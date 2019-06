Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Release Athens 2019: Iggy Pop – James



Tο Release Athens 2019 υποδέχεται μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της rock’n’roll μουσικής.Ο μοναδικός Iggy Pop θα είναι μαζί μας, το Σάββατο 8 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, για να αποδείξει πως παραμένει μία αστείρευτη πηγή ενέργειας πάνω στη σκηνή, με ένα live show που συμπεριλαμβάνει όλες τις μεγάλες στιγμές της τεράστιας καριέρας του. Μία πραγματική εμπειρία που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Ο "Νονός του Punk", ζωντανός θρύλος του rock, όχι απλά ως μουσικός αλλά και ως νοοτροπία και στάση ζωής, στην ουσία δεν χρειάζεται συστάσεις. Κάθε rock και, κυρίως, punk μπάντα ή καλλιτέχνης "δανείστηκε", συνειδητά ή ασυνείδητα, ένα-δυο πράγματα από τον Iggy. Αν δεν υπήρχε αυτός και οι θρυλικοί Stooges η μουσική σήμερα θα ήταν διαφορετική. Η επιδραστικότητά τους επιζεί και προσπερνά κάθε μόδα και ρεύμα, γι’ αυτό και αγγίζει κάθε γενιά, εδώ και δεκαετίες.

Το Σάββατο 8 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, όπου θα ακούσουμε ζωντανά όλα τα κλασικά τραγούδια του, όπως τα "Lust For Life", "The Passenger", "Candy", "Nightclubbing", "China Girl", "I’m Bored", "Real Wild Child", "Home", "Wild America", "Funtime", "Some Weird Sin", "Gardenia" μαζί με τα μυθικά standards της εποχής των Stooges: "I Wanna Be Your Dog", "Gimme Danger", "Search and Destroy", "T.V. Eye", "No Fun", "Down on the Street", "Real Cool Time", "Sick Of You", "Loose" και πολλά ακόμα.

Μαζί με τον Iggy Pop οι James!



Οι James γνωστοί για το ότι αλλάζουν το set list τους κάθε βράδυ, θα μας προσκαλέσουν να τραγουδήσουμε μαζί τους τραγούδια όπως τα "Laid", "Getting Away With It ", "Sometimes", "Come Home", "Born Of Frustration", "She's a Star" καθώς και μερικά από τα νεώτερα hits τους, όπως το "Coming Home Pt 2" και το αγαπημένο του κοινού "Many Faces", που αποδεικνύουν τον λόγο που αυτή η μπάντα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της 35 και πλέον χρόνια μετά το ξεκίνημά της, κατορθώνοντας να ηχεί αναζωογονημένη και πιο ζωντανή από ποτέ.

Οι Shame, μία από τις κορυφαίες νέες alternative rock μπάντες της Βρετανίας, έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας και το Release Athens 2019! Το πενταμελές συγκρότημα από το Λονδίνο είναι το τρίτο όνομα που θα πλαισιώσει τον μεγάλο Iggy Pop και τους James το Σάββατο 8 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, εκπροσωπόντας τη νέα γενιά της σύγχρονης rock σκηνής.

23.00 Iggy Pop



20.30 James



19.00 Shame



18.10 The Noise Figures



17.20 The Dark Rags



Πλατεία Νερού Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου



Λεωφόρος Ποσειδώνος (ανάμεσα στα γήπεδα Tae Kwon Do και Beach Volley)

8 Ιουνίου 2019



17:20



Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23/11, στις 11:00 το πρωί, προς 35€, και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 40€. Από την Δευτέρα, 7/1/19, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 42€.

Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100€.

«Λαχταρώ» της Sarah Kane



Το «Λαχταρώ» ("Crave") είναι ένα από τα πιο αινιγματικά και αποσπασματικά κείμενα της Βρετανίδας δραματουργού Sarah Kane, γι’ αυτό και κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα θεατρικά έργα της.

Πρόκειται για ένα παραληρηματικό κείμενο, έναν μονόλογο για τέσσερις φωνές, για τέσσερα πρόσωπα: δύο άντρες και δύο γυναίκες που συναντιούνται σε έναν απροσδιόριστο χώρο. Τέσσερις απομονωμένοι κόσμοι που ενώνονται επί σκηνής μέσα στο πλαίσιο μιας ανάμνησης. Στόχος τους είναι μια άμεση εμπλοκή με τον απέναντι: να αποκαλύψουν τα βαθύτερά τους συναισθήματα, να ξορκίσουν τους δαίμονές τους, να ξεπεράσουν την ενοχή τους και να οδηγηθούν σταδιακά από το σκοτάδι στο φως. Αυτό είναι το παράξενο σύμπαν του Λαχταρώ.

Οι ήρωες του έργου αποζητούν απελπισμένα τον έρωτα, γνωρίζουν όμως καλά ότι για να αποκτήσουν την ευτυχία πρέπει να ρισκάρουν τον ολοκληρωτικό ψυχικό, ίσως και σωματικό τους, αφανισμό. Γιατί ο έρωτας είναι ταυτόχρονα η ελπίδα και η συντριβή τους. Όπλα τους είναι οι λέξεις, οι κραυγές, τα θραύσματα αναμνήσεων, η ποίηση, τα όνειρα και οι εφιάλτες τους.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Μάνος Λαμπράκης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τζιούκαλιας

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζίνα Κανελλοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Νίκος Μαυράκης

Βοηθός Παραγωγής: Κωνσταντίνα Δούκα-Γκόση

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Σχεδιασμός αφίσας: Σταύρος Μπιλιώνης

Βίντεο: Γιώργος Κυπριανίδης

Παραγωγή: TooFarEast Productions

Παίζουν: Άντζελα Μπρούσκου, Παρθενόπη Μπουζούρη, Φελίς Τόπη, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης,

Θέατρο Ροές



8 Ιουνίου 2019 Σάββατο 21:00

9 Ιουνίου 2019 Κυριακή 21:00

10 Ιουνίου 2019 Δευτέρα 21:00

11 Ιουνίου 2019 Τρίτη 21:00

12 Ιουνίου 2019 Τετάρτη 21:00

13 Ιουνίου 2019 Πέμπτη 21:00

14 Ιουνίου 2019 Παρασκευή 21 00



Εισιτήρια



Κανονικό 15€, Φοιτητικό 10€, Ατέλειες 8€

Προπώληση: Κανονικό 13€, Φοιτητικό 8

Έλενα Καρακούλη «Himmelweg» του Χουάν Μαγιόργκα στο Θέατρο Πειραιώς 260

Έχοντας εργαστεί ως δραματολόγος στο Εθνικό Θέατρο (2008-2013), με δύο σκηνοθεσίες που εκθειάστηκαν από την κριτική στο ενεργητικό της (H γυναίκα από τα παλιά του Ρόλαντ Σίμελπφενιχ, στο θέατρο Πορεία το 2015, και Φοβάσαι; του Άνταμ Σέιντελ, στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης το 2016), η Έλενα Καρακούλη σκηνοθετεί για το Φεστιβάλ Αθηνών το έργο Χίμμελβεγκ του πολυβραβευμένου σύγχρονου Ισπανού δραματουργού Χουάν Μαγιόργκα. Το έργο αυτό, ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα, χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων κοντά στην Πράγα στήνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η ναζιστική κυβέρνηση του Βερολίνου επιβάλλει σε επιλεγμένους κρατούμενους να δημιουργήσουν μια πλαστή εικόνα αξιοπρεπούς διαβίωσης, για χάρη της κοινής γνώμης. Εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού, θορυβημένοι από τις φήμες για τις συνθήκες που επικρατούν στα στρατόπεδα, επισκέπτονται το Τερεζίν, ένα ιδιόμορφο γκέτο στο οποίο τα πάντα φαίνονται να λειτουργούν "κανονικά". Επιστρέφοντας από το στρατόπεδο θα καταθέσουν την εικόνα που αποκόμισαν για τη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη διαμονή των κρατουμένων.



«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, την θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουαϊλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



«Ο κύκλος του έρωτα - Το γαϊτανάκι» του Άρθουρ Σνίτσλερ



Ο Θωμάς Μοσχόπουλος ανεβάζει το σπονδυλωτό κείμενο του Άρθουρ Σνίτσλερ που καταγγέλλει μέσα από ένα ερωτικό παιχνίδι μεταμορφώσεων την κοινωνική υποκρισία, τους θεσμούς, την άρχουσα τάξη.

Δέκα άνθρωποι κάθε φύλου ηλικίας και κοινωνικής τάξης παγιδευμένοι σε έναν ιλαρό φαύλο κύκλο εξαπάτησης και αυταπάτης σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία και βίαια αφήνοντας όμως αμετάβλητη την ανθρώπινη φύση και τις αδυναμίες της. Μια διαδοχή από σεξουαλικές συνευρέσεις που μπλέκονται η μία με την άλλη ξεγυμνώνοντας πιο πολύ από τα ίδια τα κορμιά τις ψυχές καθώς και τα τεχνάσματα και την κοινωνική υποκρισία που οι άνθρωποι υιοθετούν σαν τρόπο συμπεριφοράς για να επιβιώσουν ενώ ταυτόχρονα αρνούνται κοντόφθαλμα να δουν την μεγαλύτερη εικόνα του κόσμου που τους περιβάλλει. Αναζητώντας νευρωτικά επιβεβαίωση και ικανοποίηση, άμεσα, γρήγορα και χωρίς περαιτέρω εμπλοκές και ευθύνες ποιο είναι το τίμημα, ποια η ευχαρίστηση και ποια η απώλεια;

Παίζουν:

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αυγουστίνος Κούμουλος, Άννα Μάσχα, Κίττυ Παϊταζόγλου, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Σίσσυ Τουμάση, Κώστας Φιλίππογλου, Νικόλας Παπαγιάννης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος.

«Η φαλακρή τραγουδίστρια» στο Θέατρο Τέχνης

Η Σοφία Μαραθάκη και η Ομάδα Θεάτρου ΑΤΟΝΑλ παρουσιάζουν το έργο που ουσιαστικά καθιέρωσε το θέατρο του παραλόγου.



Γραμμένο το 1948, το έργο Η φαλακρή τραγουδίστρια μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς σατιρίζει θέματα όπως η ισοπέδωση της ατομικής ταυτότητας, η καθολική αποξένωση και η αυτοματοποίηση της συμπεριφοράς. Η υπόθεση του έργου, διαδραματίζεται σ’ ένα αγγλικό αστικό σαλόνι όπου το ζεύγος Σμιθ συναντά το ζεύγος Μάρτιν, λίγο πριν εισβάλλει στην κουβέντα η υπηρέτρια του σπιτιού αλλά και ένας απρόσκλητος πυροσβέστης.





Με όχημα την ανεπάρκεια των λέξεων, ο συγγραφέας Ευγένιος Ιονέσκο περιγράφει την καθημερινότητα της μικροαστικής κοινωνίας και επιτίθεται σ’ ένα κόσμο που έχει χάσει τη μεταφυσική του διάσταση. Παρωδώντας και χλευάζοντας την απολιθωμένη γλώσσα, βασικά προτείνει την αποκατάσταση μιας ποιητικής αντίληψης για τη ζωή.



Η παράσταση επιδιώκει να αναδείξει το παράλογο και το σουρεαλιστικό στοιχείο του σύγχρονου κόσμου της και την καθολική αδυναμία της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας συναισθημάτων και ιδεών. Με εφαλτήριο τον Βιτγκενστάιν που λέει ότι: τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου, στόχος είναι να διερευνηθεί η ανάγκη του ανθρώπου να ονομάζει τα πάντα και να τα κατηγοριοποιεί για να τα κατανοήσει.

«Φεστιβάλ Κωμωδίας» τον Ιούνιο από τις θεατρικές ομάδες του Vault



Στη σκηνή ανεβαίνουν οι σπουδαστές των θεατρικών εργαστηρίων του Δημήτρη Καρατζιά αυτό τον Ιούνιο στον Πολυχώρο Vαult, για να χαρίσουν το γέλιο μέσα από τρία Νεοελληνικά έργα, τεσσάρων σπουδαίων ελλήνων δημιουργών.



Έξι θεατρικές ομάδες που δημιουργήθηκαν μέσα από τα θεατρικά εργαστήρια θα παρουσιάσουν έξι παραστάσεις από τις 1 έως τις 23 Ιουνίου. Δύο διαφορετικές εκδοχές για το έργο του Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου “Ποια Ελένη;” , τρεις εκδοχές για τη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ (σε διασκευή Δημήτρη Αγορά), και την κωμική εκδοχή της “Ψιλικατζούς” της Κωνσταντίνας Δελημήτρου (σε διασκευή Δημήτρη Καρατζιά).



Λίγα λόγια για τα έργα:



Ποια Ελένη;», του Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, σε μια παράσταση – παρωδία, που καυτηριάζει μοναδικά την ομορφιά και τον έρωτα, διακωμωδώντας το μύθο της ωραίας Ελένης και τον Τρωικό Πόλεμο. Το «Ποια Ελένη;» παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2004 στην Σκηνή Κοτοπούλη Ρεξ, σε παραγωγή Εθνικού Θεάτρου κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές ενώ λόγω της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε επαναλήφθηκε και την επόμενη θεατρική σεζόν.



«Μελίσσια» του Αλέξη Σταμάτη στο Εθνικό Θέατρο



Έως και την Κυριακή 16 Ιουνίου παρατείνονται λόγω μεγάλης επιτυχίας οι παραστάσεις του έργου «Μελίσσια» του Αλέξη Σταμάτη, που παρουσιάζεται στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

Ο βραβευμένος πεζογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης παραδίδει μια ανάγλυφη ακτινογραφία των προβληματικών οικογενειακών σχέσεων που προκαλεί η παρουσία μιας μητέρας πρωταρχικής φιγούρας – μιας βασίλισσας μέλισσας.

Σ’ ένα αστικό σπίτι κάπου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, στα Μελίσσια, η ιδιοκτήτρια υποδέχεται τους πιο κοντινούς της ανθρώπους: την κόρη της με τον σύζυγό της, τον γιο της και μια νεαρή κοπέλα, που όταν αποκαλύπτει την ταυτότητά της αλλάζει τα δεδομένα της οικογενειακής συνεύρεσης. Η συγγραφική ιδιότητα της κατάκοιτης ιδιοκτήτριας, της Αγάπης, δημιουργεί την αίσθηση πως, ό,τι διαδραματίζεται μεταξύ τους, είναι επινοημένες ιστορίες που βγαίνουν από τα χειρόγραφα των βιβλίων της.

Το κείμενο παρουσιάστηκε με επιτυχία σε μορφή αναλογίου το 2012 στις Αναγνώσεις του Εθνικού Θεάτρου.



«Ο ουρανός κατακόκκινος» της Λούλας Αναγνωστάκη στο Θέατρο Θησείον



Ο «Ουρανός Κατακόκκινος», ο συγκλονιστικός μονόλογος της Λούλας Αναγνωστάκη παρουσιάζεται από Τετάρτη 22 Μαΐου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και εκτάκτως Κυριακή 9/6 στο θησείον, ένα Θέατρο για τις Τέχνες, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Σοφίας Παπουτσόγλου.



Μια γυναίκα έγκλειστη στους ρόλους και στις κοινωνικές επιταγές μιας κοινωνίας αυστηρά αντρικής, πέρα από τον μέσο όρο, μακριά από τις κοινωνικές συμβάσεις, που δεν βολεύεται να είναι μέσος όρος και επαναστατεί.

Η Σοφία Αποστόλου, γόνος μιας αστικής οικογένειας, καθηγήτρια γαλλικής στο Δημόσιο με ανώτερες σπουδές στη Φιλολογία, κάτοχος επίσης της αγγλικής και της ρωσικής, χήρα ενός ωραίου άντρα, αλλά κομμουνιστή,απολυθείσα λόγω αλκοολισμού, ζει πια απέναντι από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου είναι έγκλειστος ο άσχημος και αφελής γιος της.

Ένας μονόλογος με τις σκέψεις μιας γυναίκας για τη ζωή, τις ελπίδες και τα όνειρα που διαψεύδονται μαζί με τις αξίες και τις ιδεολογίες της, με την ίδια να μπλέκεται μαζί με το παιδί της σε περίεργες "μπίζνες" εμπορίου κοριτσιών από χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού.



«Το Tέλος» του Σάμουελ Μπέκετ με τον Δημήτρη Καταλειφό στο θέατρο Εμπορικόν



Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν «Το Τέλος» του Σάμουελ Μπέκετ, με τον Δημήτρη Καταλειφό, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα, στο θέατρο Εμπορικόν.

Πρόκειται για ένα αφήγημα σε πρώτο πρόσωπο στο οποίο παρακολουθούμε τη σταδιακή αποξένωση και εξουθένωση (σωματική, ψυχική και πνευματική) του ήρωα.

Η πλοκή της ζωής του έχει προηγηθεί και την πορεία προς το τέλος διατρέχει η γλώσσα και το ύφος του Μπέκετ: Ο λόγος τολμηρός, ωμός• σαρκασμός χιούμορ, ειρωνεία• γλώσσα υπαινικτική, ανατρεπτική, ανελέητη, ποιητική.

Ο Σάμουελ Μπέκετ έγραψε «Το Τέλος» το 1946. Ένα από τα ωραιότερα και πιο δυνατά κείμενα του συγγραφέα. Ένα αφήγημα που προσφέρεται για πολλαπλή ανάγνωση.



Μετάφραση: Θάλεια Μελή-Χωλλ



Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκεύας



Με τον Δημήτρη Καταλειφό

