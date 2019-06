Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, τη θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.



«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουαϊλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Δείτε περισσότερα εδώ

Οι Jethro Tull στο Ηρώδειο



Μετά την πρώτη τους ιστορική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 2003, οι Jethro Tull επιστρέφουν για να γιορτάσουν με το ελληνικό κοινό τα 50 τους χρόνια.



Έχοντας διαγράψει ξεχωριστή πορεία στη ροκ σκηνή, καθοδηγούμενοι από τη μουσική ευφυΐα του πολυτάλαντου Ian Anderson, οι Jethro Tull έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές. Μ’ ένα πληθωρικό μουσικό ύφος που κινείται από μπλουζ και χάρντ ροκ ως progressive φόρμες, art rock και πολύπλοκες συνθέσεις με τη χρήση κλασικών οργάνων, η βρετανική μπάντα από το Λούτον δίκαια συγκαταλέγεται στη λίστα με τα σημαντικότερα σχήματα της ροκ μουσικής.



Οι πρώτοι τους πέντε δίσκοι This Was, Stand Up, Benefit, Aqualung και Thick As A Brick (ιδιαίτερα οι τρεις τελευταίοι), από το 1968 έως το 1972, αλλά και τραγούδια-ύμνοι όπως τα "Locomotive Breath" και "Too Old To Rock 'n' Roll: Too Young To Die", έφεραν τους Jethro Tull στην κορυφή, καθιστώντας τους ένα από τα πιο επιτυχημένα και εκκεντρικά μουσικά συγκροτήματα της prog rock. Στη μοναδική τους εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Σάββατο 15 Ιουνίου, οι Jethro Tull θα κάνουν μία μεγάλη αναδρομή στην μακρόχρονη πορεία τους.



Δείτε περισσότερα εδώ

«Φίλα Με στην Πέτρα»: Ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Σπείρα Σπείρα ανοίγουν το Φεστιβάλ Πέτρας

Το ωραιότερο λαϊκό πρόγραμμα της Αθήνας που λάτρεψε και χειροκρότησε σύμπας ο καλλιτεχνικός κόσμος, τα Μ.Μ.Ε., οι δημοσιογράφοι, γλέντησαν οικογένειες και μοναχικοί...παρέες και ερωτευμένοι, που ταξίδεψε σε Ελλάδα και Κύπρο σε κατάμεστους χώρους, έρχεται τώρα να μοιράσει για ακόμα μία φορά στην Αθήνα τα αισθήματά του, ανοίγοντας πανηγυρικά το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας 2019.

Δείτε περισσότερα εδώ

«Ο στόχος» στο Θέατρο Επί Κολωνώ

Η παράσταση «Ο στόχος» είναι μία διασκευή του θεατρικού έργου του Γάλλου νομπελίστα Αλμπέρ Καμύ. Μεταφέρεται το έργο στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι μία απεικόνιση ενός μικρόκοσμου, εντός του οποίου τίθεται η έννοια της δικαιοσύνης. Ο καθένας την εισπράττει με βάση τους δικούς του ηθικούς κώδικες. Στο έργο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Κάποιοι είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τα πάντα και άλλοι επιστρατεύουν τις ηθικές τους αξίες και απομακρύνονται από οτιδήποτε θεωρούν ακραίο. Και φυσικά όλοι στο τέλος πληρώνουν το αντίτιμο των επιλογών τους. Κυριότερη τιμωρία: ανακαλύπτουν ποιοι πραγματικά είναι. Φαινομενικά όλοι οι ήρωες έχουν έναν κοινό στόχο, ωστόσο ο τρόπος που τον αντιλαμβάνονται ποικίλει. Αξίζει να θυσιάσεις την αγάπη για μια ιδέα; Επαναστατείς για να είσαι ελεύθερος ή μήπως έτσι εγκλωβίζεις ο ίδιος τον εαυτό σου περισσότερο;

Συντελεστές:

Θεατρική ομάδα: Ω.μέγα

Κείμενο: Ω.μέγα

Μετάφραση:

Σκηνοθεσία: Γεωργία Κοκκίνου, Χριστιάννα Μαριόλη

Σκηνικά: Ω.μέγα

Κοστούμια: Ω.μέγα

Μουσική: Εύα Αγραφιώτη, Άντζυ Χρηστίδου

Φωτισμοί: Άντζυ Χρηστίδου

Κίνηση: Χριστιάννα Μαριόλη, Γεωργία Κοκκίνου

Φωτογραφίες: Βασίλης Ρούκας

Ερμηνεύουν:



Νίκος Καραγιαννίδης, Γεωργία Κοκκίνου, Χριστιάννα Μαριόλη, Δανάη Μοσχολέα, Κωστής Σακκάς, Ειριάννα Τσίτουρα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Off Off Athens 11 2019.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30.



Θέατρο Επί Κολωνώ - Κεντρική Σκηνή



15 Ιουνίου 2019 Σάββατο 22:00



Εισιτήρια



Η γενική είσοδος είναι 5€ για τη μία παράσταση και 6€ για τις δύο παραστάσεις της ίδιας βραδιάς.

Εισιτήριο διαρκείας: 25€ (max 25 παραστάσεις), 20€ (max 17 παραστάσεις).

«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

Δείτε περισσότερα εδώ

«Κύριος και Κυρία Λοτ» της Αντιγόνης Σταυροπούλου στο Faust



Το έργο της Αντιγόνης Σταυροπούλου που γράφτηκε στο 3ο στούντιο συγγραφής θεατρικού έργου του Εθνικού Θεάτρου ανεβαίνει για 5 παραστάσεις από την Καλλιτεχνική Συμμορία Ντουέντε.

Η Καλλιτεχνική Συμμορία Ντουέντε παρουσιάζει -σε σκηνοθεσία Νικόλα Ανδρουλάκη («Κούκλες», «Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.», «Δείπνο με τον Σατανά»), το νέο, καλοκαιρινό, σχεδίασμα μιας ιστορίας αγάπης και πόνου που ταξίδεψε από το Κάμελοτ και τη Βενετία ως τον Πειραιά, την Αθήνα και την Πάτρα. Στο πρωτόγνωρο δραματουργικό και ερμηνευτικό σύμπαν του ολιστικού Θεάτρου της Πραγματικότητας. Σε μία παράσταση στα όρια μεταξύ τέχνης και ζωής. Που γράφεται κάθε βράδυ από την αρχή. Βουτηγμένη στο γέλιο και το δάκρυ. Στ’ αλήθεια.

Δείτε περισσότερα εδώ:

«Φεστιβάλ Κωμωδίας» τον Ιούνιο από τις θεατρικές ομάδες του Vault



Στη σκηνή ανεβαίνουν οι σπουδαστές των θεατρικών εργαστηρίων του Δημήτρη Καρατζιά αυτό τον Ιούνιο στον Πολυχώρο Vαult, για να χαρίσουν το γέλιο μέσα από τρία Νεοελληνικά έργα, τεσσάρων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών.



Έξι θεατρικές ομάδες που δημιουργήθηκαν μέσα από τα θεατρικά εργαστήρια θα παρουσιάσουν έξι παραστάσεις από τις 1 έως τις 23 Ιουνίου. Δύο διαφορετικές εκδοχές για το έργο του Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου “Ποια Ελένη;” , τρεις εκδοχές για τη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ (σε διασκευή Δημήτρη Αγορά), και την κωμική εκδοχή της “Ψιλικατζούς” της Κωνσταντίνας Δελημήτρου (σε διασκευή Δημήτρη Καρατζιά).



Λίγα λόγια για τα έργα:



Ποια Ελένη;», του Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, σε μια παράσταση – παρωδία, που καυτηριάζει μοναδικά την ομορφιά και τον έρωτα, διακωμωδώντας το μύθο της ωραίας Ελένης και τον Τρωικό Πόλεμο. Το «Ποια Ελένη;» παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2004 στην Σκηνή Κοτοπούλη Ρεξ, σε παραγωγή Εθνικού Θεάτρου κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές ενώ λόγω της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε επαναλήφθηκε και την επόμενη θεατρική σεζόν.



Δείτε περισσότερα εδώ