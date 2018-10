Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

O ηθοποιός και τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος έρχεται από το Λος Άντζελες για να ανέβει στη σκηνή του Σταυρού Του Νότου + (plus) αυτήν τη μια βραδιά, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά live τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ «Μετά», που μόλις κυκλοφόρησε.Εκτός από τα κομμάτια του νέου δίσκου, το πρόγραμμα θα συμπληρώνουν τραγούδια που ο Πάνος Βλάχος αγαπάει πολύ, ενώ μαζί του επί σκηνής θα βρεθούν και πολλοί συνάδελφοι-έκπληξη.Σταυρός Του Νότου - PlusΦραντζή & Θαρύπου 35 Τηλέφωνο: 210 92269751 Οκτωβρίου 201820:30ΕισιτήριαΓενική είσοδος: 13€Στο πλαίσιο του εορτασμού των «100 χρόνων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Αιθιοπίας», το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας, την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, θα παρουσιάσει στο Ηρώδειο, την θεατρική παράσταση «Barefoot in Athens -Socrates’ Life» ("Bado Egir"), με θέμα τη ζωή του Σωκράτη.Το έργο βασίζεται σε δύο Διαλόγους του Πλάτωνα (Φαίδων και Κρίτων) και στην Απολογία του Σωκράτη. Η παράσταση αποτελεί συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Αιθιοπίας με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αντίς Αμπέμπα.Τον Σωκράτη υποδύεται ο διεθνούς φήμης Αιθίοπας ηθοποιός και πρόεδρος της Ένωσης Αφρικανών Ηθοποιών Ντεμπέμπε Εσέτου.Παράσταση στα Αιθιοπικά – Υπέρτιτλοι σε Ελληνικά και Αγγλικά.Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)Διονυσίου Αρεοπαγίτου1 Οκτωβρίου 201820:00Είσοδος ελεύθερη.Μία ξεχωριστή συναυλία, που μεταφέρει τις κορυφαίες στιγμές του Ελληνικού Λόγου, με τη γλώσσα της μουσικής. Επιλεγμένα αποσπάσματα της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας, της Σαπφούς, του Αλκαίου, του Αριστοτέλη, δένονται με στίχους δημοτικών τραγουδιών. Μέσα από μουσικά ιδιώματα της Ηπείρου, του Αιγαίου και του Πόντου που έφθασαν μέχρι τις μέρες μας, μέσα από μύθους και τελετές, δημιουργείται ένα διαχρονικό μουσικό αφήγημα, που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε.Η παράσταση υποστηρίζεται από ψηφιοποιημένη εικόνα με εικαστικό και δραματουργικό περιεχόμενο.Συντελεστές:Αυλός / Μανδούρα / Βαλίχα / Τραγούδι: Παν. ΚαπερνέκαΤραγούδι / Κρόταλα / Χορός: ΚλεονίκηΚοντραμπάσο: Βαγγέλης ΚοντόπουλοςΚρουστά: Αρετή ΜίγγουΨηφιακή εικόνα: Ορφέας ΠαυλίδηςΛύρα / Τραγούδι: Παντελής ΠαυλίδηςΣυμμετέχουν χορευτές του Συλλόγου Ένωσης Ποντίων Ν. Σμύρνης, στον ΠυρρίχιοΣτο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Ιωνικές Γιορτές» του Δήμου Νέας Σμύρνης.Άλσος Νέας ΣμύρνηςΛεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου και Εφέσου1 Οκτωβρίου 201820:30Είσοδος ελεύθερη - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Το έργο του Βασίλη Παπαβασιλείου, Relax... Mynotis, είναι μια κωμωδία σε τρεις εικόνες με θέμα κάποιες "μορφές της ελληνικής αθανασίας". Ένας ηθοποιός μεγάλος, όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε αξία, υπαγορεύει τη διαθήκη του σε έναν βοηθό συμβολαιογράφου. Είναι ο 35ος συμβολαιογράφος, μέσα σε σαράντα χρόνια, που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ολοφάνερο ότι ο ηθοποιός έχει μιαν έμμονη προσήλωση στην ιδέα της διαθήκης. Η διαθήκη (και αυτή τη φορά!) παραμένει ημιτελής αλλά η παράσταση έρχεται να τη συμπληρώσει, θεατρική αδεία, με την έλευση δύο φαντασμάτων που προέρχονται από το πάνθεον της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Βασίλης ΠαπαβασιλείουΣκηνογραφία: Κώστας- Ηρακλής ΓεωργίουΦωτισμοί: Ελευθερία ΝτεκώΚαλλιτεχνική συνεργάτις – Εκτέλεση παραγωγής: Νικολέτα ΦιλόσογλουΦωτογραφίες: Μυρτώ ΑποστολίδουΠαίζουν: Βασίλης Παπαβασιλείου & Γιάννος ΠερλέγκαςΔιάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)Θέατρο Τέχνης, ΦρυνίχουΔευτέρα 21:151 Οκτωβρίου 2018 - 19 Νοεμβρίου 2018Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το βιβλίο της Οριάνα Φαλάτσι και είναι αυτό που δημιούργησε έντονα την ανάγκη στους συντελεστές να ξανάανεβάσουν το "Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ". Μέσα από μια καινούργια ματιά, μια νέα διασκευή που θα σχολιάσει -μοιραίως- όλα αυτά που συμβαίνουν και στις μέρες μας...«Τι σόι άνθρωποι είναι αυτοί που καίνε ανθρώπους; Νόμιζα ότι με τα κρεματόρια είχαμε τελειώσει. Έχουμε μπει σε μια σκοτεινή στενωπό χωρίς κανείς να είναι ακόμη σε θέση να "δει" τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Κινούμενη άμμος η χώρα, κινούμενη άμμος και όσα συμβαίνουν έξω από αυτήν. Αν ερχόσουν στον κόσμο θα μάθαινες τι είναι τα συναισθήματα, τι κάνει τους ανθρώπους να είναι άνθρωποι. Θα μάθαινες τι είναι ο φόβος (πόσο φοβήθηκε άραγε ένα παιδί παλεύοντας με τον καπνό και τη φωτιά;). Θα μάθαινες τι είναι αγωνία, τι είναι η αγανάκτηση, τι είναι οργή και τι θυμός, πώς νιώθουν χιλιάδες άνθρωποι που φωνάζουν το δίκιο τους ανεβαίνοντας αργά και συντεταγμένα τον δρόμο που απέκτησε τελικά τη δική του ιστορία, τη δική σου ιστορία. Η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει. Τώρα βλέπουμε καθαρά ότι "ο Βασιλιάς είναι γυμνός". Αν ζούσες και η μανούλα σου σου διάβαζε το παραμύθι, θα γελούσες όπως όλα τα παιδιά όταν το πρωτακούν. Εμείς τώρα το συνειδητοποιήσαμε, αλλά δεν μπορούμε να γελάσουμε, γιατί δεν είμαστε πια παιδιά».Σκηνοθεσία: Μάνος ΠετούσηςΜουσική: Γιώργος ΧριστιανάκηςΔιάρκεια: 100 λεπτά χωρίς διάλειμμαΘέατρο ΑλκμήνηΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 13€Φοιτητικό: 10€Ο Σίλας Σεραφείμ επιστρέφει με την ανατρεπτική παράσταση standup comedy, «Η Ιστορία του ελληνικού Έθνους – Αλλιώς».Η ιστορία είναι χρήσιμη, επειδή βλέποντας κανείς το παρελθόν, μπορεί να διαβάσει το μέλλον. Μόνη προϋπόθεση, η αλήθεια των γεγονότων.Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους –Αλλιώς, πρωτοπαρουσιάστηκε στο φεστιβάλ stand-up comedy στο Gazarte, τον Μάιο του 2017 σε μια sold out παράσταση κι έπειτα ξεκίνησε την πορεία της, τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη (θ. Αθήναιον) κι από κει και μετά στο μικρό Παλλάς μέχρι και το Πάσχα. Παράλληλα παίχτηκε σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα καθώς και σε Λονδίνο, Μάντσεστερ, Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, κάνοντας συνεχόμενα sold out ενώ μετά από πρόσκληση των πρυτανικών αρχών, του Καποδιστριακού και του Παντείου Πανεπιστημίου, παρουσιάστηκε στους φοιτητές.Διάρκεια: 2 ώρες (με διάλειμμα)Πολυχώρος ΧυτήριοΔευτέρα 20:301 Οκτωβρίου 2018 - 24 Δεκεμβρίου 2018Εισιτήρια10€Τηλέφωνα κρατήσεων - Πληροφορίες.: 210 3412313Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες Καταλανούς συγγραφείς, ο Γκιλιέμ Κλούα, γράφει με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της 12ης Ιουνίου 2016 στο gay bar του Ορλάντο, ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό έργο, ύμνο στην αγάπη και τη ζωή. Η πραγματική σημασία αυτής της επίθεσης, τα κίνητρα του τρομοκράτη και η σκιά των θυμάτων του προκαλούν αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αμέλια και τον Ραμόν, που θα τους οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας γύρω από αυτά τα τρομερά γεγονότα. Αυτή η αλήθεια θα τους αναγκάσει να στοχαστούν γύρω από την ταυτότητα τους, την αποδοχή της απώλειας και την ευθραυστότητα της αγάπης, κάνοντας τους να ξεγυμνώνουν τις ψυχές τους και να ενώσουν με έναν τρόπο τις τύχες τους για πάντα.Μετάφραση από τα ισπανικά: Μαρια ΧατζηεμμανουήλΣκηνοθεσία: Ελένη ΓκασούκαΜουσική: Θέμης ΚαραμουρατίδηςΣτίχοι: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΣκηνικά/Κοστούμια: Μαίρη ΤσαγκάρηΣχεδιασμός Φωτισμού: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςMoυσική διδασκαλία: Ιώβη ΦραγκάτουΒοηθός Σκηνοθέτη: Αγνή ΧιώτηΦωτογραφίες: Μαριλένα ΣταφυλίδουΕρμηνεύουν:Σοφία Σεϊρλή, Βασίλης ΜαυρογεωργίουΔιάρκεια: 90 λεπτάΘέατρο Μικρό ΓκλόριαΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:001 Οκτωβρίου 2018 - 27 Νοεμβρίου 2018ΕισιτήριαΚανονικό 15€Μειωμένο 12€Aτέλεια 5€Προπώληση 10€Τηλέφωνο ταμείου: 2103642334