Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην Τεχνόπολη





Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας





21:00







Στη συνέχεια: 13€ προπώληση, 15€ ταμείο, 10€ ΑμΕΑ – ανέργων















Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band: Music for Films













«Μάνος Λοΐζος - 80 χρόνια»Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης - Δήμητρα Γαλάνη - Φοίβος Δεληβοριάς - Γιώτα Νέγκα στο Ηρώδειο

Πρόγραμμα:







21:00







Ειδικές κατηγορίες - 20€











«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη στο Κηποθέατρο Παπάγου

Φοιτητικό, ανέργων: 15€









«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στο Βεάκειο





Συντελεστές:





Παίζουν:





21:00







18€ (γενική είσοδος) / 13€ (φοιτητές, μαθητές, άνεργοι, άνω των 65)











«Αντιγόνη» του Σοφοκλή στις Αχαρνές





Συντελεστές:





Ερμηνεύουν:





Χορός:





Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει στο Κατράκειο θέατρο. Με καινούργια τραγούδια που ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει και θα τα ερμηνεύσει για πρώτη φορά στη συναυλία αυτή, αλλά και με όλα τα αγαπημένα του τραγούδια.Μια βραδιά αφιερωμένη σε διαχρονικές μελωδίες και στα δικά του νησιώτικα.Μαζί του δεκαμελής ορχήστρα με μαέστρο τον Ντίνο Γεωργούντζο.Οι πόρτες ανοίγουν: 19.30Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Νίκαιας - Αγ Ι. Ρέντη.Πάροδος Ακροπόλεως Τηλέφωνο: 210492746721:00Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φέρνει τις εικόνες και όλο το καλοκαίρι του 2018 σε μια Νύχτα Καλοκαιριού στην Τεχνόπολη, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου.Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με ολοκαίνουριο άλμπουμ που έχει ήδη αγαπηθεί και έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές και με ένα πρόγραμμα που χωράει μέσα σε δυόμιση ώρες όλα τα ερμηνευτικά της πρόσωπα, έρχεται για μια αξέχαστη Νύχτα Καλοκαιριού στην Τεχνόπολη.Υπεύθυνος για τις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών είναι ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας.Μαζί της επί σκηνής σε αυτές τις εμφανίσεις, οι συνεργάτες μουσικοί: Bαχάν Γκαλστιάν - κλαρίνο, φλογέρα, ντουντούκ και ζουρνάς, Μιχάλης Καπηλίδης – Ντραμς, Δημήτρης Μπαρμπαγάλας – ακουστική και ηλεκτρική Κιθάρα, Γιάννης Οικονομίδης – Τρομπέτα, πιάνο, Νίκος Πασσαλίδης - Μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο, ακουστική κιθάρα, Βασίλης Νησόπουλος - Μπάσο και Ντίνος Χατζηιορδάνου - Ακορντεόν.Υπεύθυνοι ήχου είναι οι: Brian Coon και Δημήτρης Σαμαράς.ΤεχνόπολιςΠειραιώς 1008 Σεπτεμβρίου 2018ΕισιτήριαΤα πρώτα εισιτήρια και για περιορισμένο αριθμό: 10€Η σειρά συναυλιών Parklife στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται τον Goran Bregovic και την μπάντα του, The Wedding and Funeral Band, καθώς και ένα σύνολο 10 εγχόρδων και χορωδών για μια συναυλία που θα ταξιδέψει το κοινό στα αξεπέραστα soundtracks του συνθέτη.Σύγχρονος συνθέτης, παραδοσιακός μουσικός ή rock star, ο Goran Bregovic έχει ανακαλύψει μια μουσική που είναι ταυτόχρονα παραδοσιακή και διεθνής και χωρίς καμιά αμφιβολία δική του.Στη συναυλία του στο Ξέφωτο θα παρουσιάσει μια επιλογή από τα soundtracks των ταινιών που τον καθιέρωσαν παγκοσμίως. O Καιρός των Τσιγγάνων που του επέτρεψε να σμιλεύσει την αντίληψη του στην μουσική δραματουργία και να δουλέψει γύρω από την τσιγγάνικη μουσική θα συναντήσει το Arizona Dream, όπου ο Kusturica σκηνοθέτησε τους Faye Dunaway, Jerry Lewis και Johnny Depp και ο Bregovic έγραψε μουσική για τον νονό της punk rock, Iggy Pop.Ακόμα, ο συνθέτης θα παρουσιάσει τη μουσική από την καθηλωτική ταινία του Patrice Chereau, Reine Margot, με την ηθοποιό Isabelle Adjani, καθώς και από την τρίτη του συνεργασία με τον Emir Kusturica, την ταινία Underground, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών 1995.Πάνω στη σκηνή, o Bregovic πλέκει τα πνευστά των Τσιγγάνων μουσικών με κρουστά, και τις βουλγάρικες πολυφωνίες με χορωδία από αντρικές φωνές, ντυμένος στα λευκά, καθισμένος ανάμεσα σε έναν ενισχυτή, έναν υπολογιστή και μια ηλεκτρική κιθάρα. Για περίπου είκοσι χρόνια, δίνει συναυλίες σε όλες τις ηπείρους, σε μια ατέλειωτη περιοδεία που έως σήμερα ξεπερνά τις 1500 εμφανίσεις.Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΕυριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 0038 Σεπτεμβρίου 201821:00Είσοδος ελεύθερη.Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμά με μία πρωτότυπη μουσική συνάντηση τον αξέχαστο Μάνο Λοΐζο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννησή του. Η Κ.Ο.Θ. συναντά στη σκηνή του Ηρώδειου την ερμηνεύτρια και συνεργάτη του Λοΐζου, Δήμητρα Γαλάνη, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς, τον Φοίβο Δεληβοριά, και μία από τις ξεχωριστές λαϊκές φωνές της χώρας μας, τη Γιώτα Νέγκα, που ερμηνεύουν γνωστά τραγούδια του σπουδαίου δημιουργού σε συμφωνικές διασκευές, αναζητώντας εκλεκτικές συγγένειες με κλασικούς συνθέτες, μέσα από νέες, ανατρεπτικές, ενορχηστρώσεις.Το έργο του, άλλοτε αιχμηρό και πολιτικό, άλλοτε ερωτικό και νοσταλγικό, παραμένει ζωντανό και επίκαιρο στη συλλογική μας μνήμη, ένας από τους τελευταίους μεγάλους συνθέτες που όρισαν τον κανόνα του ελληνικού τραγουδιού. Παράλληλα η Κ.Ο.Θ. θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη συμφωνική σουίτα Loizos Recomposed του Αντώνη Σουσάμογλου, βασισμένη σε μουσικά θέματα του τιμώμενου συνθέτη. Διευθύνει ο, Μίλτος Λογιάδης.Μερικά από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια όλων των Ελλήνων, όπως: Ο Δρόμος, Το Ακορντεόν, Αχ Χελιδόνι μου, Τρίτος Παγκόσμιος, Όλα σε θυμίζουν, Σ’ ακολουθώ, Σεβάχ ο Θαλασσινός, Πρώτη Μαΐου και πολλά ακόμη, επινοούνται εκ νέου και προσφέρονται με μία φρέσκια ματιά δίνοντας μία καινούρια πνοή στο έργο του σπουδαίου μας συνθέτη.Διεύθυνση ορχήστρας: Μίλτος ΛογιάδηςΕνορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου και Λάζαρος ΤσαβδαρίδηςΤραγούδι: Δήμητρα ΓαλάνηΤραγούδι: Φοίβος ΔεληβοριάςΤραγούδι: Γιώτα ΝέγκαΤραγούδια του Μάνου ΛοΐζουΑντώνης Σουσάμογλου: Loizos Recomposed - Συμφωνική σουίταH εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Κενεβέζου.Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)Διονυσίου Αρεοπαγίτου8 Σεπτεμβρίου 2018ΕισιτήριαΔιακεκριμένη Ζώνη - 85€Α Ζώνη - 65€Β Ζώνη - 50€Γ Ζώνη - 40€Άνω Διάζωμα - 25€Στους Βατράχους, κωμωδία που διδάχτηκε στα Λήναια το 405 π.Χ., ο Διόνυσος, απογοητευμένος από την πενία των δραμάτων που ανεβαίνουν στην Αθήνα, καθώς οι μεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει, κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο προκειμένου να φέρει πίσω ένα μεγάλο Ποιητή, ικανό να σώσει την Πόλη από την παρακμή. Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνει έναν ποιητικό αγώνα ανάμεσα στον Αισχύλο και στον Ευριπίδη, ορίζοντας διαιτητή τον ίδιο τον Πλούτωνα, ώστε ο καλύτερος εκ των δύο να επιστρέψει. Και καλύτερος για τον Αριστοφάνη, που σατιρίζει ανελέητα τα νεωτερικά ήθη, άρα και τον τότε εκπρόσωπό τους Ευριπίδη, αναδεικνύεται ο Αισχύλος. Ο Αισχύλος θα είναι ο νικητής.Συντελεστές:Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Κώστας ΦιλίππογλουΒοηθός σκηνοθέτρια: Γιώτα ΣερεμέτηΒοηθός σκηνοθέτη: Σήλια ΚόηΣκηνικά - Κοστούμια: Τέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα ΣιάφκουΚίνηση: Σοφία ΠάσχουΜουσική: Νίκος ΓαλενιανόςΣχεδιασμός φωτισμών: Νίκος ΒλασόπουλοςΦωτογραφίες: Πάνος ΓιαννακόπουλοςΠαίζουν με σειρά εμφάνισης:Λάκης Λαζόπουλος, Σοφία Φιλιππίδου, Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης Καφετζόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Συμεωνίδης, Εριφύλη Στεφανίδου, Ειρήνη Μπούνταλη, Φοίβος Συμεωνίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος.Μουσικοί - περφόρμερ: Σταμάτης Πασόπουλος, Christoph Blum.Στον χορό συμμετέχει όλος ο θίασος.Διάρκεια: 2 ώρες χωρίς διάλειμμαΚηποθέατρο Παπάγου8 Σεπτεμβρίου 2018 Σάββατο 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 20€Η 5η Εποχή παρουσιάζει την τραγωδία του Ευριπίδη "Ηλέκτρα", σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη.Η «Ηλέκτρα» αποτελεί μια διεισδυτική σπουδή πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της ενοχής, της μεταμέλειας και της δικαιοσύνης.Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί το έργο χαρακτηρίζοντάς το ως ένα λυρικό θρίλερ. Μία σύγχρονη ματιά πάνω στη σκηνικ ανάγνωση της τραγωδίας, επιχειρώντας να εξελίξει τη φόρμα που ξεκινησε με τις δύο προηγούμενες τραγωδίες (Ιφιγένεια και Αντιγόνη).Σκηνοθεσία: Θέμης ΜουμουλίδηςΜετάφραση: Κ.Χ. ΜύρηςΕπεξεργασία κειμένου: Παναγιώτα ΠανταζήΣκηνικό, κοστούμια: Παναγιώτα ΚοκκόρουΜουσική: Θύμιος ΠαπαδόπουλοςΣτον ρόλο της Ηλέκτρας η Λένα Παπαληγούρα.Νίκος Κουρής, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης Νταλιάνης, Νίκος Αρβανίτης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ελένη Ζαραφίδου, Δανάη Ευθυμιάδη κ.ά.Στo πλαίσιo των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2018 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.Βεάκειο θέατροΛόφος Προφήτη Ηλία Τηλέφωνο: 210 41945208 Σεπτεμβρίου 2018ΕισιτήριαO Αιμίλιος Χειλάκης και o Μανώλης Δούνιας συν-σκηνοθετούν την "Αντιγόνη" του Σοφοκλή. Οι δύο σκηνοθέτες ακολουθούν τα πρότυπα της αρχαίας τραγωδίας, όπου όλοι οι χαρακτήρες του δράματος μοιράζονται σε τρεις υποκριτές. Έτσι, ο Αιμίλιος Χειλάκης γίνεται Κρέοντας και Ευρυδίκη, η Αθηνά Μαξίμου, Αντιγόνη και Τειρεσίας και ο Μιχάλης Σαράντης, Αίμονας, Σκοπός και Ισμήνη. Τα οκτώ μέλη του χορού αναλαμβάνουν το ρόλο των αφηγητών και διηγούνται την ιστορία της εμμονικής σχέσης των ηρώων με τα πιστεύω τους. Αυτά που τους οδηγούν στην καταστροφή τους, αφού ο Κρέοντας είναι αποφασισμένος να επιβληθεί και η Αντιγόνη αποφασισμένη να πεθάνει. Στο μεταξύ, οι πολίτες παραδομένοι στον φόβο, ψιθυρίζουν κρυφά, μα δεν τολμούν να αντιδράσουν, ενώ η πόλη παραμένει ακυβέρνητη.Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης ΔούνιαςΔιασκευή: Μανώλης ΔούνιαςΜουσική: Σταμάτης ΚραουνάκηςΣκηνικά-Κοστούμια: Εύα ΝάθεναΚίνηση: Αγγελική ΣτελλάτουΦωτισμοί: Νίκος ΒλασόπουλοςΜουσική Διδασκαλία-Ακορντεόν: Άννα ΛάκηΒοηθός Σκηνοθετών: Αλέξανδρος ΒάρθηςΒοηθός Σκηνογράφου: Ερατώ ΤσάτσουΒοηθός Ενδυματολόγου: Δανάη ΨωμοδότηΠαραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις ΤάγαρηΑθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Μιχάλης ΣαράντηςΣωκράτης Πατσίκας, Παναγιώτης Κλίνης, Κρις Ραντάνοφ, Σμαράγδα Κάκκινου, Μαρία Τζάνη, Πάρις Θωμόπουλος, Τίτος Λίτινας, Άννα ΛάκηΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Αχαρνών "Σοφόκλεια 2018".Δημοτικό Αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης"Βωμού Αρτέμιδος8 Σεπτεμβρίου 201820:30ΕισιτήριαΓενική είσοδος 15€