Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

«Homecoming after the war - Επιστροφή από τον πόλεμο» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά φιλοξενεί το μιούζικαλ «Homecoming after the war - Επιστροφή από τον πόλεμο», ένα έργο εμπνευσμένο από το κλασικό Κινεζικό έπος ''Το βιβλίο των Ωδών'' για τρεις μοναδικές βραδιές. Από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το μιούζικαλ «Homecoming after the war - Επιστροφή από τον πόλεμο» είναι γνωστό ως το πρώτο κινεζικό ποίημα για τον πόλεμο και η συγκεκριμένη παράσταση η πρώτη που συνδυάζει το κινεζικό "Βιβλίο των Ωδών" με δυτική μορφή τέχνης. Βασισμένο σε λαϊκές ιστορίες, το "Βιβλίο των Ωδών" είναι μια συλλογή από έργα λαϊκών συγγραφέων με αναφορές στις ιδέες και τις θρησκευτικές δραστηριότητες, στα ήθη και τα έθιμα, εμπλουτισμένο με μια μυθολογική αύρα. Η αγάπη και η εργασία , η νοσταλγία και η δυσαρέσκεια ενάντια στη καταπίεσης και τον εκφοβισμό είναι μερικά μόνο από τα θέματα που αναδεικνύονται στην παράσταση.

Το «Βιβλίο των Ωδών» είναι η παλαιότερη συλλογή της κινεζικής ποίησης και θεωρείται ως το ανατολικό «Έπος του Ομήρου» αφού μοιράζονται την ίδια περίοδο δημιουργίας, το ίδιο ύφος και την ίδια σημαντική ιστορική αξία.

Το μιούζικαλ συνθέτουν περισσότερα από 20 πρωτότυπα μουσικά κομμάτια, τα οποία όχι μόνο δείχνουν το παραδοσιακό κινεζικό στυλ μουσικής αλλά ενσωματώνουν και σύγχρονα μουσικά στοιχεία, παρουσιάζοντας στο κοινό μια ολοκαίνουργια μορφή μουσικής ενώ το σκηνικό συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία πολυμέσων με παραδοσιακά στοιχεία. Στο ίδιο ύφος και οι χοροί και τα τραγούδια όπως και τα 150 πρωτότυπα κοσμήματα.

Γενικός Σκηνοθέτης / Wang Xiaoying

Αντιπρόεδρος του 8ου Συνδέσμου Δράματος της Κίνας

Αντιπρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου της Κίνας Δόκτορας σκηνοθεσίας και κρατικός σκηνοθέτης πρώτου επιπέδου.

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



20 Σεπτεμβρίου 2019 Παρασκευή 20:00

21 Σεπτεμβρίου 2019 Σάββατο 20:00

22 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 20:00

20 Σεπτεμβρίου 2019 - 22 Σεπτεμβρίου 2019



Εισιτήρια



Είσοδος ελεύθερη.

John Cleese στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού



O παγκοσμίου φήμης κωμικός και θρυλικό μέλος των Monty Python για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού σε μία μοναδική παράσταση την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Ηρώδειο υποδέχεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, έναν από τους κορυφαίους και διεθνούς φήμης κωμικούς των τελευταίων δεκαετιών.

Ο περίφημος John Cleese θα εμφανιστεί σε έναν από τους πιο επιβλητικούς χώρους του κόσμου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της περιοδείας του "Last Time To See Me Before I die".

Μία παράσταση που θα περιλαμβάνει μεγάλες στιγμές της καριέρας του μέσα από ένα μοντάζ δημοφιλών clips και live comedy για πρώτη και ίσως "τελευταία" φορά ενώπιον του ελληνικού κοινού.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)

Διονυσίου Αρεοπαγίτου

20 Σεπτεμβρίου 2019

21:00



Εισιτήρια



Άνω Διάζωμα: 45€

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο 'Άνω Διάζωμα για:

Ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 25€

Φοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 25€

Κάτω Διάζωμα:



Γ Ζώνη: 55€

B Ζώνη: 65€

A Ζώνη: 75€

Διακεκριμένη Ζώνη: 95€

«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο Εθνικό Θέατρο

Μια παράσταση βασισμένη σε ένα θέμα του Luigi Pirandello και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.



Ένας θίασος προσπαθεί να διασκευάσει σε θεατρικό έργο το διήγημα του ίδιου του Λουίτζι Πιραντέλλο Αντίο Λεονόρα!. Οι σκηνοθετικές εντολές δημιουργούν ασάφεια για τους ηθοποιούς, οι οποίοι στο μεταξύ ταυτίζονται τόσο πολύ με τους ρόλους τους, ώστε διώχνουν τον σκηνοθέτη, προκειμένου να ζήσουν τις ζωές των χαρακτήρων που υποδύονται! Η δύναμη του δημιουργήματος έναντι του δημιουργού του είναι σχήμα ουσιώδες για την τέχνη, αλλά και για τον Λουίτζι Πιραντέλλο. Το έργο μοιάζει να γεννήθηκε για ν’ αποτυπώσει αυτή την εκρηκτική σχέση. Συμπληρώνει την τριλογία του συγγραφέα υπό τη μορφή "θεάτρου μέσα στο θέατρο" για το πλέον αγαπημένο του θέμα: τη σύγχυση της φαντασίας με την πραγματικότητα.

Συντελεστές:



Μετάφραση -Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Διασκευή – Προσαρμογή – Ενορχήστρωση Μουσικής: Νίκος Κυπουργός

Σχεδιασμός Ήχου - Ενορχήστρωση: Στάθης Σκουρόπουλος *

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Κίνηση - Χορογραφίες: Βάλια Παπαχρήστου

Συνεργασία στη διασκευή: Μαρία Βαρδάκα, Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας

Μουσική Διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μαρία Βαρδάκα

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύα Οικονόμου Βαμβακά

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρίνα Κωνιού

Βοηθός Ενδυματολόγου: Μάριος Παναγιώτου

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Κινηματογραφικά:



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος - Άγγελος Παπαδόπουλος

Διευθυντής φωτογραφίας – ειδικά εφέ : Άγγελος Παπαδόπουλος

Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου

* Η σύνθεση - ενορχήστρωση μέρους της μουσικής, κυρίως για την υπόκρουση στην πρόζα, έγινε από τον Στάθη Σκουρόπουλο.

Διανομή:

Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Μαρία Βαρδάκα, Γιάννης Βογιατζής, Δημήτρης Κακαβούλας, Δημήτρης Μαυρίκιος, Γιώργος Μπένος, Ράνια Οικονομίδου, Εύα Οικονόμου-Βαμβακά, Στέφανος Παπατρέχας, ΓιούλικαΣκαφιδά, Νεκτάριος Φαρμάκης Λυδία Φωτοπούλου

Συμμετοχή από την οθόνη: Νίκος Καραθάνος

Τραγούδι live: Λιλή Νταλανίκα*

Συμμετέχουν: Γιάννης Αρτεμισιάδης, Μιχάλης Αρτεμισιάδης και οι μικροί Βαγγέλης Λυκούδης, Στέλιος Πανταγιάς

*τραγούδι (ηχογραφήσεις): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Καραθάνος, Λιλή Νταλάκα, Ράνια Οικονομίδου, Στέφανος Παπατρέχας.

Εθνικό Θέατρο - Κτήριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Δελφινάριο

Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο Σεφ της! Και ναι! Ο Σεφ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας απλός Σεφ! Είναι ο Master Σεφ! Για την ακρίβεια, είναι ο MAster του γέλιου Σεφερλής Μάρκος!

Ο οποίος και εφέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ του είδους στο πλήρως ανακαινισμένο (οπτικοακουστικά και όχι μόνο) θέατρο Δελφινάριο.

Ένας 30μελής θίασος, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σεφερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής



Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ



Συμμετέχει 16μελές μπαλέτο



«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, την θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουάιλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



