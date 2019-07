Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Οι Dream Theater στο Gazi Music Hall



Οι Dream Theater, ιδρυτές του progressive-metal, επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από οκτώ χρόνια.

Οι Dream Theater θα παίξουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως «Pull Me Under», «As I Am» και «Take The Time». Οι Αμερικανοί θρύλοι του ροκ θα παρουσιάσουν επίσης το ολοκαίνουργιο τους άλμπουμ «Dream Over Time». Αυτό το αποκλειστικό θέαμα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Gazi Music Hall.

Οι μπάντες που θα συνοδεύουν τους Dream Theater συνθέτοντας το Dream Fest είναι:

Οι Animals As Leaders είναι ένα progressive metal project - το ίδιο το όνομά τους υπονοεί τον αδιανόητο ήχο τους, που καμιά φορά πρέπει κανείς να απολαύσει ζωντανά για να τον πιστέψει. «Ακροβατκές» κιθάρες και drumming «χειρουργικής ακρίβειας» συνοδεύονται από εξωπραγματικά ηχοτοπία και groove.

Οι Minus One είναι το πιο γνωστό κυπριακό ροκ γκρουπ και εκπροσώπησαν την πατρίδα τους στη Eurovision του 2016. Από τότε έχουν περιοδεύσει με ονόματα όπως οι Glenn Hughes και Electric Guitars.

O Jason Richardson είναι Αμερικανός κιθαρίστας, γνωστότερος ως πρώην κιθαρίστας των All Shall Perish, Born of Osiris, και Chelsea Grin, διάσημος για το υπερβολικά γρήγορο και τεχνικό του παίξιμο. Πλέον είναι σόλο καλλιτέχνης αλλά και επίσημο μέλος των All That Remains.

Βασίλης Μαυρογεωργίου «Κόντρα στην ελευθερία» του Εστέβα Σολέρ στην Πειραιώς 260

Το Κόντρα στην ελευθερία είναι το πρώτο έργο της νέας τριλογίας του καταλανού Εστέβα Σολέρ με τίτλο Τριλογία της επανάστασης, που περιλαμβάνει επίσης τα έργα Κόντρα στην ισότητα και Κόντρα στην αδελφοσύνη (τις τρεις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης του 1789). Στο Κόντρα στην ελευθερία, επτά μονόπρακτα καταπιάνονται με θέματα όπως η προσφυγική κρίση, η κρίση στον γάμο, η "διαστροφή" της ανάγνωσης βιβλίων, η παιδοφιλία, η κοινωνική κρίση την οποία προκάλεσε η αντίστοιχη οικονομική των τελευταίων χρόνων, η "ζωή" στο Φέισμπουκ και η γνωστή −γυναικεία κυρίως− ατάκα "δεν έχω τίποτα να φορέσω".

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, αγαπημένο παιδί της ελληνικής σκηνής, επέλεξε το έργο για τον ανατρεπτικό τρόπο γραφής του, που παραπέμπει σ’ ένα σύγχρονο θέατρο του παραλόγου. Μέσα από την προσέγγισή του, εστιάζει στη μοναξιά και την ερήμωση των χαρακτήρων, στην αίσθηση ότι η ανθρωπότητα αποχαιρετά τον παλιό κόσμο.

Η πρώτη τριλογία των Κόντρα του Σολέρ (Κόντρα στην πρόοδο, Κόντρα στον έρωτα, Κόντρα στη δημοκρατία), που αποτελούν την Τριλογία της αγανάκτησης έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες και διαγράφει ήδη μια επιτυχημένη διεθνή πορεία.

Κείμενο: Εστέβα Σολέρ

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Σκηνικά: Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια: Ιφιγένια Νταουντάκη

Φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική: Γιώργος Φουντούκος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σεραφείμ Ράδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Καλή Βοϊκλή

Παίζουν: Κάτια Γέρου, Γιώργος Παπανδρέου, Νίκος Νίκας, Σεραφείμ Ράδης

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

Προσοχή: Δεν θα υπάρχουν υπέρτιτλοι στην απογευματινή (18:00) παράσταση στις 5 Ιουλίου για τεχνικούς λόγους.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019.

Πειραιώς 260 - Κτήριο Ε



2 Ιουλίου 2019 Τρίτη 21:00

3 Ιουλίου 2019 Τετάρτη 21:00

4 Ιουλίου 2019 Πέμπτη 21:00

5 Ιουλίου 2019 Παρασκευή 18:0021:00

2 Ιουλίου 2019 - 5 Ιουλίου 2019

Ο Σωκράτης Μάλαμας live στο Θέατρο Βράχων



Αν είστε από αυτούς που τους αρέσουν τα παραμύθια και τα κάτοπτρα, αν έχετε ταξιδέψει με χάρτη ή χωρίς, σε ασύλληπτους λαβυρίνθους του νου και σε ασπρόμαυρες ιστορίες, αν βάζετε στο repeat #tasketa αν σας αρέσει να τραγουδάτε μαζί με το πλήθος σε γεμάτα θέατρα για 4 ώρες, τότε δεν γίνεται να λείπετε από τις φετινές συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, στο Θέατρο Βράχων - Φεστιβάλ "Στη Σκιά των βράχων 2019".

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στο θέατρο στη σκιά των βράχων, κατακαλόκαιρο και υπόσχεται να «φοράει» τα καλύτερά του: τα πιο αγαπημένα του (σας) τραγούδια, τα πιο σκοτεινά, τα φωτεινά και τα χιλιοτραγουδισμένα ή μία απρόβλεπτη ροή που σίγουρα θα συγκινήσει και θα μας ενώσει πάλι. Παρέα με την εκλεκτή μπάντα του και το χαμογελαστό ταλαντούχο κορίτσι που τον συνοδεύει τα δύο τελευταία χρόνια, την Ιουλία Καραπατάκη.

Μαζί του επί σκηνής:



Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι

Δημήτρης Λάππας: Κιθάρες, τζουράς, μπουζούκι

Νίκος Μαγνήσαλης: Τύμπανα

Γιάννης Παπατριανταφύλλου: Μπάσο

Φώτης Σιώτας: Βιολί, βιόλα, τραγούδι

Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, μπουζούκι

Νίκος Παραουλάκης: Νέυ

Τίτος Καργιωτάκης & Παναγιώτης Ηλιόπουλος: Ηχοληψία

Χρήστος Λαζαρίδης: Σχεδιασμός φώτων

Δημήτρης Κατέβας: Τεχνικός σκηνής

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ "Στη Σκιά των Βράχων" 2019.



Θέατρο Βράχων



2 Ιουλίου 2019 Τρίτη 21:00



Εισιτήρια



Προπώληση, φοιτητικό, ανέργων: 12€

Ταμείο: 14€

«Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων» του Αρκά στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», οι «Χαμηλές Πτήσεις», ο «Καστράτο», το «Μαλλί με Μαλλί» πρωταγωνιστούν στην ξεκαρδιστική παράσταση «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων» που υπόσχεται να φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.

Συντελεστές:



Συγγραφέας: Αρκάς

Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς

Kοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Χορογραφίες: Αντιγόνη Γύρα

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:



Θανάσης Βισκαδουράκης, Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεοχάρη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής, μαζί με τους: Δημήτρη Αγορά και Αλέξη Βιδαλάκη.

Διάρκεια: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2019.



Κηποθέατρο Παπάγου



Άλσος Παπάγου, οδός Κορυτσάς Τηλέφωνο: 210 6520412

2 Ιουλίου 2019

21:00



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: 12€

Φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65/πολύτεκνων: 12€

Κάρτα Δημότη/παιδικό: 10€

«Λωξάντρα» στο Βεάκειο Θέατρο

Βασισμένη στο συναρπαστικό μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, σε θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, η "Λωξάντρα" είναι μια γοητευτική παράσταση-ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τα μάτια και τις συνταγές μιας χαρισματικής γυναίκας.

Συντελεστές:



Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Κυριακού

Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασιάδου

Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη



Πρωταγωνιστούν:



Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Αντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Κοραλία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη

"Τραγουδίστρια Ευθαλία" η Σοφία Παπάζογλου

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης



Βεάκειο θέατρο



Λόφος Προφήτη Ηλία Τηλέφωνο: 210 4194520



2 Ιουλίου 2019

21:00



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 20€ – Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12/ετών – ανέργων/πολύτεκνων/ΑμεΑ: 15€

«Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δ. Κιντής

Το έργο «Άρης» βασίζεται στη ζωή και τους αγώνες του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη, που ταυτίστηκε με τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στη γερμανοϊταλική κατοχή. Με τη ζωή και τη δράση του, με τις ηρωικές πράξεις του, έγραψε πλούσιες σελίδες στην ιστορία του λαϊκού κινήματος.

Η περιοδεία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου επέτειο θανάτου του Άρη Βελουχιώτη, από την Καισαριανή, σημείο αναφοράς καθώς ο Βελουχιώτης μίλησε στη Σύσκεψη της Καισαριανής για την αναγκαιότητα του ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

Συγγραφέας: Σοφία Αδαμίδου

Σκηνικά – κοστούμια: Ομάδα Cartel.

Μουσική: Villagers of Ioannina City (VIC). Το τραγούδι "Αρη μου", σε στίχους Αγλαΐας Κλάρα, μελοποίησε και ερμηνεύει η Ερωφίλη. Το μουσικό κομμάτι της έναρξης και του τέλους είναι του Βασίλη Καραγιάννη.

Κινησιολογία: Αγγέλα Πατσέλη

Φωτισμοί: Λάμπρος Παπούλιας

Επιμέλεια video: Ηλίας Φλωράκης

Ειδικά Εφέ: Προκόπης Βλασερός

Φωτογραφίες: Δήμητρα Ψυχογυιού

Σκίτσο αφίσας: Γιώργος Γούσης

Σχεδιασμός αφίσας: Νικολέτα Διολή

Εκτέλεση Παραγωγής: Φαίη Τζήμα



Στον ρόλο του Άρη, ο Τάσος Σωτηράκης

Ο ηθοποιός Θοδωρής Τσουανάτος και ο μικρός Πέτρος Φλωράκης «έδωσαν» τις φωνές τους.

Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής)

Γαρδίκη και Σμόλικα Τηλέφωνο: 210 9923840

2 Ιουλίου 2019

21:15

Εισιτήρια

Τιμή εισιτηρίου: 12€ γενική είσοδος, 10€ ομαδικό (άνω των 20 ατόμων)

«Ρολόι από άμμο» στο «Ξενοδοχείο «Μπάγκειον»

Το «Ρολόι από άμμο» είναι μια παράσταση βασισμένη και εμπνευσμένη από το έργο του πεζογράφου, δοκιμιογράφου, ποιητή και μεταφραστή, Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Πρόκειται για μια απόπειρα να παρουσιαστούν επί σκηνής τα βασικά νοήματα και θέματα που διατρέχουν το σπουδαίο έργο του Αργεντινού συγγραφέα, δοσμένα σε μια ατμόσφαιρα ονειρική και συμβολική, όπου πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο λόγος.

Οι 3 ηθοποιοί της παράστασης στο μεγαλύτερο μέρος της υποδύονται τον ίδιο τον Μπόρχες, σε 3 διαφορετικές ηλικίες. Το κείμενο συμπληρώνουν σύντομες αναφορές στο έργο άλλων λογοτεχνών, επιλεγμένων με κριτήριο την εκλεκτική τους συγγένεια με τον Μπόρχες.

Συντελεστές:

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Αντρέας Μαντάς

Δραματουργική Επεξεργασία: Αντρέας Μαντάς – Τίνα Παππά

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωστής Χριστοδούλου

Σχεδιασμός Φώτων: Γιώργος Βελισσάριος

Σχεδιασμός ‘Ηχου: Κώστας Γκόντας

Κολάζ: Emanuele Balzani (Alexandre Skinas Gallery)

Ενδυματολόγος: Νίκη Παγιατάκη

Εικαστικό αφίσας: Στέφανος Ρόκος

Video παράστασης: Αντώνιος Παπαντωνίου

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Βελισσάριος

Διασκευή "Johnny Guitar": Nalyssa Green

Μουσική Επιμέλεια: Αντρέας Μαντάς

Παίζουν:

Φώτης Αρμένης (Μπόρχες Α), Χρήστος Καρνάκης (Μπόρχες Β - Παράκελσος), Αντρέας Μαντάς (Μπόρχες Γ - Μαθητής).

Στα ηχογραφημένα αποσπάσματα λόγου ακούγονται οι:



Κώστας Βασαρδάνης, Σπύρος Βραχωρίτης, Ιωάννα Παππά, Χρίστος Τσάγκας.



Ξενοδοχείο "Μπάγκειον"



2 Ιουλίου 2019 Τρίτη 21:30

11 Ιουνίου 2019 - 2 Ιουλίου 2019