τα βάραινε τίποτε το επιπόλαιο, το φτηνό και το κοινότοπο.Παρέμεναν τραγούδια στοχαστικά, που η εσωτερικότητά τους δεν είχε καμία σχέση με το δήθεν και με τη ναρκισσευόμενη ψευτοαναζήτηση. Ο Μάνος Ελευθερίου ήταν λογοτέχνης και στους στίχους του. Δεν είχε όμως το παραμικρό άγχος να το αποδείξει.Σ’ αυτόν τον τόπο με τη μακρότατη και στέρεη λυρική παράδοση, έχουμε μάθει να λειτουργούμε με το τραγούδι, όποιο κι αν είναι το είδος του, σε όλες τις περιστάσεις του βίου μας. Στην ευτυχία αλλά και στη θλίψη. Στην ολοκλήρωση αλλά και στη βαριά κι αγιάτρευτη απώλεια. Στην προσωπική αγωνία αλλά και στον συλλογικό αγώνα. Στον έρωτα, στον ξενιτεμό, στον θάνατο.Μία μόλις ημέρα μετά τον θάνατο του Μάνου Ελευθερίου, ο Χάρος, λες και του δόθηκε παραγγελιά, το τόσο γνωστό τραγούδι του αγαπημένου ποιητή από τη Σύρο, βγήκε παγανιά στο Μάτι και θέρισε 96 συνανθρώπους μας, Έλληνες και ξένους. Ο καθένας μας κλαίει κι έναν συγγενή, φίλο ή γνώριμο. Σίγουρα ανάμεσά τους θα βρίσκονταν και άνθρωποι που ερωτεύτηκαν ακούγοντας Ελευθερίου, θα ήπιαν ένα ποτήρι παραπάνω από καημό σιγοτραγουδώντας Ελευθερίου, θα συναντήθηκαν σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις με μουσικές πάνω σε στίχους Ελευθερίου.Υποκλινόμαστε με δέος στη μνήμη τους και εναρμονίζουμε την εκδήλωση αυτή με τους ρυθμούς της αλληλεγγύης, που δεν έπαψαν ούτε στιγμή ν' ακούγονται μετά την τραγωδία. Όλοι όσοι συνεργαστήκαμε για το αφιέρωμα πιστεύουμε ότι πρώτος ο Μάνος Ελευθερίου θα συμφωνούσε μ' αυτό».Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον σκοπό της συναυλίας αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν, μπορούν να αγοράσουν δελτία οικονομικής ενίσχυσης των 10 και των 20 ευρώ από τα ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών ή από τη Viva.gr.Τιμές εισιτηρίων: VIP 60 ευρώ, A' Ζώνη 45 ευρώ, Β' Ζώνη 35 ευρώ, Γ' Ζώνη 25 ευρώ, Άνω διάζωμα 20 ευρώ, Φοιτητικά και 65+ 15 ευρώ.Ο Παύλος Παυλίδης μας συνεπαίρνει και εφέτος στο roof stage του Gazarte την Τετάρτη 29 Αυγούστου.Ο Παύλος Παυλίδης με τον Ορέστη Μπενέκα στα πλήκτρα και τις λούπες και τον Αλέκο Βουλγαράκη στην ηλεκτρική κιθάρα έρχονται ως Παύλος Παυλίδης Trio δίνοντας νέα δυναμική στα κομμάτια της μουσικής πορείας του Παύλου. Σε ένα live ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης θα μας παρουσιάσουν ένα project που δουλεύεται καιρό.Θα απολαύσουμε κομμάτια πολυτραγουδισμένα και άλλα, που δεν ακούμε συχνά σε ιδιαίτερες ερμηνείες, που ανασύρουν συναισθήματα με μια χροιά διαφορετική και γράφουν τις αναμνήσεις του μέλλοντος και του φετινού καλοκαιριού σε δύο live, ειδικά στημένα για το gazarte, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.Παύλος Παυλίδης: Φωνή, Ακουστική κιθάραΟρέστης Μπενέκας: Πλήκτρα, Φωνητικά, LoopsΑλέκος Βουλγαράκης: Ηλεκτρική κιθάραGazarte - Roof Stage29 Αυγούστου 2018 Τετάρτη 22:00ΕισιτήριαEarly Birds: 10€Προπώληση: 12€Ταμείο: 14€Τα εισιτήρια είναι θεάματος & δεν περιλαμβάνουν ποτό.Η Κληματαριά, είναι μια από τις παραδοσιακές αθηναϊκές ταβέρνες, που συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και σήμερα, 90 χρόνια από την ίδρυση της.Συμπληρώνοντας φέτος τα 90 χρόνια λειτουργίας της, το γιορτάζει με ένα μεγάλο διήμερο Φεστιβάλ δρόμου, την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Αυγούστου, στην γειτονιά της, την πλατεία Θεάτρου, στο κέντρο της Αθήνας.(Σοφία Μέρμηγκα, Τάσος Γεωργόπουλος, Τάσος Γιαννούσης, Στέργιος Μητρούσης, Αποστόλης Μπουρνιάς, Γιώργος Παπαδόπουλος)(Ελένη Δημοπούλου, Αναστασία Εδέν, Σοφία Μέρμηγκα, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Δήμος Βουγιούκας, Γιάννης "Βλάχος" Παπαβασιλείου, Δημήτρης Σοφρώνης)Παρουσίαση εκδήλωσης: Λάουρα Παππά.Οι Phil Campbell and the Bastard Sons στο πλαίσιο των ζωντανών εμφανίσεων του σχήματος στη Γηραιά Ήπειρο, για την προώθηση του "The Age of Absurdity", στις 29 Αυγούστου στο Gagarin 205.Ο χαμός του Lemmy άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, αλλά και μία σπουδαία rock’n’roll κληρονομιά. Οι Phil Campbell and the Bastard Sons, είναι -όπως και το όνομά τους δηλώνει- "παιδιά" αυτής της κληρονομιάς.Με μπροστάρη τον κιθαρίστα των Motorhead, Phil Campbell, τους τρεις γιους του Todd, Dane και Tyla στα μετόπισθεν, και τον τραγουδιστή Neil Starr να συμπληρώνει τη σκληροπυρηνική εμπροσθοφυλακή του νεοσύστατου σχήματος έκαναν τη πρώτη τους εμφάνιση στο Wacken Open Air Festival της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 2016. Από τότε κυκλοφόρησαν το ομώνυμο EP τους, έπαιξαν πολλά headline shows και συμμετείχαν σε πολυάριθμα φεστιβάλ.Gagarin 205Λιοσίων 20529 Αυγούστου 201820:30Τιμή εισιτηρίου: 15€ (περιορισμένα early eird) – 18€ (γενική προπώληση), 20€ (ταμείο)Ένα νοσταλγικό ταξίδι στις μεγάλες επιτυχίες της Θρακιώτισσας τραγουδίστριας, Σοφίας Βέμπο, με την ερμηνεία της Νάντιας Καραγιάννη που συνοδεύεται από εξαιρετικούς μουσικούς, μέσα σε έναν ενδιαφέροντα και σύγχρονο ήχο.Τραγούδι: Νάντια ΚαραγιάννηΠιάνο / Ενορχήστρωση: Γιάννης ΤσέρτοςΒιολί: Κυριάκος ΓκουβένταςΑκορντεόν: Μάνος ΓρυσμπολάκηςΣτο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ "Ιωνικές Γιορτές" του Δήμου Νέας Σμύρνης.Άλσος Νέας ΣμύρνηςΛεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου και Εφέσου29 Αυγούστου 201821:00ΕισιτήριαΓενική Είσοδος: 8€ / Για δημότες - κατοίκους Δήμου Νέας Σμύρνης: 5€Σε παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.Τρεις νέοι, ο Ορέστης, η Ηλέκτρα κι ο Πυλάδης, κολυμπούν μέσα στη δίνη του αίματος που τους παρασέρνει. Θεοί και άνθρωποι έχουν στήσει μια πλεκτάνη μίσους κι εκδίκησης, όπου η αδελφική αγάπη γίνεται συνενοχή, η φιλική σχέση συναυτουργία, η λαϊκή ετυμηγορία θανατική ποινή.Συντελεστές:Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Γιάννης ΑναστασάκηςΣκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης ΘαβώρηςΜουσική: Μπάμπης ΠαπαδόπουλοςΚίνηση: Αλέξης ΤσιάμογλουΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΜουσική Διδασκαλία: Νίκος ΒουδούρηςBoηθός σκηνοθέτη: Σαμψών ΦύτροςΒοηθός Σκηνογράφου: Ελίνα ΕυταξίαΦωτογράφιση παράστασης: Τάσος ΘώμογλουΟργάνωση Παραγωγής: Marleen VerschuurenΙωάννα Κολλιοπούλου: ΗλέκτραΔάφνη Λαμπρόγιαννη: ΕλένηΝικόλας Μαραγκόπουλος: ΑγγελιοφόροςΔημήτρης Μορφακίδης: ΠυλάδηςΔημοσθένης Παπαδόπουλος: ΑπόλλωναςΜαριάννα Πουρέγκα: ΕρμιόνηΚώστας Σαντάς: ΤυνδάρεωςΧρήστος Στέργιογλου: ΤρώαςΧριστόδουλος Στυλιανού: ΜενέλαοςΧρίστος Στυλιανού: ΟρέστηςΧορός: Ελευθερία Αγγελίτσα, Μομώ Βλάχου, Στελλίνα Βογιατζή, Αναστασία Εξηνταβελόνη, Παυλίνα Ζάχρα, Μαρία Κωνσταντά, Χριστίνα Παπατριανταφύλλου, Μαρία Πετεβή, Ελίνα Ρίζου, Εύη Σαρμή, Χριστίνα Χριστοδούλου, Στυλιανή Ψαρουδάκη.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Aισχύλεια 2018.Στους Βατράχους, κωμωδία που διδάχτηκε στα Λήναια το 405 π.Χ., ο Διόνυσος, απογοητευμένος από την πενία των δραμάτων που ανεβαίνουν στην Αθήνα, καθώς οι μεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει, κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο προκειμένου να φέρει πίσω ένα μεγάλο Ποιητή, ικανό να σώσει την Πόλη από την παρακμή. Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνει έναν ποιητικό αγώνα ανάμεσα στον Αισχύλο και στον Ευριπίδη, ορίζοντας διαιτητή τον ίδιο τον Πλούτωνα, ώστε ο καλύτερος εκ των δύο να επιστρέψει. Και καλύτερος για τον Αριστοφάνη, που σατιρίζει ανελέητα τα νεωτερικά ήθη, άρα και τον τότε εκπρόσωπό τους Ευριπίδη, αναδεικνύεται ο Αισχύλος. Ο Αισχύλος θα είναι ο νικητής.Συντελεστές:Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Κώστας ΦιλίππογλουΒοηθός σκηνοθέτρια: Γιώτα ΣερεμέτηΒοηθός σκηνοθέτη: Σήλια ΚόηΣκηνικά - Κοστούμια: Τέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα ΣιάφκουΚίνηση: Σοφία ΠάσχουΜουσική: Νίκος ΓαλενιανόςΣχεδιασμός φωτισμών: Νίκος ΒλασόπουλοςΦωτογραφίες: Πάνος ΓιαννακόπουλοςΠαίζουν με σειρά εμφάνισης:Λάκης Λαζόπουλος, Σοφία Φιλιππίδου, Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης Καφετζόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Συμεωνίδης, Εριφύλη Στεφανίδου, Ειρήνη Μπούνταλη, Φοίβος Συμεωνίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Αλέξανδρος ΧρυσανθόπουλοςΜουσικοί - περφόρμερ: Σταμάτης Πασόπουλος, Christoph Blum.Στον χορό συμμετέχει όλος ο θίασος.Διάρκεια: 2 ώρες χωρίς διάλειμμαΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2018.Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής)Γαρδίκη και Σμόλικα Τηλέφωνο: 210 992384029 Αυγούστου 201821:00ΕισιτήριαΕίσοδος: 20€ γενική είσοδος, 15€ για φοιτητές, άνεργους & άτομα άνω των 65 ετών & 10€ για παιδιά.Προαγορά εισιτηρίου: 15€.Ο «Ίων» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη παρουσιάζεται την Τετάρτη 29 Αυγούστου στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής), στην Ηλιούπολη.Ο νεαρός Ίωνας -ο μετέπειτα γενάρχης των Ιώνων, των Αθηναίων- καταφτάνει στο μέσο της σκηνής, ενώ η Κρέουσα, η μητέρα του, στέκεται στις θέσεις των θεατών και παραμονεύει. Ο ήρωας γοητεύεται από την παράξενη αυτή γυναίκα, νιώθοντας μαζί της μια απόκοσμη οικειότητα. Και για να κατακτήσει την αγάπη της, αποφασίζει να της εξιστορήσει όλα του τα πάθη.Μετάφραση - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΠροσαρμογή για δύο πρόσωπα: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνογραφία - Κοστούμια: Δήμητρα ΛιάκουραΗχοτοπίο: Νίκος ΤουλιάτοςΚατασκευές: Περικλής ΠραβήταςΒοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά ΜιτζάληVideo trailer: Μιχαήλ ΜαυρομούστακοςΦωτογραφίες: Πάνος Μιχαήλ & Ηλίας Κοτσιρέας & Κική Παπαδοπούλου (join radio)Διεύθυνσης Παραγωγής: Λευτέρης ΠλασκοβίτηςΠαραγωγή Περιοδείας 2018: Θέατρο Άλφα.ΙδέαΊων, Ερμής, Δύο γυναίκες του Χορού, Ξούθος, Παιδαγωγός, Υπηρέτης, Πυθία: Κωνσταντίνος Μπιμπής.Στον ρόλο της Κρέουσας η Δήμητρα Χατούπη.Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο μουσικός Νίκος Τουλιάτος.Εισιτήρια από 8 ευρώ στο https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/ionΏρα έναρξης 21.15Μία κωμωδία Western με φόντο την Κρήτη, γεμάτη γέλιο, πάθος για τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα. Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα παιδιά της, ένας ανεκπλήρωτος καουμπόικος έρωτας, ένα τρελό κυνήγι θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι που βγάζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, ανατροπές, ίντριγκες, γέλιο και πολλή πολλή τρυφερότητα.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Μπέσυ ΜάλφαΣκηνικά: Λία ΑσβεστάΜουσική: Γιώργος ΧατζήςΚοστούμια: Ελένη ΜπλέτσαΜακιγιάζ: Σταυρούλα ΣγούρουΜια παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και της create4Art.Πρωταγωνιστούν:Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μπέσυ Μάλφα, Πηνελόπη Πλάκα, Τάσος Κονταράτος.Θέατρο Αλίκη ΒουγιουκλάκηΜεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου Τηλέφωνο: 210 687170029 Αυγούστου 201821:00Γενική είσοδος 16€Φοιτητές, άνεργοι, παιδιά, προπώληση 13€