Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» στο Κηποθέατρο Παπάγου

Ένα από τα πιο ερωτικά και ποιητικά έργα του William Shakespeare - το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» - σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σε μια παράσταση που θα παρουσιαστεί στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019.

Λίγο πριν τον γάμο του δούκα της Αθήνας Θησέα με τη βασίλισσα των Αμαζόνων Ιππολύτη, τέσσερις νέοι καταφεύγουν στο δάσος της Αθήνας για να διεκδικήσουν το ερωτικό αντικείμενο του πόθου τους. Είναι η νύχτα του μεσοκαλόκαιρου - μια νύχτα που όλα μπορούν να συμβούν - οι πιο μύχιες σκέψεις και φαντασιώσεις τους σύντομα θα πραγματοποιηθούν. Στο μυθικό δάσος της Αθήνας έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των ξωτικών: με τον βασιλιά Όμπερον που φιλονικεί με την Τιτάνια και τον Πουκ και ξεκινάει ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων και μαγικών παρεμβάσεων. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν στο δάσος καταφθάνει μια ομάδα ερασιτεχνών θεατρίνων. Άνθρωποι και ξωτικά, πραγματικότητα και φαντασία γίνονται ένα κάτω από τον μανδύα του παραμυθιού και του ονείρου. Μέσα στο δάσος - ένα χώρο μαγεμένο, επικίνδυνο - οι φόβοι διογκώνονται, τα πάθη εκφράζονται ανεξέλεγκτα και άνθρωποι και θεοί γίνονται έρμαια του ερωτικού τους πάθους.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας

Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης Δούνιας

Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα

Σκηνικά- Κοστούμια: Τέλης Καρανάνος – Αλεξάνδρα Σιάφκου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Κίνηση: Αντωνία Οικονόμου

Βοηθός Σκηνοθετών: Δημήτρης Κακαβούλας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αθηνά Μαξίμου, Μιχάλης Σαράντης, Αλέξανδρος Βάρθης, Λένα Δροσάκη, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κρις Ραντάνοφ, Παναγιώτης Κλίνης, Τίτος Λίτινας, Μιχάλης Πανάδης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού 2019.

Κηποθέατρο Παπάγου



Άλσος Παπάγου, οδός Κορυτσάς Τηλέφωνο: 210 6520412

17 Ιουλίου 2019

21:00

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 20€ – Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12 ετών /ανέργων/πολύτεκνων/ΑμεΑ: 15€

«Ejekt Festival 2019: The Cure» στην Πλατεία Νερού

Οι The Cure επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης Ευρωπαϊκής περιοδείας τους που γιορτάζει τα 40 χρόνια παρουσίας του συγκροτήματος.

Η μουσική των The Cure ήταν αυτό το μοναδικό κράμα goth-rock-pop που κατόρθωσε να αποτυπώσει τόσο τέλεια το τι ακριβώς ήταν τα 80ς και τα 90ς. Η τόσο χαρακτηριστική περσόνα του Robert Smith (με αυτό το κούρεμα, το μεικ-απ, το κόκκινο κραγιόν, τα μαύρα ρούχα), οι στίχοι που ανατέμνουν την πολυπλοκότητα της εποχής (από την ειρωνεία ως το angst αλλά και τα ξεσπάσματα χαράς) και η σαγηνευτικά βρετανική φωνή του, έγιναν ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη γενιά τους, αλλά και για τις επόμενες.

Στις 17 Ιουλίου 2019 οι The Cure θα ανέβουν στη σκηνή του EJEKT Festival, στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, για μια εμφάνιση που θα έχει διάρκεια περισσότερο από 2 ώρες και θα συνοψίσει την τεράστια καριέρα τους.

Μαζί με τους The Cure θα εμφανιστούν: ο Michael Kiwanuka, οι θρυλικοί The Ride, οι Khruangbin και οι ανερχόμενοι The Steams.

«Ερωτευμένα Άλογα» στην Πειραιώς 260



Την Τετάρτη 17 Ιουλίου, η Ελένη Ευθυμίου και η ομάδα Εν Δυνάμει, παρουσιάζουν τα Ερωτευμένα Άλογα, στον Χώρο Η της Πειραιώς 260. H ομάδα, που αποτελείται από άτομα με ή χωρίς αναπηρία, καταθέτει μια παράσταση-ύμνο στην πηγαία ζωτικότητα, στη γενετήσια ορμή, σε όλες τις αισθήσεις που έχουν περιχαρακωθεί από μια αυστηρά ορθολογιστική αντίληψη της ζωής.



Η παράσταση «Ερωτευμένα Άλογα», της ομάδας «Εν δυνάμει» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, επιχειρεί, μετά από πολύμηνη έρευνα, να καταγράψει την πορεία ενός «…αχ!», ενός επιφωνήματος που συνοδεύει τον κεραυνοβόλο έρωτα, την απόρριψη, την ανάταση, την οδύνη αλλά και την ηδονή. Μια παράσταση για τον έρωτα, αυτή την “αναπηρία”, που εξουσιάζει, τορπιλίζει, δυναμιτίζει, τρελαίνει, φλέγει.



Μια παράσταση-ύμνος στην πηγαία ζωτικότητα, στη γενετήσια ορμή, σε όλες τις αισθήσεις που έχουν περιχαρακωθεί από μια αυστηρά ορθολογιστική αντίληψη της ζωής. Μια παράσταση που σαν καλπασμός ξεπερνά τους κοινωνικούς φραγμούς και παραμερίζει εμπόδια για να μιλήσει για το ά-λογο, το ένστικτο, το απαγορευμένο, τη φαντασία, την ψυχή. Μια παράσταση που τελικά επιμένει στην αναζήτηση του ολοκληρωτικού και αμφίδρομου έρωτα.



Πάνος Κατσιμίχας και Βασίλης Καζούλης στα Λιπάσματα

Ο Πάνος Κατσιμίχας συναντά εκ νέου αυτό το καλοκαίρι τον Βασίλη Καζούλλη και μαζί με τον Δημήτρη Καρρά, αφήνουν το «κέντρο και τις συνοικίες» και συνεχίζουν τις… μουσικές βόλτες σε όλη την Ελλάδα.

Από τα «Ζεστά Ποτά» που άνοιξαν νέους δρόμους για το ελληνικό τραγούδι, δημιουργώντας μουσικές μνήμες έως σήμερα… και από τα "αεροπλάνα" έως "το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό".

Ρόκ ήχοι, μπαλάντες, λαϊκό και παράδοση… από δυο τραγουδοποιούς που ενώνονται κάτω από κοινά μηνύματα, κοινή αλήθεια και ψυχή, με τρόπο που μόνο τα ίδια τα τραγούδια τους μπορούν να εξηγήσουν.

Η Ρίτα, ο Φάνης, ο Μάρκος και η Άννα βγαίνουν καλοκαιρινά ραντεβού με τη Φανή… και συναντούν και τον Δημήτρη Καρρά, έναν τραγουδοποιό της νέας γενιάς με σημαντική δισκογραφία και πολλές προσωπικές επιτυχίες. Μια μουσική αφήγηση… μια μελωδική αναδρομή, με λόγια και μουσικές που έχουν γράψει την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Γιατί… ''Τίποτα δεν έχει αλλάξει... και τίποτα δεν είναι όπως παλιά... μένει όμως ακόμα ένα... πείσμα, που δεν είναι συνήθεια μοναχά..."

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Λιπάσματα 2019: Φεστιβάλ στη θάλασσα».

Εργοστάσιο Λιπασμάτων Δραπετσώνας

Γρ. Λαμπράκη

17 Ιουλίου 2019

21:00



Εισιτήρια

Είσοδος ελεύθερη.

«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, την θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουάιλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



